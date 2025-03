Fonte: 123RF

Adottare un animale è una gioia senza precedenti, ma anche una grande responsabilità. Se da un lato permette di conoscere cosa significhi essere amati incondizionatamente, dall’altro è un impegno costante e fino alla morte. È necessario, quindi, avere sia le risorse economiche che emotive per prendersi un impegno simile. Questo vale soprattutto per i cani di taglia media che, rispetto a quelli piccolini, hanno bisogno di qualche attenzione in più in termini di spazio e movimento.

Per rispondere con cognizione di causa a una serie di domande preliminari e capire se un cane è quello che si desidera davvero, bisogna studiare le razze che maggiormente intrigano. In questo modo, si comprende – al di là dell’aspetto meramente estetico – se si è il proprietario che il cane cerca e viceversa. E l’ordine non è casuale

Border Collie

Fra i cani di taglia media, chi non conosce il Border Collie? Con un’altezza che va dai 48 ai 56 centimetri, per i maschi, e dai 46 ai 53 centimetri, per le femmine, pesa dai 12 ai 20 chili. È una delle razze più famose della televisione, grazie a un’interpretazione senza precedenti: quella di testimonial di una nota compagnia telefonica. E quello che appare sul piccolo schermo sintetizza perfettamente il temperamento di questo animale da compagnia, per le famiglie.

Anche se nasce come cane da pastore, come supporto nella conduzione delle greggi, nel corso dei decenni ha assunto un impiego differente. È fra gli esemplari più amati da proprietari esperti e con una casa con giardino. Si tratta di un cane amorevole ed estremamente intelligente, ma anche testardo. Le prime caratteristiche, però, hanno la meglio sull’ultima (soprattutto se viene seguito come si deve durante la fase di socializzazione). L’importante è che faccia una corretta attività fisica e che incanali correttamente le energie in eccesso.

Samoiedo

Nasce come cane da lavoro per il popolo nomade dei Nenet. Tuttavia non era solo un mezzo per faticare di meno, ma rappresentava un membro della famiglia a tutti gli effetti. Questo aspetto non è mai cambiato e adesso è fra i cani di taglia media da compagnia più amati. Si tratta di un amore decisamente corrisposto, se si pensa che si lega a doppio filo a chi considera famiglia.

Il Samoiedo è alto dai 51 ai 56 centimetri, se è maschio, e dai 46 ai 51 centimetri, nel caso di esemplari di sesso femminile. Il suo peso può variare dai 18 ai 23 chili. Ama la compagnia e cerca sempre di stare vicino alla sua famiglia umana: tenerlo in una cuccia ferirebbe il suo animo sensibile. Ha un carattere vivace e gli piace dare sport, è allegro e amichevole anche con i più piccoli, mentre si mostra diffidente nei confronti di chi non conosce. È leggermente testardo e ha uno spiccato istinto predatorio. Per queste ragioni non è semplicissimo da addestrare, ma con la tecnica del rinforzo positivo e con un addestratore esperto qualsiasi risultato è perseguibile.

Labrador Retriever

Fra i cani di taglia media e non solo, è forse la razza di cane più falsa in tutto il mondo. Utilizzato per il soccorso in acqua e come esemplare da pet therapy, è in grado di dimostrare una obbedienza e un’empatia verso il prossimo davvero straordinarie. È un ottimo nuotatore, ama muoversi e andare in perlustrazione, ma soprattutto adora chi lo adotta e lo accudisce come se fosse un figlio.

Con un’altezza che varia dai 56 ai 58 centimetri e un peso che arriva ai 40 chili, nel caso dei maschi, le femmine sono spesso e volentieri più snelle e compatte. Prediligono la compagnia dei bambini e sono davvero affettuosi con gli anziani. Tutto quello che chiede un Labrador è rispetto e amore.

Golden Retriever

Il Golden Retriever è una sorta di cugino del Labrador. Si contraddistingue per il suo temperamento elegante, per il pelo leggermente più lungo e una silhouette più snella. Ama accudire chi considera parte del proprio branco, anche se non è un altro cane, e lo dimostra con una dolcezza fuori dal comune.

Con un’altezza che va dai 58 ai 62 centimetri, per i maschi, e dai 53 ai 55, per le femmine, pesa da un minimo di 25 a un massimo di 32 chili. Attenzione, però, perché è una razza che tende a ingrassare se non segue una alimentazione sana e bilanciata. Inoltre, come per tutti i cani, necessita di visite periodiche dal veterinario di fiducia.

