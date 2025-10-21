Blanca contesa tra Liguori e Falena: volano minacce e la verità viene a galla. Anticipazioni

Blanca ha paura ed è divisa tra Liguori e Falena che si affrontano apertamente. E c'è chi fa il doppio gioco. Nella puntata del 27 ottobre ne sapremo di più

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja Maria Chiara Giannetta in "Blanca 3"

Blanca 3 spopola. La serie non ha rivali e anche la quarta puntata, andata in onda lunedì 20 ottobre su Rai 1, ha avuto un successo di pubblico strepitoso. Anche perché la storia è entrata nel vivo, anzi è quasi agli sgoccioli, visto che mancano solo due episodi alla conclusione della stagione e la verità sta finalmente venendo a galla, tra doppi giochi e consigli che sembrano minacce.

Blanca 3 spopola negli ascolti

Blanca 3 ha una marcia in più e non delude mai. Ogni puntata è un trionfo di pubblico, al punto che la vittoria nella classifica degli ascolti tv è quasi scontata, malgrado su Canale 5 in contemporanea venga trasmesso il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, che invece fatica a ingranare.

Così, la quarta puntata, intitolata Paura del buio del 20 ottobre, ha tenuto col fiato sospeso ben 3.915.000 spettatori con un picco di share del 23,9%.

Un successo meritato, definito innanzitutto da una trama avvincente e da un cast stratosferico a cominciare dalla protagonista, Maria Chiara Giannetta, a cui si uniscono Giuseppe Zeno, Domenico Diele e il mitico Enzo Paci (leggi la nostra intervista).

Il lato tenero di Bacigalupo che finisce in coma

In effetti, il vicequestore Bacigalupo (Enzo Paci) ha svelato un aspetto di sé che nessuno s’immaginava avesse. Ha dimostrato di avere un cuore tenero e di aver sofferto molto per la morte di sua sorella che non è riuscito a salvare. Ma non vuole cadere nello stesso errore, tanto da mettere in gioco la sua stessa vita finendo in coma dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre indagava su un omicidio.

Anche con Blanca si mostra insolitamente tenero e quando scopre che è incinta, sorprendentemente, le dà il miglior consiglio per affrontare le paure che la stanno tormentando.

Il lato tenero di Bacigalupo incanta il pubblico che sul profilo Instagram della serie scrivono: “Caspita mi hai fatto emozionare vice questore Bacigalupo, Grande Enzo!”; “Bacigalupo burbero dal cuore tenero. Stasera Enzo sei stato un interprete meraviglioso👏👏👏👏”; “Non me l’ aspettavo questo lato di Bacigalupo 😍😍 quanta emozione ci hai regalato stasera caro Enzo♥️♥️”; “Non eravamo pronti a vedere un Bacigalupo così 😍”; “Enzo fortissimo come attore comico, ma davvero bravo nei ruoli drammatici 💗💚💛💙”. Insomma un vero e proprio trionfo per Enzo Paci.

Blanca contesa da due uomini

Ma anche Blanca sta attraversando un momento difficile, di smarrimento, anche a causa della gravidanza. E i due uomini che le sono più vicini, Liguori – innamorato perso di lei, soprattutto dopo aver saputo che è incinta – e Falena – padre del bambino in arrivo – fanno di tutto per proteggerla a modo loro. E lei per un momento sembra non sapere chi scegliere, anche se di uno solo è davvero innamorata. Ma per capirlo, bisognerà attendere la prossima puntata.

Certo è che tra Liguori e Falena si scatena una rivalità senza uguali, dettata dalla gelosia, e il confronto è inevitabile, al punto che quello che dovrebbe essere un consiglio appare più come una minaccia.

Blanca, la verità viene a galla

Ma di Domenico Falena ci si può fidare fino in fondo? Anche perché sembra interessato a Blanca solo per venire a capo dell’indagine che sta seguendo per ritrovare suo figlio. E a tal proposito, finalmente la verità viene a galla, perché scopre chi sta dietro il traffico dei neonati. Ed è qui che inizia la prossima e penultima puntata di stagione.

Blanca 3, anticipazioni della puntata del 27 ottobre

Il prossimo episodio di Blanca 3, intitolata Acido, che va in onda lunedì 27 ottobre in prima serata su Rai 1, si apre sul commissariato San Teodoro che è in subbuglio per il caso di uno sfregiatore che colpisce ragazze che si sottopongono alla chirurgia estetica. Intanto Blanca accoglie a casa Lucia, in visita a Genova e più caustica che mai.

Mentre la nostra protagonista è alle prese con un segreto che fatica a rivelare alla ragazzina, anche Domenico sembra nascondere qualcosa a Blanca. Se ne accorge Liguori, che per proteggerla decide di seguire personalmente i movimenti di Domenico, finendo nei guai.