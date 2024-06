Paola Turci e Francesca Pascale divorziano? La cantante replica al gossip

Fonte: IPA Francesca Pascale e Paola Turci

Paola Turci e Francesca Pascale verso il divorzio? Secondo Dagospia sì: il portale, che negli ultimi anni ha annunciato per primo la separazione di molte coppie Vip (vedi Ilary Blasi e Francesco Totti), ha spifferato di una crisi profonda tra la cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi. Una crisi che andrebbe avanti da un anno tra allontanamenti, litigi e ripicche e che ha spinto la Turci ad intervenire per fare chiarezza sulla vicenda.

Paola Turci commenta il gossip sul divorzio da Francesca Pascale

Paola Turci ha commentato brevemente con il Corriere della Sera l’ultimo pettegolezzo sulla sua vita privata: “Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla”. Un’affermazione netta e concisa: l’artista 59enne ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli a riguardo. Ha bollato le insinuazioni del portale di Roberto D’Agostino come “sciocchezze”.

Nessuna dichiarazione invece da parte della moglie, che nelle ultime ore si è limitata a commentare i voti delle recenti elezioni europee e nello specifico il flop della Lega di Matteo Salvini. Dunque per ora il matrimonio tra Paola e Francesca Pascale sembra salvo. Forse un momento di crisi c’è stato per davvero – del resto, quali coppie non ne hanno? – ma poi molto probabilmente è stato superato brillantemente.

Paola Turci e Francesca Pascale stanno ancora insieme

A detta di Dagospia, la crisi tra Paola Turci e Francesca Pascale sarebbe nata in seguito ad alcune incomprensioni ed episodi che avrebbero aumentato la tensione tra le due: “L’entourage della coppia sussurra di crisi, scazzi, allontanamenti, litigi e ripicche, del tipo: a Belve, il fuori onda del “corteggiamento” della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci”, si legge sul portale.

Un riferimento all’intervista di Francesca Pascale a Belve, dove la 38enne ha parlato a lungo della sua vita privata e soprattutto del rapporto con Silvio Berlusconi. “Quando ci siamo fidanzati la mia vita è cambiata”, aveva raccontato la Pascale a Francesca Fagnani, rimarcando di aver sempre saputo di essere bisessuale.

Ma nella presunta crisi matrimoniale tra la Pascale e la Turci ci sarebbe stato anche un gesto di Paola che non sarebbe andato giù a Francesca “Viceversa, il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)”, ha riportato sempre Dagospia.

Tra l’altro, va ricordato, che non è la prima volta che si parla di maretta tra Francesca Pascale e Paola Turci: un anno fa qualcuno sussurrò di una furibonda litigata tra le due durante un viaggio a Tokyo, dove la Turci si era recata per alcuni impegni professionali portando con sé la moglie.

Gossip a parte, Paola e Francesca formano oggi una delle coppie più solide e belle del mondo dello spettacolo. Il loro matrimonio è stato l’evento dell’estate 2022. Le due si sono sposate a Montalcino, vicino Siena.

Entrambe vestite di bianco: per la Turci, che ha ammesso di aver avuto un colpo di fulmine per Francesca, non è stato il primo matrimonio. Dal 2010 al 2012 è stata sposata con il giornalista Andrea Amato, mentre negli anni’90 è stata legata all’ex tennista Paolo Canè.