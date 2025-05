Francesca Pascale a GialappaShow: “Il mio matrimonio? Un disastro”. La replica di Paola Turci

Fonte: IPA Francesca Pascale

Il 12 maggio, Francesca Pascale è salita sul palco di GialappaShow nelle vesti inedite di co-conduttrice e in quelle – ben più intime – di ex moglie disincantata. Con l’ironia che la contraddistingue, ha lanciato una frase che ha lasciato il pubblico prima attonito, poi divertito e infine incuriosito: “Il mio matrimonio? Un disastro”. Un lampo d’ironia? Forse. Ma anche una confessione che, per chi sa leggere tra le righe, sa di qualcosa di più profondo.

Quel palco comico si è trasformato per un momento in un confessionale, e Pascale, con un sorriso appena trattenuto, ha scoperchiato una verità che da mesi aleggiava senza mai trovare parole pubbliche: la fine dolorosa della sua relazione con Paola Turci. Nessuna tragedia, nessun dramma plateale. Solo una constatazione, consegnata al pubblico con un filo di sarcasmo, nel tono di chi ha imparato a ridere anche delle ferite.

Le parole di Francesca Pascale

Che Francesca Pascale abbia scelto proprio GialappaShow per parlare, seppur velatamente, del fallimento del suo matrimonio, è un segnale chiaro: non cercava la polemica, ma una via leggera per dire qualcosa che ancora non ha superato del tutto. La sua presenza accanto al Mago Forest, tra sketch e gag, ha avuto un retrogusto diverso. Perché dietro l’immagine pubblica della Pascale – forte, indipendente, spesso sorridente – si intravedeva una donna che ha deciso di riappropriarsi della sua voce, anche se solo per un istante.

In quel un disastro, pronunciato quasi con complicità verso il pubblico, si racchiude forse il senso di un’unione che ha promesso molto ma ha dato poco. O che semplicemente, come spesso accade, non ha resistito al tempo e alla realtà. Il matrimonio con Paola Turci, celebrato con clamore nel luglio 2022, è stato visto come una bandiera di libertà e coraggio in un’Italia ancora restia a riconoscere certi diritti. Ma oggi, di quella unione, rimane un’eco lontana e una battuta a effetto.

La replica di Paola Turci

Non è servita una dichiarazione ufficiale. Nessun comunicato, nessuna intervista. Paola Turci ha scelto la via della discrezione. E, nelle ore in cui andava in onda GialappaShow, nelle sue Instagram Stories è apparsa la foto di giovane donna, sorridente, in posa, che indicava come “la mia ragazza”. Nessun riferimento diretto a Francesca Pascale, che evidentemente non c’entra, mentre l’identità della giovane misteriosa non è stata ancora svelata.

La vita comunque va avanti, anche senza didascalie. E, soprattutto, anche senza rancori. Turci, da sempre restia al clamore mediatico, ha così replicato idealmente la sua solita eleganza. Di certo, si sono volute molto bene e la loro unione civile, celebrata presso il Municipio di Montalcino, aveva fatto sognare tutti.

“Di chi è la colpa? Preferisco parlare dei miei errori. Quando mi sono messa con Paola non potevo vedere più il Presidente (Silvio Berlusconi, ndr) e per me è stato un trauma. Ancora adesso non poterlo più vedere nella mia vita è difficile. Mi sono buttata in questa relazione: abbiamo vissuto insieme un anno a Villa Maria. Poi a Siena, in campagna, a casa mia e poi al mare. Il matrimonio è stato bellissimo, poi bisogna arrendersi alle evidenze”, aveva detto dopo la separazione dalla cantautrice romana, che ha mantenuto la linea della discrezione come ha sempre fatto nella sua carriera.