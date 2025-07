123rf

È sempre il caso di dirlo, adottare al canile è l’atto d’amore più generoso che ci sia: toglie un esemplare desideroso di ricevere e donare affetto da una gabbia angusta e priva di comfort. Tuttavia, se si ama particolarmente una di queste razze e ce lo si può permettere, ecco quali sono i cani più costosi al mondo e perché si rischia l’indebitamento.

Sicuramente incidono fattori come l’allevamento selettivo, la rarità del cane e tanto altro. Ma, prima di mettere mano al portafoglio, è il caso di conoscere carattere ed esigenze di questi animali. Non si tratta solo di donare loro risorse economiche al momento dell’acquisto, ma tutta la vita. Inoltre, bisogna essere sicuri di poter dare tutto l’affetto di cui necessitano, “finché morte non ci separi”.

Akita Inu

Il primo della lista dei cani più costosi al mondo viene dal Giappone ed è diventato celebre grazie alla storia di Hachiko, adattata per il cinema e interpretata da Richard Gere. Si tratta dell’Akita Inu: un esemplare generalmente indipendente, ma molto legato al proprietario: a colui che, adottandolo, ha davo vita al cosiddetto imprinting. Il padrone non deve essere alle prime armi, anzi: è opportuno che sia consapevole di tutto quello che deve fare per colui che fa parte della famiglia a tutti gli effetti.

Questa razza è caratterizzata da un pelo folto, orecchie spesse e triangolari e la tipica coda arricciata. Negli ultimi anno c’è una grande richiesta di questa razza, ma non sempre si trovano centri d’allevamento certificati e affidabili. Visto il prezzo, che varia dai 1.500 ai 4.000 euro, è opportuno non affidarsi ad annunci sul web o a persone di dubbia formazione.

Cane Eschimese

Il Cane Eschimese, conosciuto anche come Canadian Eskimo Dog, fra quelli da slitta, è forse il meno conosciuto e diffuso. Ecco perché costa dai 1.000 ai 1.600 euro. In origine, fra gli Inuit, tuttavia, venivano impiegati non soltanto per il trasporto sulla neve, ma anche per altri lavori come la caccia e la guardia.

Con un mantello folto e spesso, che permette loro di proteggersi dal freddo, e una corporatura robusta e muscolosa, che gli dà la possibilità di resistere a lunghi spostamenti, sono molto rari da reperire. Inoltre, non è opportuno spostarli dalla loro terra natia. Non sono esemplari da fare vivere in appartamento, né da relegare a cani da compagnia. Hanno bisogno di sentirsi attivi, utili e di incanalare correttamente le proprie energie.

Cavalier King Charles Spaniel

Quando si dice che il vino buono sta nelle botti piccole, si pensa al Cavalier King Charles Spaniel. Fra i cani più costosi al mondo, è alto soltanto 30 centimetri e potrebbe essere fra i cani più piccoli in assoluto. Ha un carattere allegro e va addestrato per tenere a bada la sua esuberanza, se lo si vuole come cane da famiglia. Non è da sottovalutare, inoltre, che può avere qualche problema di salute. Non ultimo quello legato al suo muso schiacciato, che gli provoca difficoltà respiratorie.

Un cucciolo di questa razza costa almeno 1.500 euro, ma può raggiungere anche i 14.000 euro se la sua genetica dimostra che è un esemplare sano. A maggior ragione, serve rivolgersi a un allevamento con esperienza e nel quale si lavori seriamente. Pure l’incrocio di un Cavalier King Charles Spaniel con un Cavapoo è molto richiesto, ma meno caro.

Chow Chow

Il Chow Chow, un po’ come il Leonberg che è fra i cani più grandi al mondo, somiglia a un leone. Tuttavia presenta una particolarità tutta sua: una lingua blu davvero fuori dal comune. Esiste con lunghezze e colori di mantello vari – dal nero al crema – ma è sempre monocromatico. Originario della Cina, è testardo e dimostra di essere un ottimo cane da guardia.

Per quanto abbia l’espressione dolce di un orsacchiotto, non ha un carattere semplice. Ha bisogno di un proprietario autorevole e coerente, che punti su una socializzazione mirata e attenta. Ha un temperamento indipendente e necessita di una toelettatura ad hoc. Occhio alle truffe: il suo prezzo parte da 2.000 euro e può raggiungere gli 8.000.

Mastino Tibetano

Fra i cani più costosi al mondo, la medaglia d’oro va al Mastino Tibetano, conosciuto anche come Tibetan Mastiff o Do Khyi. Proviene dall’Himalaya ed è maestoso come il leone: il re della Savana. Somiglia a questa specie animale anche a giudicare dalle dimensioni, dalla forza e dal mantello molto voluminoso.

Gli esemplari allevati nei monasteri tibetani come cani da guardia raggiungono prezzi molto alti e sono considerati una sorta di status symbol dalle persone più ricche in Asia. Non a caso, anni fa, ad esempio, un esemplare maschio di questa razza e stato venduto per la cifra record di 1,4 milioni di euro.

Pastore tedesco

Il Pastore Tedesco è fra i più popolari in circolazione, il cane poliziotto per antonomasia (anche se in realtà ormai le forze dell’ordine addestrano anche altre razze. È facile da addestrare ed è estremamente fedele e obbediente. Inoltre ha un’indole forte e tenace. Ecco perché è un ottimo cane da ricerca.

In base alle sue caratteristiche, e se non soffre di displasia dell’anca (una malattia che molti esemplari di questa razza rischiano di contrarre in eredità), il suo prezzo può raggiungere le cinque cifre. Di norma, però, costa dagli 800 ai 2.000 euro.

Pharaon Hound

Non tutti conoscono il Pharaon Hound, di origini maltesi. Si tratta di un cane da caccia con l’aspetto regale che ricorda Anubi, il dio egizio. Gli esperti fanno risalire i suoi antenati ai Podencos spagnoli che, come il Segugio del Faraone, sono utilizzati anche per la caccia al coniglio.

Questo razza presenta un mantello corto e liscia dai toni rossastri, con pigmenti chiari, orecchie a punta e un muso lungo. Può essere annoverato fra i cani più veloci ed eleganti. La sua rarità ne fa alzare il valore economico fino a 6.000 euro. Attenzione ai raggiri online che sono sempre più frequenti e insidiosi.

Saluki

Il Saluki è un cane che proviene dalla Persia ed è fra i cani più costosi al mondo. Infatti è considerato un esemplare da caccia a vista molto veloce e preciso: un vero cecchino. Ha un temperamento calmo, sensibile ed elegante; ma di fronte a una preda tira fuori tutta la sua determinazione.

Per un cucciolo di questa razza si paga dai 2.500 euro in su, Se poi i suoi genitori hanno antenati arabi famosi, questo prezzo può superare i 10.000 euro. Un vero gioiello in grado di donare anche tanto affetto e dedizione.

