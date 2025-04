Fonte: 123RF

Minuscoli e pieni di energia: sono i cani più piccoli del mondo e conquistano al primo sguardo. Sono nove razze che racchiudono, in pochi centimetri di altezza, una vitalità incredibile. Se stai cercando un cane d’appartamento, desideroso di coccole e attenzioni per la vita, questa selezione potrebbe aiutarti a prendere la decisione finale e ad arricchire la tua vita di amore incondizionato.

Va però ricordato sempre che, al di là della razza prescelta, prima di procedere con l’adozione si deve essere sicuri di avere le risorse economiche ed emotive per accudire un animale domestico. Un animale domestico non è un giocattolo, ma un essere vivente che va seguito quotidianamente. Qui, oltre a conoscere altezza e peso, si scopre anche il carattere e le esigenze.

Chihuahua

Fra i cani più piccoli al mondo, al primo posto, ci deve essere per forza il Chihuahua. Con un peso che si aggira attorno al chilo e che può raggiungere un massimo di tre, può essere alto dai 15 ai 20 centimetri. Uno scricciolo pieno di carattere.

Infatti, in un corpicino così piccolo, risiede un temperamento coraggioso, fedele, leale ed estremamente affettuoso. È un compagno per la vita che chiede in cambio soltanto di essere amato e coccolato. Un aspetto da non sottovalutare però è la diffidenza: non fa amicizia facilmente con chi non conosce e, per questo, necessita di un addestramento mirato.

Griffone nano belga

Dai 2,5 ai 5,5 chili per 18 centimetri di altezza: questo è lo standard di partenza per un cane che proviene da Bruxelles e che si contraddistingue per il suo mantello ruvido e leggermente arruffato. Ha una fisicità davvero buffa, che attrae gli amanti dei cani al primo incontro: con lui è come un colpo di fulmine.

Se poi si pensa che ama la compagnia, è ideale per le famiglie con bambini e altri cani il quadro si completa. Infatti, ha un carattere gentile e, contemporaneamente, sprizza energia da tutti i pori della pelle. Fa amicizia con adulti, piccoli ed esemplari della stessa specie. Non chiede tanto, solo di fare in modo che la sua fiducia innata sia ben riposta.

Yorkshire Terrier

Fra i cani più piccoli al mondo non può mancare un esemplare che arriva a pesare dai 2,4 ai 3,2 chili per 18 centimetri di altezza. Nonostante le dimensioni ridotte, però, è molto sicuro di sé e dimostra di essere temerario e coraggioso.

Originario della Scozia e dell’Inghilterra settentrionale, è molto allegro e vitale. Ha bisogno di essere accudito e soffre di ansia da separazione. Non è un cane, quindi, per chi sta molto tempo fuori casa. Invece, è perfetto per chi vive in famiglia e anche per le persone anziane. Attenzione alle nuove amicizie: è diffidente verso le persone che non conosce. In compenso va d’accordo con gli altri animali, gatti compresi.

Volpino di Pomerania

Il Volpino di Pomerania, conosciuto anche come Spitz Tedesco Nano, è un cane di taglia piccola. Ha un mantello soffice e un temperamento energico. Il suo peso varia dal chilo e mezzo ai 3,5 chili per un’altezza che si aggira attorno ai 20-25 centimetri. Lo si riconosce per il pelo folto e la coda arricciata.

Possiede un’indole coraggiosa ed è molto fedele nei confronti di chi lo adotta, al contrario è diffidente verso chi non conosce. Brillante e leale, è fra i cani facili da addestrare, a patto che venga seguito da persone competenti e dotate di determinazione.

Maltese

Il Maltese è fra i cani più piccoli al mondo, con un’altezza al garrese di 20-25 centimetri e un peso che varia dai 3 ai 4 chili. Ha un carattere amabile e dimostra attaccamento verso coloro che considera famiglia. Può insegnare a chi lo adotta il significato delle parole lealtà e fedeltà.

Si tratta di una razza molto socievole, che cerca la compagnia e soffre la solitudine. Per completare un quadro estremamente positivo, questo è un animale che perde poco pelo, ma che necessita comunque di una toelettatura attenta e costante. Se si è alla prima esperienza, è bene rivolgersi a un professionista.

Russian Toy

Il nome già fa comprendere quanto siano ridotte le dimensioni di un esemplare di questa razza, che può arrivare a pesare 2,5 o 3 chili per un’altezza di appena 20 centimetri. Boy, che in inglese vuol dire giocattolo, rispecchia perfettamente l’aspetto di questo animale domestico.

Anche il temperamento è in linea. Si tratta di un cane allegro, affettuoso e che ama giocare, meglio se in compagnia dei suoi familiari, bambini compresi. La stazza mini consente di poterlo portare con sé praticamente ovunque, l’importante è che avvenga in sicurezza e tenendo conto delle sue esigenze psicofisiche.

Papillon

Il Papillon è fra i cani più piccoli del mondo, ma detiene anche un altro primato. È fra i cani più intelligenti che ci sono in circolazione. Oltre a un aspetto molto particolare, con delle orecchie a farfalla, questo animale domestico pesa al massimo 4,5 chili ed è alto dai 20 ai 28 centimetri.

È una razza molto brillante, energica e brava a fare la guardia. Tuttavia questo cane nasce per dare la caccia ai topi e, considerando anche le sue dimensioni, presenta un cervello molto sviluppato. È molto bravo nelle competizioni di obedience e in altri sport canini.

Shih Tzu

Originario della Cina, lo Shih Tzu è una razza che pesa dai 4 ai 7 chili, per un’altezza che si aggira fra i 25 e il 28 centimetri. Presenta un pelo lungo e un’espressione del volto molto particolare, che colpisce e fa simpatia. Ha un carattere amabile e molto affettuoso, che gli consente di adattarsi facilmente alla vita in casa.

Tuttavia ha bisogno di passeggiare ogni giorno per incanalare correttamente le proprie energie e mantenere un buono stato di salute. . È un cane che ama la compagnia e crea un legame speciale con chi considera famiglia, ecco perché è l’ideale per coppie con figli.

Affenpinscher

Fra i cani più piccoli in circolazione, infine, c’è lui: un esemplare che proviene dalla Germania che pesa dai 4 ai 6 chili ed è alto circa 25 centimetri. È una razza che non disdegna l’attività fisica e che nasce nel Medioevo per fare la guardia alle merci dei mercanti di notte.

Per questa ragione, questi sono animali affidabili e fedeli, molto intelligenti e bisognosi di stimoli costanti. Sono impegnativi perché tendono ad annoiarsi facilmente. Per loro serve un proprietario presente e un ambiente che tenga conto delle esigenze psicofisiche.

