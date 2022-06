Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: le nozze segrete a Montalcino

Fonte: IPA Paola Turci e Francesca Pascale al Gay Pride di Napoli 2021

C’è odore di fiori d’arancio nell’aria. E a quanto pare tra i tanti vip che hanno scelto l’estate 2022 per convolare a nozze, ci sarebbe anche una coppia inaspettata. Per lo meno visto che la relazione è sempre stata tenuta lontano dai gossip e protetta dalle luci della ribalta. Stiamo parlando di Paola Turci e Francesca Pascale, che potrebbero essere pronte alle nozze.

Francesca Pascale e Paola Turci il matrimonio in Toscana, cosa sappiamo

Due anni fa le foto di un bacio avevano fatto il giro di siti e giornali: a lanciare lo scoop era stato il settimanale Oggi che aveva pubblicato in esclusiva lo scambio di effusioni su uno yatch tra Francesca Pascale e Paola Turci.

Da allora di tempo ne è passato e le due dirette interessante non hanno mai smentito o confermato la loro relazione. Paola Turci, come ricostruito dal Corriere della Sera, aveva semplicemente rilasciato due commenti. Il primo al settimanale F al quale aveva spiegato: “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”.

Poi di recente aveva detto a Oggi: “Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei“.

Un amore che è stato tenuto lontano dalle telecamere, ma anche dai social dove nessuna delle due ha mai scritto nulla. Anche se sono state viste insieme, ad esempio in occasione del Gay Pride a Napoli del 2021 dove c’era anche Vladimir Luxuria.

Entrambe usano i social anche per dire la loro. Francesca Pascale, ad esempio, scrive o a condivide le battaglie che sostiene: stop alla violenza sulle donne e la libertà di amare chi si vuole. Concetto, questo, che ha ribadito più volte. In un suo post Instagram aveva condiviso la bandiera arcobaleno scrivendo: “A tutte le vittime dell’ignoranza razzista, della cattiveria fascista e della crudeltà omofoba. A noi che siamo liberi e felici nonostante tutto ! #buon17maggio”. Prese di posizione chiare e importanti. Ma tutto ciò che è privato è stato lasciato fuori. Tenuto protetto.

Ora è iniziata a circolare la notizie delle nozze imminenti, partita da Leggo, e poi rispesa da tantissimi giornali.

La data sarebbe vicinissima: il due luglio. La location spettacolare: Montalcino, nel comune della cittadina le due dovrebbero dirsi sì. Poi la cena, per pochi intimi, nel castello di Velona.

Dal fronte delle dirette interessate, al momento, non sono ancora giunti commenti e non è detto che arriveranno.

Paola Turci, le canzoni e la carriera nel mondo della musica

Una voce capace di suscitare emozioni, parole che hanno saputo scuotere gli animi: Paola Turci è una cauntatrice di successo, che ha esordito nella metà degli anni Ottanta giovanissima. Musica, canzoni indimenticabili e periodi difficli hanno segnato la sua vita. E proprio a proposito delle difficoltà non si può dimenticare il grave incidente che l’ha vista coinvolta ad agosto del 1993. Un evento che le ha lasciato dei segni esteriori e interiori. Dal punto di vista privato, invece, ha vissuto diverse relazioni: prima con il tennista Paolo Canè e poi con il giornalista Andrea Amato, da cui si è separata nel 2012.

Francesca Pascale, la relazione con Silvio Berlusconi

Il bacio paparazzato tra Francesca Pascale e Paola Turci nell’estate del 2020 era arrivato a quattro mesi dall’annuncio della rottura tra la prima e Silvio Berlusconi.

La loro relazione è durata dal 2012 alla fine del 2019, conclusione resa nota con un comunicato ufficiale a marzo del 2020.

Una lunga love story, iniziata per il Cavaliere dopo l’addio alla ex moglie Veronica Lario, finita – a quanto pare – con qualche sofferenza. A raccontarlo era stata Vladimir Luxuria che aveva spiegato: “Quando si sono lasciati, Francesca ha sofferto molto, era arrabbiata, delusa. Tutti hanno sempre pensato che stesse con lui solo per soldi, invece lo amava davvero e della differenza di età non le importava nulla. Perciò si è sentita tradita”.

Da qualche anno, però, la felicità per Francesca Pascale sembrerebbe essere tornata e ora a quanto pare procede verso un nuovo importante passo: le nozze con Paola Turci.