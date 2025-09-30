Blanca incinta di Domenico Falena: “Il padre non può essere lui”. Anticipazioni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta in "Blanca 3"

La terza stagione di Blanca si è aperta con due eventi scioccanti, da un lato la morte dell’adorato cane Linneo, dall’altro la gravidanza inaspettata della protagonista che suscitato non poche inquietudini e qualche protesta tra i fan. Ma per saperne di più, ecco le anticipazioni della prossima puntata, in onda lunedì 6 ottobre.

Blanca incinta di Domenico Falena

Maria Chiara Giannetta è tornata a interpretare Blanca, nella terza stagione della fortunata serie. La consulente non vedente della polizia non ha perso la sua ironia e le sue doti investigative. Ma il suo mondo sta cambiando e anche piuttosto rapidamente.

Non ha più al suo fianco l’adorata Linneo, cane guida e spalla, ma trova un altro amico, Cane 3, che per quanto sia “insopportabile” e pasticcione, la adora. È sempre circondata dalle persone che le vogliono bene, la giovane Lucia (Sara Ciocca), la fidata amica Stella (Federica Cacciola) e il padre Leone (Ugo Dighero), amorevole e premuroso.

Ma l’uomo che ama, l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), ha scelto un’altra donna. Blanca soffre per questo, perché non riesce a farsene una ragione. Anche perché continuano a lavorare insieme e l’attrazione da entrambe le parti è evidente.

Qualcosa, o meglio qualcuno, però rimette tutto in discussione. Si tratta di Domenico Falena, (Domenico Diele), un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico lavora per un’agenzia diretta dall’affascinante manager Eva Faraldi (Matilde Gioli), che lo considera il suo agente migliore.

Blanca lo incontra durante il caso di una giovane donne assassinata. Tra i sospettati, Domenico conquista però immediatamente la sua fiducia. Anzi qualcosa di più, tanto da diventare amanti. È bastata una notte d’amore e Blanca resta incinta.

Blanca 3, cresce la tensione tra i fan

La gravidanza inquieta i fan della serie. Non riescono ad accettare la fine della storia tra Blanca e Liguori. Se proprio deve avere un bambino, lo deve avere con l’ispettore e non con un uomo dal passato dubbio e misterioso.

Su Instagram si legge: “Ma il padre non può essere Falena!! Blanca ha guardato il calendario e con Falena è stata 1/2 giorni prima di fare il test!!”; “già mi avete rovinato tutto”, protesta qualcuno. “Io non HO PAROLE!!!! MA proprio NON VOGLIONO Blanca e Liguori insieme“; “E chi se l aspettava blanca incinta??? Ma se proprio proprio doveva aspettare un bambino il padre doveva essere liguori❤️❤️❤️❤️😂😂😂😂 Liguori Forever ❤️”.

Blanca 3, boom di ascolti

Malgrado le proteste dei telespettatori, la prima puntata di Blanca 3 è stata un trionfo. Infatti, ha debuttato in concomitanza col Grande Fratello, condotto da Simona Ventura su Canale 5, e lo ha battuto negli ascolti, totalizzando il 23% di share.

Maria Chiara Giannetta è stata quindi la regina della prima serata e questa serie, di cui è protagonista assoluta, si conferma come un successo.

Blanca 3, anticipazioni del 6 ottobre

La questione della gravidanza di Blanca sarà al centro della prossima puntata che andrà in onda lunedì 6 ottobre, in prima serata su Rai 1.

Nel primo episodio, Il Delfino, il tentato omicidio di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, precipitato da un tetto in circostanze sospette, porta Blanca e Liguori a indagare fianco a fianco e fa riaccendere i sentimenti dell’ispettore per la collega, ma Blanca è presa da altro. Insieme a Domenico, infatti, continua la ricerca del bambino legato a Valya, su cui il mistero si infittisce: i due, sempre più vicini – con grande disappunto di Eva Faraldi, che tiene molto a Domenico, battono nuove piste per far luce sul caso.

Nel secondo, intitolato Paura del buio, Blanca, dopo un’aggressione subita dall’assassino di uno psichiatra al Museo del Buio, vive un momento di forte spavento. Decide quindi di prendersi una pausa dal lavoro operativo e Liguori si trova a indagare direttamente con Bacigalupo, che appare particolarmente interessato al caso. Intanto, Liguori cerca di stare vicino a Blanca, ma si accorge di non essere l’unico: anche Domenico le fa spesso visita per aggiornarla sul caso del bambino scomparso, su cui finirà per fare delle scoperte inaspettate.