IPA Blanca 3: cast, anticipazioni e perché Linneo è morto

Su Rai 1 torna una delle fiction più apprezzate degli ultimi anni. Da lunedì 29 settembre 2025 spazio per Blanca 3, in prima serata con Maria Chiara Giannetta alle prese con alcune new entry nel cast. Ecco tutto quello che sappiamo, tra anticipazioni, personaggi e una domanda che tutti si fanno su Linneo: perché non c’è più.

Blanca 3 cast

Di stagione in stagione, è necessario apportare qualche cambiamento. Dopo le prime due annate, servite anche ad affezionarci ai personaggi, ecco che in Blanca 3 arrivano Domenica Diele (interpreta Domenica Falena) ed Matilde Gioli (interpreta Eva Feraldi). E tutti gli altri?

Maria Chiara Giannetta è Blanca, giovane non vedente (dai 13 anni) consulente di Polizia. In questa stagione la sfida più grande sarà gestire un nuovo cane dopo la morte di Linneo;

Giuseppe Zeno è Michele Liguori, ispettore di Polizia che lavora a stretto contatto con Blanca. Tra i due stava per nascere qualcosa ma lui ha scelto un’altra donna al termine della seconda stagione. Prova però ancora forti sentimenti per lei;

Domenico Diele è Domenico Falena, professionista specializzato nella protezione armata di navi cargo impegnate in tratte pericolose. Incontra Blanca durante un’indagine, con la giovane che scopre che i suoi “superpoteri” non sembrano funzionare con l’uomo, in grado di affascinarla;

Matilde Gioli è Eva Faraldi, che dirige la SSG, agenzia impegnata in reclutamento e formazione di addetti alla sicurezza per la protezione di navi cargo. Collabora nelle indagini insieme a Falena, suo fedele agente o forse qualcosa in più;

Biagio Forestieri è Cristian Gardi, medico brillante che dirige una clinica privata, specializzata in neonatologia. Grazie a lui si riuscirà a far luce su un caso spinoso.

Spazio poi anche a Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola e Sara Ciocca.

Blanca 3, anticipazioni prima puntata

In questa nuova stagione vedremo Blanca fronteggiare alcune sue paure ben radicate. È purtroppo tempo di cambiamenti per lei, considerando la morte di Linneo. Un amico fedele e, al tempo stesso, un’appendice di sé che sparisce. A sostituirla è un altro cane al quale però dovrà abituarsi e affezionarsi. Un cambiamento molto duro da accettare, al punto da non riuscire neanche a dare un nome al suo arrivato. Per lei è soltanto Cane 3.

Sotto l’aspetto della vita sentimentale, invece, l’ispettore Liguori sembra pronto a fare chiarezza. Il rapporto con Veronica potrebbe spingerlo a scelte definitive, in un senso o nell’altro. Blanca però non può smettere di interrogarsi su cosa provi realmente per lui.

Il lavoro però catalizza come sempre la sua attenzione, strappandola a certi pensieri. Lavora al caso dell’omicidio di Valya, religiosa ucraina coinvolta nella misteriosa sparizione id un bambino. Un’indagine complessa, a dir poco, colma di inganni e misteri. In questa circostanza incontra Domenico Falena, contractor affascinante e misterioso. Ciò apre nuovi scenari lavorativi e personali.

Blanca 3, quante puntate sono

Quando finisce Blanca 3? I fan faticano ad accettare la fine di una fiction e così preferiscono avere tutte le informazioni del caso prima della messa in onda. Sappiamo che gli appuntamenti saranno in totale 6. Sei puntate, dunque, da lunedì 29 settembre a lunedì 3 novembre 2025. Ogni prima serata vedrà in onda 2 episodi, per un totale di 12. Il tutto disponibile anche on demand su RaiPlay.

Blanca 3, morte Linneo: perché

Perché Linneo non c’è in Blanca 3? Il regista Nicola Abbatangelo ha spiegato il motivo della presenza di Cane 3 al fianco di Maria Chiara Giannetta. Una perdita tanto per la protagonista quanto per il pubblico affezionato.

Dopo la diffusione dell’indiscrezione, in tantissimi si sono chiesti: “Che fine ha fatto Linneo?”. Iniziamo col dire che Fiona, ecco il vero nome del cane di Blanca, è viva e vegeta. Non le è accaduto nulla ma “è anziana”.

Avrebbe potuto gestire un altro set, probabilmente, ma in fase di scrittura c’era la necessità di una svolta nella vita della protagonista, con un passo cruciale che la spingesse a crescere: “Cane 3 vuole trovare spazio nel suo cuore e anche negli spettatori. È un’altra sfumatura di quello che accade sempre nella vita. Ogni tanto ci sono delle sfide che si possono rivelare porte da aprire e non da chiudere”.