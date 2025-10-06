Blanca 3, che razza è Cane 3 e come si chiama per davvero

In "Blanca 3" Cane 3 ha preso il posto di Linneo accanto a Maria Chiara Giannetta. Nella vita vera ha 5 anni: ecco come si chiama e ci che razza è

Virginia Bettoja Maria Chiara Giannetta e Ugo Dighero in "Blanca 3"

Nella terza stagione Blanca non può più contare sulla sua fedele amica, Linneo, tragicamente scomparsa. La perdita è stata molto dolorosa e non è possibile che un altro pelosetto prenda il suo posto, finché arriva Cane 3.

Blanca 3, quando fa la sua comparsa Cane 3

Cane 3 ha fatto la sua comparsa nella prima puntata di Blanca 3, andata in onda lo scorso 29 settembre. Il pelosetto ha preso il posto dell’adorata Linneo, senza la quale Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta, si scopre molto più fragile di prima, tanto da avere paura del buio e non le era mai successo prima.

A Blanca vengono dati in prova dei nuovi cani-guida, ma con nessuno di loro si crea quel rapporto speciale che aveva con Linneo. Finché non arriva Cane 3. Abituarsi a lui non è facile, anzi all’inizio la convivenza è complicata, tanto che la nostra protagonista non gli dà nemmeno un nome e decide persino di restituirlo all’associazione. Ma in fondo, non è che non vada d’accordo con lui, ma è come se fosse bloccata: non accetta che Linneo venga sostituita e per questo mantiene le distanze con il nuovo cagnolino. È come se non volesse affezionarsi in alcun modo, al punto che non è nemmeno degno di un nome.

Blanca 3, come si chiama davvero Cane 3

Anche se al termine della prima puntata della terza stagione scopriamo che Cane 3 ha un nome proprio. Si chiama infatti Egidio. Ma difficilmente lo terrà. Blanca infatti non è molto convinta di “Egidio”. E anche i fan concordano.

Sul profilo Instagram ufficiale della serie qualcuno commenta: “Troppo belli! Anche al mio cane avevano dato un nome assurdo ed io è l’ho subito cambiato 😂”; e ancora “La bidella della mia scuola si chiama Egidia,il giorno dopo le fischiavano le orecchie. Egidio, BENVENUTO nel magico mondo di Blanca ❤️🔥😍😂”.

Cane 3 ha già conquistato il pubblico di Blanca: “Eh, no, gente! Questo cane 🐕 da qui non se ne va! 😂😂 diglielo, Blanca 😉❤️”; “Lo amo, cane 3 !💋💋”.

Ma come si chiama per davvero Cane 3, alias Egidio? Nella vita vera è una femminuccia, si chiama Ronda, è originaria di San Marino e ha cinque anni.

Blanca 3, che razza è Cane 3

La sua carriera televisiva è nata grazie al suo profilo Instagram, notato da un’agenzia romana. A quel punto, Ronda è stata scelta per uno spot televisivo per un antiparassitario. L’abbiamo vista in Brennero, ma la svolta è arrivata adesso con Blanca 3.

Ronda è una Border Collie, un cane da pastore, di origine anglo-scozzese. Ronda è a pelo bearded, nero e bianco.

Blanca 3, che fine ha fatto Linneo

Come abbiamo detto, Cane 3 (Ronda) ha sostituito Linneo che ha tragicamente perso la vita alla fine della seconda stagione della serie. In realtà, Linneo, interpretata da Fiona, sta benissimo.

Nicola Abbatangelo, regista della terza serie, ha spiegato che la sostituzione si è resa necessaria perché Fiona è anziana, ma anche per ragioni narrative: “Complice anche la necessità narrativa di dare una svolta e una crescita alla storia della protagonista. È un cane che vuole trovare il suo spazio nel cuore di Blanca e anche negli spettatori, è un’altra sfumatura di quello che accade sempre nella vita. Quindi ogni tanto ci sono delle sfide che si possono rivelare porte da aprire e non da chiudere”.