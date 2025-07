123RF Cani più alti del mondo, le razze

L’apparenza a volte inganna e i cani più alti del mondo lo sanno bene. Per quanto possano sembrare minacciosi, infatti, molti di loro hanno un carattere amabile. Inoltre, è sempre bene specificare che non esistono razze aggressive per natura.

Un cane difficile da gestire può aver subito dei traumi che lo hanno portato a difendersi per paura. La dimostrazione eclatante è data dai cani che vengono utilizzati nei combattimenti clandestini. Non nascono cattivi, diventano aggressivi perché è stato insegnato loro che devono esserlo per sopravvivere.

Ecco allora che, prima di scegliere se adottare o meno un esemplare proveniente da questa lista, è meglio fare un ragionamento circa gli spazi e la capacità gestionale di un animale certamente impegnativo dal punto di vista fisico ed economico. Sul fronte temperamento, sono altre le valutazioni e sono più connesse alla possibilità che possano incanalare correttamente le proprie energie nella nuova casa che si intende preparare per loro.

Mastino Inglese

Con un’altezza che varia dai 72 agli 80 centimetri e un peso che si aggira fra i 54 e i 73 chili, questa razza entra di diritto nella lista dei cani più alti al mondo. Nasce come cane da combattimento e da guardia e dimostra di essere molto prezioso nella caccia al lupo, al toro e all’orso.

Fra i cani considerati più pericolosi, intorno al 1835 , anno in cui vengono vietati i combattimenti, rischia l’estinzione: nel Regno Unito infatti ne restano solo 14 esemplari. Tuttavia, grazie alla dedizione di alcuni appassionati, la razza viene salvata pur rimanendo ancora poco diffusa. Contrariamente all’aspetto minaccioso, il carattere è pacato e amabile. Questo cane è fedele e affettuoso con chi considera famiglia e sospettoso con chi non conosce.

Levriero Irlandese

Con un’altezza che va dai 71 ai 79 centimetri, questa razza è molto alta e – contrariamente agli altri Levrieri – anche parecchio massiccio. Un esemplare maschio, infatti, arriva a pesare anche 54 chili. Le sue origini sono antiche, ma la versione moderna di questa razza risale al XIX secolo. La sua nascita si deve al capitano Graham che ha fatto incrociare Deerhound scozzesi, Borzoi, Alani e Cani da montagna dei Pirenei.

La stazza e il pelo ispido possono ingannare, ma si tratta di un vero e proprio gigante buono. Da cucciolo è parecchio impegnativo perché ha un temperamento esuberante, è goffo e già parecchio alto. Nonostante sia impegnativo, sono relativamente tanti gli appassionati che decidono di adottare un esemplare di questa razza.

Alano

Questa razza di cani più alti al mondo è riuscita a entrare nel Guinness dei Primati delle razze più grandi. L’Alano infatti è alto almeno dai 71 ai 76 centimetri. Come sempre le femmine sono meno giganti dei maschi, ma comunque non passano inosservate. Lo standard di razza, inoltre, non prevede un’altezza massima. Il peso di un esemplare adulto si aggira attorno ai 50/60 chili.

Si tratta di cani molto fedeli, goffi e un po’ impacciati. Sono di origini tedesche e, in passato, venivano usati come cani da caccia al cinghiale e da guardia per i possedimenti dei nobili. Hanno un temperamento poco maturo sino ai tre anni, necessitano di una dieta mirata e costosa e hanno diversi problemi di salute che non gli permettono di vivere a lungo. Prima di adottarli, quindi, è bene fare una valutazione completa e ponderata.

Kangal

Il Kangal, conosciuto anche con il nome di Cane pastore dell’Anatolia, è fra i cani più alti al mondo. La sua altezza che varia dai 68 agli 83 centimetri e la sua stazza che parte da 40 chili e può raggiungere i 65, lo fa entrare di diritto fra le razze di grossa taglia. Di origine turca, ha un caratteristico mantello corto e una testa massiccia. Nascono come esemplari per la protezione del bestiame dalle minacce esterne e sono molto utilizzati nelle fattorie.

Possono sembrare dei veri cattivoni e sicuramente gestirne la stazza non è un’impresa da tutti. Ecco perché è importante che i loro padroni non siano di primo pelo e fisicamente forti. Tuttavia, hanno uno sguardo gentile e, se addestrati correttamente, possono dimostrarsi ottimi cani da compagnia. Sono fedeli e pronti a dimostrare amore incondizionato verso chi li adotta e gli dimostra di tenere a loro.

Deerhound Scozzese

Loro sono la dimostrazione vivente che essere dei giganti non voglia dire necessariamente difficoltà di gestione. Con un’altezza che varia dai 76 agli 81 centimetri e un peso che va dai 39 ai 50 chili, questi cani sono decisamente di grossa taglia. Nonostante tutto però si adattano facilmente e, se vengono addestrati sin dalle prime settimane, sono davvero amabili e facili da accudire. Fondamentale è che siano seguiti nella fase di socializzazione.

Gli esemplari di sesso femminile sono sempre un po’ più bassi, ma comunque non sfigurano accanto a un compagno maschio della stessa razza. Sono cani molto amati perché ricordano l’aspetto di un Levriero con il pelo ruvido. Il loro mantello è duro e di difficile gestione e viene ammesso dagli standard di razza nelle varianti grigio-blu e il brindle.

Mastino spagnolo

Nella lista dei cani più alti del mondo non può mancare il Mastino Spagnolo. Con una stazza che va dai 70 agli 85 centimetri e un peso che può raggiungere anche le tre cifre, in origine viene usato come cane da guardia per il bestiame. Nonostante sia decisamente imponente, un esemplare di questa razza lo si apprezza per la gentilezza.

Tuttavia, si tratta anche di un cane con una spiccata territorialità, diffidente verso chi non conosce e pronto a difendere la propria casa e chi considera famiglia da qualsiasi minaccia, presunta o reale che sia. Ecco perché è importante che a seguirlo sia un padrone esperto e autorevole, che si faccia ascoltare al primo comando. Un addestramento mirato e sin dalle prime settimane di vita può fare la differenza nella formazione di un carattere equilibrato.

Leonberger

Fra le razze più grandi del mondo, il Leonberger è molto affascinante. A renderlo estremamente riconoscibile è il suo pelo rossiccio e la sua maschera nera. Ecco perché ricorda l’aspetto di un leone. Si tratta dell’incrocio selettivo fra il Terranova, il Cane da montagna dei Pirenei e il San Bernardo. Ha origini tedesche e veniva usato come cane da fattoria e da guardia.

Dopo un rischio estinzione superato sia dopo la prima che la seconda guerra mondiale, questi cani stanno diventando molto popolari. Tuttavia, un’altezza che varia dai 65 agli 80 centimetri e un peso che arriva anche a 50 chili non li rendono gestibili da qualsiasi proprietario. Inoltre necessitano di un ampio spazio esterno per muoversi.

