Fonte: 123RF

Adottare un animale domestico è una grande responsabilità. Prima di fare il passo decisivo, e scegliere la razza ideale, è bene conoscere le caratteristiche fisiche e caratteriali dell’esemplare che si è immaginato scorrazzare in giro per casa. Nello specifico, i cani di taglia piccola possono essere molto versatili, ma hanno delle esigenze particolari che vanno rispettate.

Fra le domande che è giusto farsi, c’è quella relativa alla capacità di rispondere alle necessità pratiche e affettive di quello che è un essere vivente totalmente dipendente dall’essere umano. Se la risposta è sì, se si è certi di avere anche la disponibilità economica, allora è lodevole procedere. E, qualora non si avesse tanto spazio nel proprio appartamento, un cagnolino del genere è il più indicato.

Volpino di Pomerania

Il Volpino di Pomerania è alto – al garrese – dai 15 ai 20 centimetri, pesa da un minimo di 1,4 chili a un massimo di 3,2 e ha un’aspettativa di vita di 12-16 anni. Queste caratteristiche lo fanno entrare di diritto nella lista di cani di taglia piccola. Se poi si guarda al suo temperamento energico e vitale, è difficile riuscire a non amarlo.

Inoltre, è una razza che si adatta alla vita in appartamento, sia in un ambiente urbano che in uno più tranquillo. Le basta giocare e passeggiare con il proprio padrone, che difende come un ottimo cane da guardia. È facilmente addestrabile, ma ha bisogno di essere visitato con regolarità dal veterinario: il suo punto debole sono i denti.

Papillon

Il Papillon ha delle orecchie che ricordano le ali di una farfalla, e non è un caso che il suo nome, in francese, rappresenti proprio questo insetto. È alto dai 20 ai 28 centimetri, pesa dai 3,2 ai 4,5 chili e ha un’aspettativa di vita di 14-16 anni. È, contemporaneamente, robusto ed elegante, con un mantello liscio e setoso che contribuisce a conferirgli una certa regalità.

Ha un temperamento amabile e riesce a legare senza difficoltà con chi decide di adottarlo. Predilige le attività all’aperto, ma non disdegna nemmeno quelle al chiuso. È molto intelligente e impara in poco tempo: la fase di socializzazione, quindi, non presenta molte difficoltà. Il pelo va pettinato una volta a settimana, circa.

Chihuahua

Anche il Chihuahua è annoverabile fra in cani di taglia piccola, ma anche fra quelli considerati pericolosi, se si considera il suo temperamento territoriale. In 15-23 centimetri di altezza e – al massimo – 3 chili di peso, si nasconde un caratterino che sa il fatto proprio. Questa razza ha anche un’aspettativa di vita di tutto rispetto: varia, in media, dai 14 ai 16 anni.

Ha un carattere vivace e autoritario, ma anche affettuoso e capace di creare rapporti profondi. È adatto alla vita in famiglia, purché sia abituato a relazionarsi con i più piccoli (a loro volta educati al rispetto verso gli animali). È leale e protettivo, diffidente nei confronti degli estranei. Necessita di essere spazzolato regolarmente, i suoi punti deboli sono le orecchie e i denti.

Toy Fox Terrier

Il Toy Fox Terrier è un concentrato di dolcezza e determinazione. Il tutto racchiuso in 22-29 centimetri di altezza e 4 chili di peso al massimo. Si tratta di un cane da compagnia perfetto, con un’aspettativa di vita di 14 anni in media. In origine, era impiegato nella caccia ai roditori: per questo è molto agile, veloce e intelligente.

Necessita di un proprietario che gli permetta di sfogare le proprie energie in eccesso, una persona con cui instaurare un legame unico e per la vita. Ha un’indole molto affettuosa e fedele. È quello che tutti definirebbero il migliore amico dell’uomo, senza rischiare di incappare in frasi fatte e prive di sostanza. L’importante è che le interazioni con i bambini siano supervisionate: ha un istinto che non sempre riesce a controllare, anche se non è certamente un cane cattivo (visto che, peraltro, non ne esistono).

Maltese

Fra i cani di taglia piccola, agli antipodi rispetto a quelli grande, si trova il Maltese. Un giocherellone, con un pelo morbido e lungo, è un compagno ideale per gli amanti degli animali. Con un’altezza che varia dai 20 ai 25 centimetri e un peso che oscilla fra i tre e quattro chili, ha un’aspettativa di vita di 12-15 anni.

