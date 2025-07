123RF

Tutti i cani sono intelligenti e fedeli, o perlomeno questo succede al netto di qualche eccezione, ma ci sono delle razze che sono più brillanti di altre e che riescono ad avere un rapporto con il proprietario e gli umani in generale davvero fuori dal comune. Non a caso, fra gli esemplari presenti in lista, ci sono perfetti assistenti per la pet therapy o nuotatori provetti che riescono a effettuare salvataggi in mare molto complessi.

Prima di portare a casa con sé un cane, che sia acquistato da un allevatore certificato o (meglio) adottato in canile, è opportuno conoscerne tutte le caratteristiche fisiche e di temperamento. Soltanto così si è in grado di sapere se si hanno le risorse economiche, emotive e di tempo per prendersene cura come merita. Ecco qualche spunto per scegliere un vero genio!

Schnauzer Nano

È il primo della lista solo perché merita una menzione speciale. Si tratta di un concentrato di intelligenza e perspicacia in un corpo piccolo, piccolo e dall’aspetto dolcissimo. Del suo aspetto saltano subito all’occhio i suoi caratteristici baffi e le sue sopracciglia davvero notevoli.

Nonostante appaia molto dolce e simpatico, è anche tanto energico e intelligente. È molto territoriale e, per questo, è un perfetto cane da guardia. Il suo obiettivo principale è proteggere chi considera famiglia ed è diffidente nei confronti di chi non conosce.

Barboncino Toy

Non è solo un cane da compagnia, piccolo e pulito: è anche fra i cani più brillanti al mondo. Contrariamente alle apparenze non disdegna la fatica e compiacere il proprio padrone. In origine, infatti, questa razza veniva impiegata per il recupero gli oggetti dall’acqua, grazie alle sue qualità acquatiche sorprendenti. Si tratta di una razza estremamente capace di comprendere il linguaggio non verbale dell’uomo, lo fa talmente bene da riuscire ad anticipare anche le sue intenzioni. Il Barboncino è un ottimo compagno di vita, in qualsiasi circostanza.

Il fatto che sia facilmente addestrabile e ami imparare rende la fase di socializzazione più semplice del previsto, l’importante è che venga seguito da un etologo esperto e che sappia rispettare metodologia e tempi di apprendimento. Come se non bastassero già tutti i pregi elencati, questo cane è anche ipoallergenico. Il suo pelo riccioluto e folto, anche se potrebbe sembrare il contrario, è perfetto per chi con le altre razze ha qualche problema di allergia.

Papillon

I cinofili lo ritengono il più intelligente fra le razze più piccole al mondo. Chi non conosce questa razza potrebbe pensare che sia un cane pacato e da salotto, ma invece è molto energico ed è un ottimo esemplare da guardia. Originariamente questa razza era utilizzata per cacciare i topi e neutralizzare i parassiti. Era così efficiente da essere apprezzata anche dalla regina Maria Antonietta.

In dimensioni davvero ridotte si nasconde un cervello molto sviluppato, che riesce a gestire le competizioni di Obedience e altri contesti in cui gli sport canini sono protagonisti. Questo cane ama stare all’aperto e divertirsi con il proprio padrone. Il suo nome, Papillon, vuol dire farfalla in francese e fa riferimento al suo tratto fisico distintivo: le orecchie.

Springer Spaniel Inglese

Fra i cani più brillanti al mondo, ha un’indole esplorativa e ama molto socializzare. Riesce a farlo grazie alla sua intelligenza. Si tratta di una razza anche molto atletica, che necessita di un padrone che riesca a farle fare molta attività fisica. In questo modo riesce a incanalare correttamente le proprie energie e a mantenere un buon equilibrio psicofisico.

È anche fra i cani facili da addestrare perché riesce a capire con facilità e velocità i comandi, le indicazioni di chi ritiene autorevole e i giochi che vengono improvvisati da chi lo ama. È anche un esemplare da caccia ‘in incognito’, ecco allora che è meglio tenerlo al guinzaglio. Altrimenti rischia di scappare per inseguire uccelli e roditori, fermarlo prima che riesca a catturarli è davvero complicato.

Labrador Retriever

I Labrador Retriever sono davvero molto perspicaci e riescono a instaurare un ottimo rapporto con l’uomo. Dimostrano un’empatia e una sensibilità che li rendono estremamente versatili e affettuosi. Sono molto bravi a portare a termini diversi compiti. Fra questi ci sono le sessioni di pet therapy nelle corsie degli ospedali e nelle case di cura, sono fra le razze addestrate per affiancare le forze dell’ordine ed eccellono nelle competizioni sportive e di agilità.

Il loro superpotere è l’intelligenza. Inoltre sono molto fedeli e obbedienti: delle spalle ideali per gli umani che dimostrano loro rispetto, affetto e riconoscenza. Questi cani sono fra i più diffusi e popolari al mondo, l’ideale per chi ha una famiglia con bambini, anziani e altri animali. La loro gentilezza non fa eccezioni: è rivolta a chiunque sia di buon cuore.

Golden Retriever

Il Golden Retriever è il ‘cugino’ del Labrador e gli esperti trovano varie peculiarità in comune fra le due razze. Questi cani sono caratterizzati da una personalità dolce e malleabile. Se vengono sottoposti a una corretta socializzazione sin dalle prime settimane di vita, sono anche molto facili da addestrare. A seconda delle esigenze, possono essere impiegati come terapisti per chi è ricoverato in ospedale oppure ospitato nelle case di cura; ma sono anche molto bravi nelle operazioni di ricerca dei dispersi in mare o in seguito a calamità naturali come i terremoti.

A renderli così speciali e fedeli è la loro naturale propensione a compiacere i padroni e i componenti della famiglia che dimostrano di amarli e di volersene prendere cura. Chi li adotta sa di avere un alleato fuori dal comune. Sono capaci di dare amore incondizionato e a insegnarlo a chi ha la fortuna di condividere un pezzo di vita con loro. Provare per credere.

Pastore tedesco

Fra i cani più intelligenti al mondo, il Pastore Tedesco è naturalmente propenso al lavoro. Come il Golden Retriever è un perfetto compagno per gli agenti di polizia delle squadre cinofile. La loro perspicacia gli permette di capire al volo le intenzioni e i comandi del padrone. Si tratta di razze che si adattano facilmente a situazioni anche complesse e riescono a fare propri i comandi con facilità. Sono molto bravi a fiutare ordigni esplosivi e nelle operazioni antidroga.

Non a caso, a meno che non siano affetti da displasia dell’anca, sono molto diffusi fra esercito e polizia. Sono anche molto brillanti come cani guida per i non vedenti. Chi li adotta deve sapere che hanno bisogno di molto esercizio fisico e di essere stimolati mentalmente con regolarità. Chi ha poco tempo, non è il caso che adotti un cane, soprattutto se di questa razza.

Fonti bibliografiche

Razze: Enci – Ente nazionale cinofilia italiana