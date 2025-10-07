Blanca, Liguori molla tutto per lei ma non sa della gravidanza. Anticipazioni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja Giuseppe Zeno in "Blanca 3"

La terza stagione è entrata nel vivo: Blanca deve decidere se tenere o meno il bambino che sta aspettando. La scelta non è facile, ma alla fine arriva e proprio nel momento in cui Liguori capisce di essere innamorato di lei e di non volerla perdere. Dovremmo attendere la puntata del 13 ottobre per saperne di più. Intanto, ecco le anticipazioni.

Blanca 3, un successo conclamato

Siamo arrivati alla seconda puntata di Blanca 3, trasmessa in prima serata su Rai 1 il 6 ottobre, e la serie si conferma un grande successo.

Dopo la novità del debutto, gli spettatori non hanno abbandonato Maria Chiara Giannetta, che interpreta magistralmente la consulente non vedente della polizia, e Giuseppe Zeno ossia l’ispettore Liguori. I dati di ascolto parlano chiaro, Blanca vince il podio dello share e straccia letteralmente il Grande Fratello, trasmesso in concomitanza con Blanca. Insomma, Simona Ventura pare proprio che non ha speranza in fatto di ascolti tv.

L’unica critica che viene fatta alla serie è che nell’ultima puntata le parolacce sono state un po’ troppe. È un peccato che la nostra protagonista diventi sboccata.

Blanca incinta, Liguori innamorato: “Datti una mossa”

Il mondo di Blanca è decisamente cambiato. In primo luogo, Linneo non c’è più ed è stata sostituita da Cane 3, anche se deve ancora conquistare la fiducia della sua coinquilina. Ma ci sta lavorando.

Soprattutto, però, Blanca si trova a dover affrontare l’arrivo di un figlio. Una notte d’amore con Domenico Falena (Domenico Diele) è stata fatale. Blanca è incinta e deve decidere se tenere o meno il bambino. Ma una cosa è certa: il padre non ci sarà mai, anzi nemmeno sa di questa gravidanza.

La situazione sconvolge Blanca a tal punto che cerca un appoggio persino da sua madre, che è in galera, ma Nadia è sempre Nadia e gli incontri sono carichi di tensione.

Intanto, lei e Liguori indagano su un omicidio, il caso è molto intricato ed è coinvolta la società bene di Genova. Ma lavorando a stretto contatto, l’ispettore si rende conto che non può rinunciare a lei. Il trasferimento a Roma con la fidanzata era ormai definito, ma la sua vita senza Blanca non è più possibile.

Liguori molla tutto, fidanzata compresa, e resta a Genova. “Magari stavolta datti una mossa”, è il consiglio di Baccigalupo (Enzo Paci). Ma Blanca è incinta di un altro uomo e Liguori non sa nulla.

Blanca con Liguori: la gioia dei fan

I fan della serie tifano per la coppia. Altro che Domenico. “E se l ha capito lui …. Corri Liguori !!!!!!!”, scrive qualcuno su Instagram, riferendosi alla battuta di Baccigalupo.

Qualcuno spera che il figlio di Blanca sia di Liguori: “Però è sempre molto vaga nel dire il nome del padre del bambino.. non è che ci sarà un colpo di scena? 😏😏😏”. “Bacigalupo..sei tutte noi. Un grande che capisce tutto anche se fa un po’ il rompi scatole con blanca. 😂😂ci stupisce. Comunque tt bravissimi. Speriamo che ci sia una sorpresa con sta storia del bambino e Liguori dati una mossa. Ma ci sarà da soffrire ancora ne sono certa. 😡🤷🤷”.

Blanca 3, anticipazioni del 13 ottobre

La terza puntata di Blanca 3 va in onda in prima serata su Rai 1, lunedì 13 ottobre. Si intitola Il delfino e questa è la trama.

Il tentato omicidio di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, precipitato da un tetto in circostanze sospette, porta Blanca e Liguori a indagare fianco a fianco e fa riaccendere i sentimenti dell’ispettore per la collega, ma Blanca è presa da altro. Insieme a Domenico, infatti, continua la ricerca del bambino legato a Valya, su cui il mistero si infittisce: i due, sempre più vicini – con grande disappunto di Eva Faraldi, che tiene molto a Domenico, battono nuove piste per far luce sul caso.