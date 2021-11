Chi è Giuseppe Zeno e quali fiction ha fatto

Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast in foto

Grande talento e sguardo magnetico: i tratti distintivi di Giuseppe Zeno sono pochi ma essenziali ed è grazie a questi che è diventato uno degli attori più amati del mondo della fiction all’italiana. Da L’onore e il rispetto a Mina Settembre: le sue prove sul piccolo schermo sono state molteplici e hanno spaziato su diversi generi. A cominciare da quello che gli riesce meglio: calarsi nei panni dei suoi personaggi, esaltandone pregi e difetti.

Chi è Giuseppe Zeno

È nato a Napoli l’8 maggio 1976, quindi sotto il segno del Toro. Ha trascorso la sua infanzia a Ercolano, ma la sua esistenza è stata divisa tra la Campania e la Calabria, che raggiungeva saltuariamente per trascorrere le vacanze a Vibo Marina. Da qui, nasce la passione per il mare che l’ha condotto fino al diploma all’Istituto Nautico.

La vita, però, gli ha riservato una strada diversa, con un cambio di rotta – quasi per ironia della sorte – che l’ha portato su un cammino completamente diverso. Ha così deciso di iscriversi all’Accademia di Arte Drammatica in Calabria, per poi perfezionarsi in Polonia, a Varsavia. Il suo talento straordinario è esploso praticamente subito, ma il primo ruolo importante è arrivato nel 2002 con Incantesimo, nel quale ha interpretato il personaggio di Alberto Fusaro.

Giuseppe Zeno, in quali fiction ha recitato

Dopo il successo di Incantesimo, ha preso parte a diversi episodi di Un posto al sole, mentre nel 2004 ha assunto il ruolo di Tony Amitrano in Gente di mare. Giuseppe Zeno ha poi interpretato Santi Fortebracci in L’onore e il rispetto e, nello stesso anno, è stato Salvatore nella miniserie Assunta Spina, per la regia di Riccardo Milani. Ha recitato, inoltre, in Graffio di tigre, Giuseppe Moscati e Artemisia Sanchez, nel 2008.

Nel 2011, è tornato su Rai1 per vestire i panni del perfido Giuliano Sallustio per la serie Rossella, quindi è entrato a far parte di Squadra Antimafia – Palermo oggi, per il ruolo del fidanzato della protagonista Rosy Abate (Giulia Michelini). Due anni dopo, arriva Il clan dei camorristi. Nel 2014, invece, ha recitato ne Le mani dentro la città.

Ancora per Rai1, ha preso parte a Il paradiso delle signore in cui ha prestato il volto di Pietro Mori. Ha recitato in Baciato dal sole, Purché finisca bene, Piccoli segreti, grandi bugie. Nel 2017 è uno dei protagonisti di Scomparsa, nel ruolo del vicequestore Giovanni Nemi. E ancora, Tutto può succedere, Mentre ero via e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.

Nel 2017 è al fianco di Vanessa Incontrada nella miniserie tv Scomparsa. È poi entrato a dar parte del cast di Mentre Ero Via, per poi approfondire la sua carriera in teatro e al cinema. Nel 2021, è uno dei protagonisti di Mina Settembre con Serena Rossi, quindi Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene su Canale5, fiction che ha segnato il ritorno in tv di Simona Cavallari.

È ancora grande protagonista della fiction Rai in Blanca, al fianco di una sorprendente Maria Chiara Giannetta.

Giuseppe Zeno, l’amore per Margareth Madè

Nonostante sia un personaggio pubblico, Giuseppe Zeno ha sempre voluto tenere privata la sua vita personale. L’attore è felicemente sposato con la bella attrice Margareth Madè, che ha incontrato grazie a un amico in comune. Dopo anni d’amore, hanno deciso di sposarsi a Siracusa il 20 agosto del 2016. Nel 2017, è nata la loro prima figlia Angelica. Beatrice, la loro secondogenita, è invece nata nel 2017.