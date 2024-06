Fonte: IPA Francesca Pascale e Paola Turci

Sarebbe al capolinea il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci: la presunta crisi, in realtà, non sarebbe del tutto recente. Ad avere avuto un peso, poi, le interviste e alcuni video di ambedue che non sono stati particolarmente graditi. Come l’ospitata della Pascale a Belve da Francesca Fagnani e la “battuta” in chiusura, poco apprezzata dalla Turci, e un video di quest’ultima insieme a Valentina Dispari che, invece, non avrebbe fatto piacere all’ex di Silvio Berlusconi.

Francesca Pascale e Paola Turci, matrimonio al capolinea: l’indiscrezione

È stato Dagospia ad aver lanciato la notizia del matrimonio al capolinea: Francesca Pascale e Paola Turci starebbero attraversando un periodo di forte crisi, tanto da voler mettere la parola “fine” alla loro unione. Le voci sugli “alti e bassi”, in realtà, non sono del tutto nuove. Nei salotti romani e milanesi, si discuteva da tempo di “problemi in paradiso”, dovuti in particolar modo alla gelosia. Da almeno un anno, si parla di crisi, allontanamenti, ma anche litigi e ripicche. Basti pensare al fuorionda di Belve, dove addirittura si è parlato di una battuta a mo’ di “corteggiamento” da parte della Pascale nei confronti di Francesca Fagnani. Del tutto innocente, in realtà.

Invece, la Pascale non avrebbe in alcun modo gradito il video condiviso dalla Turci su Instagram insieme all’attrice Valentina Dispari. “Si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione”, ha scritto Dagospia a conclusione dell’indiscrezione. Ad aggiungere ulteriori dubbi sulla solidità dell’unione anche una story su Instagram della Pascale: “Mi devo le più grandi scuse per aver sopportato ciò che non meritavo”. La citazione si conclude con una nota a margine: “A me”.

In crisi da tempo: i presunti motivi

Nel mese di agosto 2023, si è parlato molto di un forte litigio a Tokyo. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, quel “viaggio-lavoro” si sarebbe rivelato abbastanza difficile per la coppia. Ambedue sarebbero state sempre molto gelose l’una dell’altra. La lite, rientrata poco dopo, può essere stata terreno fertile per altri problemi? Al momento, in realtà, si sa ben poco: né la Pascale né la Turci hanno rilasciato commenti o dichiarazioni dopo la notizia lanciata da Dagospia.

Nell’intervista a Belve, che risale a maggio, la Pascale non ha fatto trapelare – in alcun modo, in realtà – eventuali dissidi all’interno della coppia. Poi, quel fuorionda con la domanda rivolta a Francesca Fagnani: “Ti posso corteggiare? Ah no, cavolo, sono sposata. Non posso”, e la Fagnani è stata al gioco. “Eh, ti potevi ricordare… Ormai”. Un momento del tutto ironico che, però, la Turci avrebbe trovato di “troppo”.

Le nozze tra Paola Turci e Francesca Pascale sono state l’evento dell’estate 2022. Si sono sposate a Montalcino, vicino Siena. Il matrimonio si sarebbe dovuto tenere in gran segreto in prima battuta, ma, dopo le anticipazioni, la coppia (o ex ormai?) ha confermato la notizia: “Volevamo tenere tutto nascosto, coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia”. Almeno per il momento, come sempre, invitiamo alla cautela e a prendere la notizia con le pinze, in attesa di conferma o smentita.