Boxer Tedesco

Fra i cani di taglia media c’è anche lui: il Boxer Tedesco. È un cane dall’espressione buffa e allegra, ma sa come difendere il proprio territorio in caso di una minaccia all’orizzonte. È impiegato come esemplare da guardia e salvataggio, ma è anche un grande amante dello sport. È fra i candidati ideali per il canicross.

Questa razza può raggiungere un’altezza che va dai 53 ai 63 centimetri e un peso di circa 30 chili. Ha un temperamento docile ed è un grande giocherellone. Ama compiacere il proprio padrone e, quindi, è estremamente fedele. Addestrarlo non è difficile. È estremamente paziente e va d’accordo con grandi e piccini.

Husky

Fra i cani da slitta più famosi al mondo, ha una forza fisica e una resistenza che gli permette di vivere fra la neve della Russia settentrionale. Tuttavia, adesso, è fra le razze di cani di taglia media più diffuse nel globo. Fa amicizia facilmente con gli altri cani da traino e si immola per la causa.

Pesa dai 16 ai 27 chili ed è altro dai 51 ai 60 centimetri, come spesso accade però le femmine sono più piccoline e leggere. È una razza di cani che necessita di spazio e attenzioni, che quando si sente a disagio tende a farsi sentire, l’Husky infatti all’abbaio preferisce l’ululato.

Chow Chow

Ha un aspetto riconoscibilissimo, con un mantello folto e soffice che ricorda quello di un leone. Questa razza di cani di taglia media ha una caratteristica che la rende unica: ha la lingua blu. Il suo temperamento non è obbediente, anzi: non è facile da addestrare e non sa cosa sia rispettare il volere del proprietario che, proprio per questa ragione, non deve essere alla prima esperienza cinofila.

Tra i cani di taglia media, pesa dai 18 ai 32 chili ed è alto dai 46 ai 56 centimetri al garrese. Non ama socializzare con gli altri cani, soprattutto se maschi e della stessa razza, ed è bravissimo a fare la guardia. Il suo temperamento territoriale impone, più che in altri casi, la massima cautela nell’interazione con i bambini.

Pastore Australiano

Anche lui, come il Border Collie, è un cane da pastore. Gli piace stare in movimento, in compagnia e rendersi utile. Tuttavia, rispetto al cugino più famoso, non è molto propenso a fidarsi subito degli estranei. È molto attento a cosa succede negli spazi che considera di propria competenza: è una caratteristica che si porta dietro da quando radunava le mandrie con una velocità sorprendente.

Con un’altezza che varia dai 51 ai 58 centimetri, per i maschi, e dai 46 ai 53 centimetri per le femmine, è fra i cani di taglia media più belli. Il mantello tricolore e gli occhi chiari sono gli elementi distintivi che più rimangono impressi a chi lo vede per la prima volta. È un colpo di fulmine.

Cocker Spaniel Inglese

Ha un aspetto e un carattere che trasmettono gioia e voglia di vivere. È molto affettuoso e lega subito con chi gli dimostra rispetto e dedizione. Non è amichevole soltanto con gli esseri umani, ma anche con gli altri esemplari della stessa specie. La lealtà è uno dei suoi maggiori pregi.

Nonostante abbai se vede qualcuno che non conosce, è capace di fare amicizia molto velocemente. Questo, ovviamente, lo rende un pessimo cane da guardia. Con un’altezza che varia dai 38 ai 41 centimetri e un peso che si aggira attorno ai 13-14 chili, ha un fiuto che lo rende un ottimo cane da caccia.

American Pit Bull Terrier

In origine usato nei combattimenti clandestini, ha una fama che non merita e viene considerato fra i cani più pericolosi al mondo. Ancora oggi c’è chi lo reputa un cane aggressivo e violento, ma la verità è che nessun animale di questa specie nasce così. Sono le esperienze pregresse e l’addestramento ad avere rovinato tantissimi esemplari di questa razza.

Con un’altezza fra i 43 e i 51 centimetri e un peso che varia dai 14 ai 30 chili, è fra i cani di taglia media. È coraggioso e pronto a difendere chi considera famiglia, ma è anche molto docile e obbediente. L’importante è che segua una socializzazione attenta e mirata. Per questo è bene che venga adottato da un proprietario esperto.

