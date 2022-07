Fonte: iStock Photos

Quando si parla di pets uno degli argomenti più discussi riguarda come addestrare un cane. La vita con un amico a quattro zampe è sempre più bella, ma per il suo benessere e per il tuo è essenziale che sia ben educato. Questo ti permetterà di vivere con serenità la quotidianità, ma anche di portare ovunque con te il tuo fedele compagno peloso, dalle vacanze agli eventi con gli amici.

L’educazione e la capacità del pet di obbedire agli ordini è importante sia per migliorare l’esistenza del padrone che per rendere sicura quella del cane. I fattori che influenzano questo processo sono vari, per prima cosa l’età (cucciolo oppure adulto) e il carattere del pet. Ciò che fa la differenza però è essere sicuri di ciò che bisogna fare.

Quando iniziare

Non è mai troppo presto per iniziare a educare un cane! A partire dalle otto settimane di vita infatti il pet ha sviluppato già circa l’80% del cervello, un processo che continuerà nelle settimane successive. “I cuccioli hanno voglia di imparare – spiega Silvia Delfini, veterinario per cani e gatti -. Per questo si può cominciare da subito, ma è fondamentale ricordarsi di essere coerenti e fiduciosi, realizzando un lavoro costante”.

A ogni età, ovviamente, il cane apprende in modo differente. I cuccioli, ad esempio, hanno una bassa soglia dell’attenzione, per questo saranno necessari dei tentativi ripetuti prima di imparare. La pazienza, come sottolinea il veterinario, è un fattore chiave in questi casi.

Se il cane è cucciolo

L’arrivo in famiglia di un cucciolo è sempre un momento magico e felice. Le prime settimane sono senza dubbio le più impegnative, ma anche quelle fondamentali per addestrare il cane. Il tuo mini pet infatti dovrà imparare a seguire una nuova routine e si dovrà adattare a una realtà a lui sconosciuta. Per questo motivo è fondamentale istruire il cucciolo positivamente. Ci sono alcuni elementi importanti da prendere in considerazione e abilità che il nuovo arrivato dovrà apprendere.

Socializzazione – Il cucciolo dovrà socializzare, ossia capire come relazionarsi con persone, altri animali e mondo esterno. Inizia gradualmente a esporlo ai rumori delle auto, alla presenza dei bambini e dei suoi simili.

– Il cucciolo dovrà socializzare, ossia capire come relazionarsi con persone, altri animali e mondo esterno. Inizia gradualmente a esporlo ai rumori delle auto, alla presenza dei bambini e dei suoi simili. Contatto – Un altro elemento chiave nell’addestramento del cucciolo è il contatto. Dovrà imparare a farsi accarezzare restando calmo. Assicurati che, a poco a poco, senta il tuo contatto in ogni parte del corpo, dalle gambe alla pancia sino alle orecchie. Dopo averlo accarezzato assicurati di dargli un premio, come croccantini o un biscottino. Questo lo renderà più motivato nell’imparare.

– Un altro elemento chiave nell’addestramento del cucciolo è il contatto. Dovrà imparare a farsi accarezzare restando calmo. Assicurati che, a poco a poco, senta il tuo contatto in ogni parte del corpo, dalle gambe alla pancia sino alle orecchie. Dopo averlo accarezzato assicurati di dargli un premio, come croccantini o un biscottino. Questo lo renderà più motivato nell’imparare. Bisogni – Fra gli argomenti più spinosi quando si parla di addestrare un cucciolo ci sono i bisognini. Per insegnargli a farli fuori di casa ti servirà un po’ di pazienza e qualche trucchetto. Per prima cosa stabilisci una routine con delle passeggiate che scandiranno la giornata e alla stessa ora. Ricordati che i cani – e soprattutto i cuccioli – preferiscono uscire dopo un sonnellino oppure subito dopo la pappa. Almeno all’inizio andate sempre nello stesso posto: i nostri amici a quattro zampe preferiscono i luoghi che conoscono e che reputano sicuri. Anche in questo caso sono ben accette coccole e premi. Se il cucciolo fa i bisogni all’interno di casa il consiglio è quello di dire immediatamente “no”, facendogli notare l’errore con voce ferma. Attenzione, il pet va ripreso sul momento. I cani infatti vivono solo il presente e non sono in grado di associare un rimprovero a un evento del passato.

