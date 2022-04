Claudio Amendola in Il Patriarca: trama, cast, quando vederlo

Un nuovo remake approderà nel palinsesto televisivo italiano, protagonista questa volta Claudio Amendola che vestirà i panni di Nemo Bandera imprenditore di 60 anni in Il Patriarca. Un ritorno sui canali Mediaset per l’attore che al momento si può ammirare in televisione nella terza stagione della serie Nero a metà in onda su Rai 1 dal 4 aprile per 12 episodi.

Il Patriarca, a quanto pare, è il rifacimento in chiave italiana della serie spagnola Vivir Sin Permiso, di Telecinco.

Il Patriarca, trama della serie

Ruolo centrale nella serie lo avrà proprio Claudio Amendola, che è anche dietro la macchina da presa nelle vesti di regista. È lui quindi “il patriarca” ovvero Nemo Bandera imprenditore, invischiato in traffici loschi grazie ai quali è diventato uno degli uomoni più influenti della Puglia. Però gli viene diagnosticato l’Alzheimer. Come farà a portare avanti tutte le sue attività? Chi lo potrà aiutare? E come proseguiranno le cose? Tutte domande alle quali si potrà rispondere nel corso della serie, nel corso della quale il protagonista cercherà di nascondere la malattia e di trovare qualcuo che lo possa sostituire alla guida del suo impero.

Prodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue per Canale 5, le riprese si sono svolte in Puglia, tra Monopoli e Bari. Saranno 12 gli episod con una durata di cinquanta minuti ciascuno.

Il Patriarca, il cast della serie

Ricco il cast della serie tv, che approderà su Canale 5, con nomi noti del panorama cinematografico e televisivo italiano. Il sito Davide Maggio ha già associato agli attori il ruolo che interpreteranno.

Oltre al bravissimo Claudio Amendola, attore di talento, regista, figlio d’arte e marito della collega Francesca Neri, in Il Patriarca ci saranno molti altri interpreti.

La moglie di Nemo Bandera, ovvero Serena, sarà interpretata da Antonia Liskova, classe 1977 attrice di talento ha preso parte a diversi progetti sia per il piccolo che per il grande schermo. Al cinema ha recitato – ad esempio – in C’era un cinese in coma di Carlo Verdone, Una donna per amica di Giovanni Veronesi e A Tor Bella Monaca non piove mai di Marco Bocci. Mentre in tv la si può ricordare ad esempio in Don Matteo 2, Incantesimo 6, Nero a metà, Mina Settembre e L’allieva 3.

Sarà la figlia di Nemo (ma non della moglie) Neva Leoni, invece, nota per progetti come Che Dio ci aiuti, Il paradiso delle signore e Cuori. Gli altri due figli, ma questa volta della coppia, saranno interpretati da Carmine Buschini e Giulia Schiavo. Il primo è un giovanissimo interprete che ha già preso parte a diversi lavori per la tv tra cui Braccialetti rossi, la seconda è classe 1996 e ha alle spalle diversi lavori tra cui Skam Italia, Un posto al sole e Sotto il sole di Riccione.

Il Patriarca, quando andrà in onda

Non ci sono ancora date ufficiali in merito alla messa in onda di Il Patriarca, che potrebbe arrivare sugli schermi televisivi nella prossima stagione televisiva: Il Patriarca dovrebbe andare in onda su Canale 5. Al momento si può ammirare Claudio Amendola nella terza stagione di Nero a metà, serie Rai in cui il talentuoso attore interpreta l’ispettore Carlo Guerrieri. Due ruoli ben diversi, ma nel corso della sua lunga e ricca carriera Amendola ha dato prova di sapersi immedesimare in tante vite e in altrettanti personaggi. Non resta che attendere.