Questa razza ha molta energia da gestire, motivo per il quale necessita di un addestramento mirato, che si basi sul rinforzo positivo. Inoltre, ha bisogno di attenzioni costanti e di fare molta attività fisica per mantenersi forte e sano.

Bassotto Tedesco

Chi non ha visto almeno una volta nella vita un Bassotto? Di origini tedesche, è caratterizzato dalle zampe tozze rispetto alla lunghezza del corpo. Come dice il nome stesso, infatti, raggiunge un’altezza massima di 15 centimetri e un peso di 5 chili. Anche in questo caso l’aspettativa di vita non è bassa: 12-16 anni. Le razze piccoline, infatti, sono più longeve dei cani più grandi al mondo.

Ha un temperamento coraggioso e testardo. Inizialmente era impiegato come cane da caccia per le prede da tana, ma adesso è un perfetto esemplare da compagnia. L’importante è che possa assecondare la sua vivacità. Si tratta, oltretutto, di un cane particolarmente intelligente ed indipendente. A seconda del tipo di manto, che può essere lungo o corto, necessita di una toelettatura più o meno frequente.

Shih Tzu

Con un’altezza che va dai 23 ai 27 centimetri e un peso che varia dai 4 ai 7,3 chili, ha un’aspettativa di vita media di 10-18 anni. Oltre a essere bellissimo, questo cane è anche molto dolce e affettuoso. Il mantello lungo e folto necessita di attenzioni mirate e quotidiane. Ha un temperamento affettuoso e non ha difficoltà a socializzare. Inoltre è paziente e tollerante anche con i più piccoli.

Si tratta di una razza indipendente, ma anche desiderosa di compiacere chi considera famiglia: è facile da addestrare, proprio grazie a questa sua caratteristica. Non è particolarmente attiva, ma comunque ha bisogno di attenzioni (soprattutto dal punto di vista emotivo e relazionale). La pulizia di occhi, orecchie e zampe è prioritaria per scongiurare eventuali infezioni.

Pinscher Nano

Il Pinscher Nano è molto caratteristico. La sua corporatura compatta, il pelo lucido e scuro gli conferiscono un aspetto unico. Agile, atletico ed energico, un esemplare di questa razza ha bisogno di avere un proprietario che lo faccia giocare e divertire. Nonostante arrivi a pesare 4,5 chili, e non di più, e sia alto fra i 25 e i 32 centimetri, in termini di impegno, dà del filo da torcere a chi lo adotta. Ha un’aspettativa di vita di 12-16 anni.

Lo si riconosce per il suo carattere sicuro e testardo, che necessita di una socializzazione mirata. Questo cane è particolarmente intelligente e diffidente nei confronti di chi non conosce, prima di affidarsi ha bisogno delle opportune dimostrazioni: quando viene conquistato è un amico fedele e amabile. Ha bisogno di fare tanta attività fisica per incanalare le energie in eccesso.

Griffone di Bruxelles

Con un’altezza che varia dai 18 ai 25 centimetri e un peso che va dai 3,6 ai 4,5 chili, questa è una razza di cani taglia piccola dall’aspetto molto particolare e un temperamento forte e testardo. Intelligente e fedele, dimostra il proprio carattere con un atteggiamento spassoso.

Il suo tratto distintivo è la ‘barba’. Il pelo spesso e ruvido necessita di una cura particolare e regolare. A livello emotivo, ha bisogno di compagnia e vicinanza: la solitudine può fargli sviluppare atteggiamenti negativi. Per la stessa ragione, deve muoversi e giocare a sufficienza. Ha un’aspettativa di vita di 12-15 anni.

Russian Toy

In decima posizione, ma non per importanza, si trova il Russian Toy, un cane che pesa al massimo 3 chili e che raggiunge un’altezza di 28 centimetri. Può vivere, media, dai 12 ai 14 anni e presenta delle zampe lunghe, sottili ed esili. Il mantello può essere corto o lungo e, nel secondo caso, essere maggiormente impegnativo in termini di cura.

È molto brillante e attaccato a chi considera famiglia. Di contro, è diffidente verso gli estranei. Ama giocare e passeggiare all’aria aperta, ma – rispetto alle altre razze in lista – è meno energico e impegnativo. Questo però non significa che non abbia bisogno di attenzioni e affetto.