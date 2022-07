Francesca Pascale, il video di Paola Turci nel giorno delle nozze

Emerge un video di Paola Turci il giorno delle nozze con Francesca Pascale. La cantante ha infatti realizzato un video-messaggio regalo per chi ha preso parte al Gay Pride di Napoli, condiviso su Instagram dal presidente dell’associazione Arcigay di Napoli Daniela Lourdes Falanga. Nel video la Turci si è detta dispiaciuta per non aver presenziato alla parata arcobaleno in città e promette la sua presenza per il prossimo anno, al fianco ovviamente della sua Francesca.

Paola Turci saluta l’Arcigay il giorno delle nozze con Francesca Pascale: il video

L’intimo ma chiacchieratissimo matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci ha catalizzato l’attenzione dei giornali di gossip negli ultimi giorni. Lo scorso sabato 2 luglio si è infatti tenuta la cerimonia nella meravigliosa cornice di Montalcino, vicino Siena, una delle perle più affascinanti della Toscana. Tuttavia, nello stesso giorno, si è tenuto un altro importantissimo evento in quel di Napoli: la parata del Gay Pride. L’annuale appuntamento con la rivendicazione dei diritti della comunità LGBTQ+ ha fatto tappa nella città partenopea proprio nelle stesse ore in cui Francesca e Paola convolavano a nozze.

Nonostante la sua assenza ad una manifestazione così importante, Francesca Pascale ha voluto fare un regalo speciale all’associazione Arcigay di Napoli. Il suo presidente, Daniela Lourdes Falanga, ha infatti condiviso sul proprio profilo Instagram un video-regalo in cui Paola Turci saluta tutti i membri dell’associazione e si dice dispiaciuta per non essere stata presente al Gay Pride.

“Buonasera, ciao a tutti. Dovevo essere, volevo essere con voi al Pride a Napoli, ma avevo un altro impegno che mi ha trattenuta“: così inizia il video-messaggio della cantante, facendo riferimento al matrimonio come “impegno” per il quale non ha potuto sfilare con loro alla parata. A seguire, ringrazia tutti per la gioia condivisa con lei in questi giorni così speciali e promette che sarà presente al Pride di Napoli il prossimo anno, ovviamente al fianco della sua Francesca Pascale: “So che voi avete condiviso la mia felicità. Io sono felice con voi, ci vediamo il prossimo anno a Napoli al Pride, e saremo in due. Ciao”.

Francesca Pascale e Paola Turci: nozze da sogno tra eleganza e sorrisi

Felicità e orgoglio sono le parole simbolo della indimenticabile cerimonia di nozze che ha visto unirsi Francesca Pascale e Paola Turci. Mantenuti nel riserbo social sino a poche ore prima, i festeggiamenti si sono tenuti lo scorso sabato e hanno generato un’ondata di affetto e messaggi di congratulazioni attorno alla coppia. L’evento ha tuttavia scatenato anche i commenti degli immancabili leoni da tastiera, che hanno riversato sui social il proprio dissenso sulla loro unione. “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase” ha commentato la Turci mettendo a tacere ogni critica.

Nonostante i giudizi, resta in loro il ricordo di giorni indimenticabili vissuti a 360°, dai preparativi per il matrimonio al fatidico “sì”. Oltre all’emozione del momento, Francesca Pascale e Paola Turci si sono prese la scena anche grazie ai meravigliosi abiti da sposa sfoggiati durante la cerimonia. Un mix di eleganza, spensieratezza e felicità che le ha travolte in poche ore, sicuramente fra le più importanti della loro vita.

