Blanca 3, è tutto finito ma non per loro due. La Rai conferma la quarta stagione

"Blanca 3" ha chiuso i battenti e non poteva che finire così tra la protagonista e Liguori. Mentre la Rai conferma la quarta stagione

Virginia Bettoja Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta in "Blanca 3"

Blanca 3 si è conclusa nel migliore dei modi possibili. Dopo tre stagioni volevamo tutti un finale così e intanto arriva la conferma della Rai che la fiction con Maria Chiara Giannetta andrà avanti: la quarta stagione ci sarà.

Blanca 3, una serie da record di ascolti

La terza stagione di Blanca è stata un grande successo di pubblico. Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci (leggi la nostra intervista), Domenico Diele e Matilde Gioli hanno tenuto col fiato sospeso i telespettatori per sei settimane, tra colpi di scena, omicidi e passioni.

Ogni puntata ha ottenuto il massimo dello share, conquistando il podio degli ascolti tv fino all’ultimo episodio, andato in onda lunedì 3 novembre. Nemmeno una delusione da questa serie che ha visto evolvere i suoi protagonisti, forse con un’unica sbavatura: un po’ troppe parolacce gratuite.

Blanca 3, per Domenico nessun riscatto e il sacrificio di Eva

La terza stagione di Blanca si è conclusa con la soluzione del caso del bambino di Vania rapito, vittima di un traffico di minori.

Avevamo lasciato Domenico in una pozza di sangue, apparentemente morto dopo che qualcuno gli ha sparato nel bagno di un autogrill. I sospetti cadono su Liguori (Giuseppe Zeno) ma Blanca e Bacigalupo sanno che è innocente e fanno di tutto per scagionarlo.

Intanto, il cerchio si stringe intorno ai rapitori del bambino che viene salvato con sacrifici estremi: i genitori adottivi assassinati e una verità dolorosa dietro l’interessamento di Domenico a lui. Infatti, con un colpo di scena, scopriamo che lui non è suo padre. Il bebè è figlio del marito di Vania, assassinato da Domenico durante un’operazione in Ucraina. Preso dai sensi di colpa, cerca di aiutare la ragazza che però dopo aver scoperto come sono andate le cose, lo caccia. Il resto lo sappiamo.

Nel liberare il bebè dai suoi aguzzini, anche Blanca viene rapita e sembra che per lei non ci siano speranze di salvarsi, nonostante Alice (Matilde Gioli) si sacrifichi per permetterle di fuggire insieme al bambino. Ma tutto è bene quel che finisce bene, grazie a Liguori.

Blanca e Liguori, finalmente è amore

Il finale della terza stagione emoziona tutti. È infatti esattamente quello che volevamo vedere. Dopo tre stagioni Blanca e Liguori possono coronare il loro amore. Lui le confessa di amarla e di volersi occupare di lei, del suo bambino in arrivo e di Cane 3. Così, partono per una gita in barca al tramonto ed è emozione pura.

Sul profilo Instagram della serie scrivono: “Tutto quello che aspettavamo !!❤️❤️❤️”; “Bellissimo finale finalmente Cane 3 meraviglioso è pure caduto dalla barca bel cucciolone.” “Io me lo aspettavo che Liguori arrivasse sulla spiaggia !!! Che finale meraviglioso come tutta la serie e tutto il cast fantastici tutti 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻”.

E c’è chi mette le mani avanti e pretende che nella quarta stagione tutto vada bene tra Blanca e Liguori: “Finalmente BLANCA e MICHELE INSIEME! Era ora! È il finale che aspettiamo da anni. Vogliamo subito la 4° stagione ma non rovinate tutto con il ritorno di Falena, non inventate una crisi o una separazione tra Blanca e Liguori perché non ce lo meritiamo, fateci sognare! Vogliamo una bella vita, felice e tranquilla per noi e loro! Devono stare insieme 🔥❤️. Adoro questa serie anche se questa stagione (finale a parte) mi è piaciuto di meno. Fate i bravi con la prossima stagione. 😂😍🔥❤️”.

Blanca 4, la Rai conferma la prossima stagione: anticipazioni

Si sono appena spenti i riflettori sulla terza stagione e la Rai ha già confermato che ci sarà la quarta. La notizia è ufficiale perché è stata comunicata da Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction. Anche perché il successo di Blanca è stato tale che era inevitabile pensare a un seguito.

Non si conoscono molti dettagli sulla quarta stagione, ma la direttrice di Rai Fiction ha confermato che si sta già lavorando ai nuovi episodi, anche se probabilmente non li vedremo prima del 2027.