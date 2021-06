Il cucciolo di cane: consigli, idee e suggerimenti per gestirlo al meglio

editato in: da

La decisione di prendere un cane è comparabile a quella di sposarsi o avere figli, tanto è epocale. Il cane si può accogliere adolescente, adulto, anziano e, ovviamente, cucciolo e visto che ogni cane e ogni età ha le sue caratteristiche e le sue esigenze, accogliere e gestire un cane adolescente, anziano, adulto o cucciolo non è la stessa cosa. Oggi ci dedichiamo all’esperienza entusiasmante che è la gestione del cucciolo.

Ne ho parlato con Sara de Cristofaro, educatore cinofilo, esperta in cuccioli e preparatore di cane allerta diabete.

Impostare in modo corretto la vita e la relazione con il cane fin dai suoi primi momenti a casa è fondamentale, ne dipende come si sviluppa la creatura, come sarà da grande e come sarà la vita insieme. Il che non vuol dire che se si parte con il piede sbagliato tutto è perduto per sempre ma perchè avere problemi quando si possono evitare con un po’ di impegno? Non c’è ragione, motivo per cui è bene dedicarsi subito al piccolo come serve.

La prima cosa da notare è che si parla di gestione del cucciolo, non di educazione non di sgridare, punire, comandare, e men che mai dominare e sottomettere. Gestione.

Il cane da cucciolo inizia ad apprendere quelle competenze di cui ha bisogno per essere un cane sereno e felice, capace di affrontare e gestire ciò che la vita porta e la responsabilità di farlo è dei proprietari.

Si parla di gestione del cucciolo perchè si tratta di capire il suo carattere e la sua personalità, imparare quali sono le sue esigenze e rispettarle, imparare la sua comunicazione, capire come si sente, come gioca, quando è contento e quando è frustrato, come farlo calmare, imparare come insegnargli correttamente i comportamenti che deve conoscere per vivere serenamente insieme, e prepararlo alla vita.

Tra gli aspetti intangibili della gestione del cucciolo, ci sono:

conoscerlo, capirlo e rispettarlo per chi è

abituarlo ai ritmi della famiglia

fargli fare correttamente esperienza del mondo, seguendolo nelle sue scoperte, presenti e pronti ad intervenire in caso di bisogno ma senza essere ossessivi, troppo protettivi o, al contrario, lasciarlo da solo ad affrontare e gestire tutto ‘perchè è un cane e i cani se la sbrigano tra di loro‘

intervenire subito, e nel modo corretto, su comportamenti non apprezzabili perchè, a differenza di quello che si pensa spesso, non passano da soli quando il cane cresce

Tra gli aspetti pratici della gestione del piccolo, ci sono:

le uscite di tipi diversi – quelle per i bisogni, che devono essere frequentissime fino a che non impara a farli fuori, e quelle per conoscere il mondo

il tempo e la mente da dedicare alla socializzazione

lo sporcare in casa, inevitabile nei primi tempi

il mordicchiare tutto e tutti

l’adattare la casa al piccolino

l’esserci sempre per la creatura, anche di notte, per sostenerlo, accompagnarlo e confortarlo

il rispetto del suo riposo [questa potrebbe sembrare una sciocchezza ma è tanto importante – i piccoli (come i grandi d’altronde) non devono essere disturbati quando dormono, non ci sono figli, amici, parenti che vogliono spupazzarlo che tengano]

Così si educa il cucciolo e lo si prepara alla vita.

Vediamo ora 3 aspetti pratici della vita con il piccolo:

Farlo dormire sul letto, si può o no? Come abbiamo visto, dormire con il cane sul letto fa bene agli umani, al cane e alla relazione umano-canina e non ci sono ragioni a priori per non farlo. Detto questo, quando si ha un cucciolo è meglio aspettare che cresca per farlo salire e dormire sul letto. I motivi sono diversi, tra questi: l’altezza del letto – può essere pericolosa per la creatura, potrebbe farsi male cercando di salire o mentre cerca di scendere; i movimenti degli umani – possono disturbare il suo sonno, che invece deve essere tranquillo; i ricordini – non sapendo ancora trattenersi potrebbe lasciare un ricordino sul letto e non è mai bello. Invece di farlo dormire sul letto, quindi, finchè è piccino è bene farlo dormire accanto al letto, nella sua cuccetta, così che senta la vicinanza, si senta protetto e confortarlo nel caso ne avesse bisogno senza però avere i problemi che stare sul letto porta.

Il kennel, è da usare o no? Se è abituato perchè in allevamento lo usavano, si può mantenere ma solo se è usato come posto dove andare a ritirarsi quando ha bisogno di riposare per po’, solo aperto e solo per tempi brevi. Un no assoluto è chiudere il cane nel kennel e lasciarlo lì anche per ore perchè si ha paura che faccia danni in casa.

Le traversine o i giornal, sono da usare? Posto che il piccolo deve imparare a fare i suoi bisogni all’esterno per cui deve essere portato fuori spessissimo in uscite dedicate (senza distrazioni, quindi), giornali e traversine sono due cose diverse. Le traversine potrebbero confondere il piccolo perchè sono simili a tappeti, tappetini della cucina, del bagno e dell’ingresso e potrebbe quindi usarli pensando di usare la traversina. I giornali non creano questo problema. Quello che si può usare eventualmente, preferibilmente se si ha un balcone o un terrazzo, sono i tappeti erbosi che permettono al cane di non creare confusione sui materiali su cui si può fare la pipì.

Concludiamo con un altro punto. Anche se si ha già esperienza di cane, ogni cucciolo è un nuovo inizio e anche una nuove esperienza. Sia per come è la creatura sia per come sono i proprietari quando lo prendono, ogni cucciolo è l’inizio di una nuova storia, che si spera sia d’amore, e non si deve cadere nell’errore di pensare che se anche si ha già esperienza di cane, tutto sarà come ci si ricorda: è diverso il cane, anche se della stessa razza; si è persone diverse e possono essere diverse le circostanze in cui si prende il piccolo.

Considerato tutto, quindi, è molto utile rivolgersi ad un educatore cinofilo, che deve essere professionista, serio e preparato. Non è essenziale ma è molto utile e i benefici dei pochi e mirati incontri che servono per impostare bene la gestione e la relazione con il piccolo valgono per tutta la vita.