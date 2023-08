Francesca Pascale e Paola Turci: “Forte gelosia, lite a Tokyo”. Il retroscena

Francesca Pascale e Paola Turci sono splendide, a dir poco: il loro amore, mantenuto sempre estremamente riservato, lontano dalle luci dei riflettori, è un vero esempio per molti. Anche le nozze avrebbero dovuto essere segrete, ma alla fine sono state svelate e anticipate dalla stampa. Secondo un’indiscrezione, però, ci sarebbe stato qualche piccolo “problema” in paradiso, come si suol dire.

Francesca Pascale e Paola Turci, il retroscena sulla lite a Tokyo

Parliamoci chiaramente: tutte le coppie conoscono la parola “crisi” almeno una volta. Per non parlare dei litigi, delle scenate, o ancora di piccoli problemi, che magari si risolvono e rientrano. Gli amori non sono sempre perfetti e – forse – non devono nemmeno esserlo, perché c’è una differenza abissale tra mondo delle favole e la realtà. E questo è il caso di Paola Turci e Francesca Pascale? Chissà.

Secondo un’indiscrezione condivisa dal settimanale Oggi, infatti, avrebbero avuto una “lite” in Giappone, esattamente a Tokyo. L’artista, infatti, si è recata a Tokyo per alcuni impegni professionali. Con lei è andata anche la Pascale, ma il viaggio-lavoro si sarebbe rivelato un po’ più complesso del previsto.

Sempre secondo le voci condivise dal settimanale, ci sarebbe stata una discussione, dovuta principalmente a una forte gelosia da parte di entrambe. Problemi in paradiso? Non proprio: la lite sarebbe rientrata, e dunque il matrimonio sarebbe più solido che mai. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Anche se – si sa – la gelosia non è mai la migliore delle compagne in un rapporto.

Francesca Pascale e Paola Turci, la storia d’amore

Le abbiamo conosciute così: spesso descritte come la cantautrice e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, in realtà la storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci ha fatto sognare proprio per la loro riservatezza. Non tantissime le dediche sui social, ma presenti, come qualche scatto per mostrarsi insieme. Da quel bacio “rubato” in Cilento nel 2020, quando sono state sorprese sempre da Oggi, di tempo ne è passato.

Subito le domande: come si sono conosciute, come hanno tenuto tutto segreto. Persino le nozze avrebbero dovuto essere segrete, per mantenere un “basso profilo”. Poi, però, abbiamo avuto la possibilità di scoprire qualche dettaglio, come il regalo di Berlusconi stesso alla coppia per un futuro pieno d’amore insieme. L’altro “avvistamento” della coppia? Esattamente nel 2021, al corteo del Gay Pride.

“Avrei potuto mangiarci su quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei”, quando Paola Turci ha rotto il silenzio, ha messo in chiaro le cose. “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”.

Le nozze si sono tenute in Toscana, esattamente a Montalcino. Una cerimonia sobria, tranquilla, che è stata anticipata al Corriere della Sera proprio dal sindaco. Il ricevimento in Val d’Orcia e – ora – il presunto litigio. Che però – per fortuna – non avrebbe spezzato questa favola bella. E, viste tutte le “rotture” tra coppie vip degli ultimi mesi, è già più di qualcosa. Un segno che quando l’amore è forte, nulla può spezzarlo.