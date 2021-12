Mina Settembre, Marisa Laurito al fianco di Serena Rossi nella nuova stagione

Serena Rossi, i suoi look più belli da Sanremo a Canzone Segreta

La seconda stagione di Mina Settembre, fiction campione d’ascolti di Rai1, si arricchisce di un volto noto ai telespettatori. Nei nuovi episodi ci sarà anche Marisa Laurito, popolare attrice e conduttrice partenopea, che si aggiunge a un cast fortunato, in cui Napoli regna sovrana, a cominciare dell’ambientazione fino all’amata protagonista, Serena Rossi.

Marisa Laurito in Mina Settembre 2

I fratelli De Filippo, complicata storia di una vicenda familiare che ha cambiato le sorti del teatro contemporaneo. La Laurito anticipa sulle pagine di Libero Quotidiano: “Sarò la zia di Serena Rossi nella seconda stagione di Mina Settembre“, senza aggiungere altri particolari sul personaggio che andrà a interpretare. Conoscendo la verve dell’attrice napoletana, il suo ruolo non sarà di sicuro marginale . Nel frattempo il pubblico potrà godersi le sue interpretazioni già da questo giovedì, 30 dicembre, con il film dell’ammiraglia Rai,, complicata storia di una vicenda familiare che ha cambiato le sorti del teatro contemporaneo.

Ancora su Rai1, il 1° gennaio la Laurito conduce la seconda puntata di Serata d’onore, per celebrare i 100 anni dalla nascita del Maestro Sergio Bruni, per poi partire in tour con Così parlò Bellavista. Tra i tanti impegni non è prevista però una sua partecipazione a un reality, a cui non risparmia anzi una stoccata delle sue: “Me li hanno proposti, tutti: Isole, Case, giurie, ma ho sempre rifiutato. Se un giorno mi vedrete lì vorrà dire che sto morendo di fame: potrei partecipare giusto per soldi!“.

