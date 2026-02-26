123RF Cane sul sedile di un aereo

Non lasciare per giorni, settimane o mesi il proprio cane è un modo di fare diffuso. Che sia per una breve vacanza, per un esperienza più lunga o per un trasferimento, gli animali domestici viaggiano con i propri padroni. Questa è un’esigenza che ha dovuto trovare risposta da parte delle compagnie aeree, ferroviarie e non solo, ma ITA Airways ha fatto di più: ha stabilito che anche i cani di grossa taglia possano viaggiare in cabina, sentendo l’amore di chi considerano casa.

Volare non sarà più un’esperienza di separazione per chi vive il proprio animale domestico come un membro della famiglia. La compagnia di bandiera ha annunciato l’introduzione del servizio “Large Pet Friendly”, che consentirà il trasporto non in stiva, sui voli domestici di linea, di animali fino a 30 chili. Una novità resa possibile dalle recenti modifiche regolamentari introdotte da Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Il cane non è più un bagaglio, la novità Made in Italy

Mentre prima i cani di grossa taglia erano costretti a viaggiare in stiva, con difficoltà psicofisiche e rischi di smarrimento più volte segnalati, adesso la realtà sta cambiando. ITA Airways compie un passo ulteriore verso un modello di viaggio più inclusivo e attento alle esigenze dei passeggeri, tutti i passeggeri. Dopo il successo del volo dimostrativo di settembre 2025 — che aveva trasportato due cani di grossa taglia da Milano Linate a Roma Fiumicino direttamente in cabina e senza trasportino — la compagnia ha proseguito in questa direzione per garantire tutti i requisiti operativi, di sicurezza e qualità necessari a trasformare quell’esperimento in un servizio stabile e disponibile al pubblico.

In un contesto sociale in cui gli animali domestici sono sempre più considerati componenti della famiglia a tutti gli effetti, la possibilità di viaggiare insieme anche per chi possiede animali di media e grande taglia rappresenta un cambiamento culturale prima ancora che commerciale. Fino a oggi, infatti, molti proprietari si trovavano davanti a un bivio: rinunciare al viaggio o affidare il proprio cane alla stiva, una soluzione spesso vissuta con preoccupazione.

I cani sono membri della famiglia: meritano una ‘poltrona’ anche loro

“Dopo il successo del volo dimostrativo di settembre, abbiamo lavorato per dare continuità a quell’esperienza trasformandola in un servizio disponibile sui nostri voli domestici ‘Large Pet Friendly’- ha spiegato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways – È una decisione che nasce dall’ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni”.

I cani di grossa taglia saranno in cabina ogni volta che vorranno. O, perlomeno, ogni volta che i proprietari pagheranno un servizio ritenuto sacrosanto e in linea con il rispetto della sensibilità degli animali. La compagnia sta completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita l’opzione di viaggio nella prossima stagione estiva IATA, permettendo ai passeggeri di programmare già dalla primavera-estate i propri viaggi con gli amici a quattro zampe.

Dopo l’abolizione della macellazione dei cavalli, visti ormai come animali d’affezione che provano dei sentimenti, si fa un ulteriore passo avanti. L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato: dal 20 giugno 2024 ITA Airways è stata la prima compagnia aerea ad ampliare del 25% il limite di peso per il trasporto in cabina degli animali domestici su tutti i voli nazionali, passando da otto a dieci chili, cui si aggiungono i due chili del trasportino. Un segnale chiaro di attenzione verso un’esigenza crescente, non solo dei clienti ma soprattutto dei loro amati pet.

Lo stress del viaggio in stiva sta diventando un lontano ricordo

Tuttavia, il vero valore di questa scelta va oltre i numeri. Per un cane, l’esperienza della stiva può risultare fonte di stress: rumori, variazioni di temperatura, ansia da separazione, ambienti sconosciuti. Anche quando avviene nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, resta un momento potenzialmente destabilizzante. Consentire invece all’animale di restare accanto alla persona di riferimento significa offrirgli un punto di equilibrio emotivo. La presenza del proprietario, la voce familiare, il contatto visivo contribuiscono a ridurre la preoccupazione e a trasformare il volo in un’esperienza più serena.

Questa decisione racconta molto dell’evoluzione del trasporto aereo e del modo in cui le compagnie interpretano il concetto di inclusività. Non si tratta soltanto di aggiungere un servizio, ma di riconoscere che il viaggio, per essere davvero tale, deve poter essere condiviso. Con il lancio del “Large Pet Friendly”, ITA Airways ribadisce il proprio impegno verso un volo sempre più attento, umano e rispettoso dei legami che contano.