– Fra gli argomenti più spinosi quando si parla di addestrare un cucciolo ci sono i bisognini. Per insegnargli a farli fuori di casa ti servirà un po’ di pazienza e qualche trucchetto. Per prima cosa stabilisci una routine con delle passeggiate che scandiranno la giornata e alla stessa ora. Ricordati che i cani – e soprattutto i cuccioli – preferiscono uscire dopo un sonnellino oppure subito dopo la pappa. Almeno all’inizio andate sempre nello stesso posto: i nostri amici a quattro zampe preferiscono i luoghi che conoscono e che reputano sicuri. Anche in questo caso sono ben accette coccole e premi. Se il cucciolo fa i bisogni all’interno di casa il consiglio è quello di dire immediatamente “no”, facendogli notare l’errore con voce ferma. Attenzione, il pet va ripreso sul momento. I cani infatti vivono solo il presente e non sono in grado di associare un rimprovero a un evento del passato. Morsi – I cuccioli, come accade anche per i piccoli umani – conoscono ed esplorano il mondo usando la bocca. Dunque è normale che finiscano per mordicchiare qualsiasi cosa. Se il cane mordicchia le scarpe o i mobili, offrigli dei giocattoli in cambio. Quando li utilizza correttamente premialo, in questo modo capirà che ha fatto la cosa giusta.

Se il cane è adulto

C’è una grande differenza nell’adottare un cucciolo oppure un cane adulto. Un pet non più giovane infatti potrebbe aver vissuto in canile oppure in un’altra casa. Per questo motivo dovrai essere paziente e aiutarlo ad ambientarsi al meglio. Ciò non significa che addestrar un cane adulto sia più difficile, semplicemente ti serviranno un po’ più di tempo e pazienza.

Un cane adulto ha un carattere che si è già consolidato, per questo dovrebbe aver imparato già i comandi base. Ad esempio “seduto” oppure “vieni”. Con l’arrivo nella nuova casa sarà importante supportare al meglio il cagnolone continuando comunque a educarlo.

Come per il cucciolo anche in questo caso ci sono alcune regole fondamentali da seguire per educare al meglio il tuo amico peloso.

Stabilisci una routine – Scegli orari e momenti precisi in cui svolgere le varie attività, dalla pappa al gioco sino alla nanna. In questo modo il tuo pet saprà sempre cosa aspettarsi.

– Scegli orari e momenti precisi in cui svolgere le varie attività, dalla pappa al gioco sino alla nanna. In questo modo il tuo pet saprà sempre cosa aspettarsi. Fai esercizio fisico – L’attività fisica per i cani adulti è fondamentale. A questo proposito chiedi consiglio al veterinario in base all’età e al tipo di attività. L’ideale, in generale, sono passeggiate frequenti, ma brevi.

– L’attività fisica per i cani adulti è fondamentale. A questo proposito chiedi consiglio al veterinario in base all’età e al tipo di attività. L’ideale, in generale, sono passeggiate frequenti, ma brevi. Non punirlo – Vale per il cucciolo, ma anche per pet grandi, usare il rinforzo positivo è sempre il miglior modo per addestrare un cane adulto. Dagli bocconcini e riempilo di lodi per premiare il suo comportamento corretto, in questo modo capirà che, comportandosi bene, avrà dei premi. In questi casi è fondamentale comunque sia non punire mai l’animale: una scelta che potrebbe danneggiare in modo irrimediabile il rapporto.

Se lo vuoi mandare a “scuola”

Se il cane dimostra una incapacità ad adattarsi alla convivenza oppure all’interazione con persone o altri animali, potrebbe essere utile rivolgersi a un educatore cinofilo. Se scegli di mandare a “scuola” il tuo cane imparerai a rapportarti meglio con lui e riceverai tutte le conoscenze per educarlo nel modo giusto.

A chi rivolgersi

L’educatore cinofilo assiste i proprietari di pets, affiancandoli nella crescita del cane. In sostanza è una figura che, prima ancora dell’animale, ha a che fare con i padroni. Fornisce loro le conoscenze necessarie per l’educazione del cane, e favorisce in fido l’apprendimento delle competenze che gli serviranno per adattarsi ai suoi simili, esplorare il mondo, vivere in serenità con gli altri e la famiglia. In sostanza, un cane educato saprà come comportarsi in qualsiasi occasione.

Quanto costa

Quanto costa addestrare un cane grazie a un professionista? I prezzi variano in base al professionista, ma le lezioni singole solitamente costano fra i 20 e i 50 euro. Spesso vengono offerti anche dei pacchetti con un numero fisso di incontri che risultano più convenienti.

Come scegliere

Come scegliere un buon educatore cinofilo? Il professionista giusto dovrebbe avere un’ottima capacità di comunicare ed empatia per rapportarsi sia con il cane che con il pet in modo efficace. Un’altra qualità indispensabile è la flessibilità per potersi adattare alle necessità del proprietario.