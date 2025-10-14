Blanca incinta spezza il cuore a Liguori: “Lui sa tutto”. Anticipazioni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja Giuseppe Zeno Maria e Chiara Giannetta in "Blanca 3"

Grande puntata di Blanca 3 quella andata in onda lunedì 13 ottobre su Rai 1. Maria Chiara Giannetta, alias Blanca, spezza il cuore a Giuseppe Zeno, alias Liguori dopo un bacio e una dichiarazione d’amore strepitosa. Gli spettatori protestano: “Mai una gioia con loro”. Ma c’è ancora speranza perché finisca bene tra loro, basta aspettare il 20 ottobre, ecco le anticipazioni.

Blanca 3, un trionfo esagerato

La terza puntata di Blanca 3, intitolata Il Delfino, ha consolidato la fiction nell’Olimpo. Gli indici di ascolto sono schizzati alle stelle, ottenendo ben il 23,7% di share con oltre 3 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. La fiction di Rai 1 non semplicemente batte la concorrenza, ma schiaccia letteralmente il Grande Fratello, in onda alla stessa ora su Canale 5.

Le indagini della collaboratrice non vedente della polizia appassionano l’Italia, ma sono soprattutto le sue vicende personali, dalla gravidanza all’amore mai concretizzato per il suo collega, dal rapporto con Cane 3 ai rimbrotti del vicequestore Bacigalupo (leggi la nostra intervista a Enzo Paci) a lasciare tutti col fiato sospeso e a scatenare il dibattito sui social.

Blanca rifiuta Liguori e gli spezza il cuore

A tal proposito, Liguori (Giuseppe Zeno), che è tornato single, segue il consiglio di Bacigalupo e non perde tempo con Blanca (Maria Chiara Giannetta). Al momento opportuno, in barca al tramonto, le dichiara il suo amore e tra i due scatta un bacio appassionato. Il momento più romantico della puntata, ma c’è un ma.

Lei si sente costretta a respingere l’amore della sua vita, perché è incinta di un altro uomo di cui non è innamorata e di cui sa già che non vuole prendersi la responsabilità di un figlio. Ma Blanca è implacabile con Liguori: “Mi spiace ma c’è un’altra persona nella mia vita”.

Liguori è letteralmente scioccato, non può crederci e fraintende. O meglio vede solo quello che può vedere e le rinfaccia di essersi messa insieme a Domenico (Domenico Diele), un uomo pericoloso e inaffidabile.

L’amore si trasforma in rancore, ma Liguori non ci sta a perdere così Blanca, perché si rende conto che qualcosa non torna. Allora fa il poliziotto e indaga, arrivando a frugare anche nelle tasche dove trova l’ecografia che gli rivela la gravidanza. Blanca è incinta di Domenico: la disperazione.

Ma nel dramma almeno una cosa positiva c’è: lei finalmente ha capito di voler tenere il suo bambino e non teme più di diventare mamma.

Blanca 3, Liguori se ne va?

Commentano i fan sul profilo Instagram della serie: “Che mazzata! Anche se lui l’aveva già capito! Un altro amore impossibile 😅💔”; “Ora hai capito chi è : “l’altra persona della mia vita” dai Liguori coraggio 😍”.

Tanti temono che Liguori possa uscire di scena dopo essere stato respinto e scrivo: “Liguoriiiiiii ❤️ non te ne andare dai…“; “Che bella puntata e speriamo che Liguori resti mi Sono anche commossa bravissimi”.

Ma l’ispettore pare proprio non abbia intenzione di andarsene, anche se ha fatto richiesta di essere trasferito. A giudicare dalle anticipazioni della prossima puntata, resterà al fianco di Blanca per proteggerla, perché sta indagando su qualcosa di estremamente pericoloso. Nemmeno lei se ne è resa conto.

Blanca 3, anticipazioni della puntata del 20 ottobre

La prossima puntata di Blanca 3 andrà in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 20 ottobre. Il quarto episodio si intitola Paura del buio.

Blanca, dopo un’aggressione subita dall’assassino di uno psichiatra al Museo del Buio, vive un momento di forte spavento. Decide quindi di prendersi una pausa dal lavoro operativo e Liguori si trova a indagare direttamente con Bacigalupo, che appare particolarmente interessato al caso.

Intanto, Liguori cerca di stare vicino a Blanca, ma si accorge di non essere l’unico: anche Domenico le fa spesso visita per aggiornarla sul caso del bambino scomparso, su cui finirà per fare delle scoperte inaspettate.