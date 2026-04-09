Re Carlo ne è terrorizzato: non sopporta di stare nella stessa stanza con loro

Re Carlo ha un'avversione totale per i gatti. Fin da bambino li detesta e non sopporta nemmeno di stare nella stessa stanza con loro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Re Carlo

Re Carlo ha un’avversione totale per uno degli animali da compagnia più tenero. Ne è letteralmente terrorizzato e fin da piccolo non sopporta nemmeno di stare nella stessa stanza con loro. Non si tratta, come detto, di strane creature esotiche, ma di gatti.

Re Carlo, l’amore della Famiglia Reale per gli animali

Eppure Re Carlo proviene da una famiglia che è nota per amare moltissimo gli animali. Ma per sua fortuna, i suoi parenti più stretti hanno sempre preferito i cani ai gatti.

La Regina Elisabetta, fin da bambina, ha sempre vissuto in compagnia dei corgi. I suoi cagnolini la seguivano ovunque a Palazzo e sono stati immortalati in numerose foto ufficiali. Quando era malata, Elisabetta era preoccupata del destino che avrebbero avuto i suoi amici a quattro zampe quando lei non ci sarebbe più stata. Noi lo conosciamo, i corgi sono stati adottati da Sarah Ferguson, anche se non è ben chiaro al momento dove si trovino.

Camilla, la moglie di Carlo, ama anche lei i cani. Nel suo caso, la preferenza va ai Jack Russell, ma la Regina consorte adotta i trovatelli e non è particolarmente affezionata a una razza. Camilla, inoltre, come Elisabetta, ama i cavalli. E questa è una passione che condivide anche con suo marito.

William, il figlio maggiore del Re, ha sempre avuto cani, anche dopo il matrimonio con Kate Middleton. La coppia ha adottato Orla, ma pare abbia preso con sé anche alcuni cuccioli della loro cagnolina, nati lo scorso anno. Anche Harry, il secondogenito di Carlo, vive con i cani di Meghan Markle in California. Sua Maestà quindi può stare tranquillo di non trovare gatti che girano per casa.

Re Carlo, l’avversione per i gatti

A rivelare questa avversione di Carlo per i gatti è Brian Hoey, ex corrispondente della BBC e autore della biografia ufficiale della Principessa Anna, Re Carlo, ha rivelato, “non sopporta” di toccare i gatti.

Nel suo libro del 2013, Pets by Royal Appointment , Brian scrisse: “La Principessa Margaret gli regalò un gattino quando era bambino e lui lo detestò a prima vista. Da allora, ha sviluppato un’avversione per tutto ciò che riguarda i felini e dice di non sopportare nemmeno la presenza di un gatto nella stessa stanza.

Decisamente Carlo preferisce i cani, anzi li ama particolarmente. L’anno scorso ha adottato un cucciolo di lagotto romagnolo di nome Snuff. Questa passione per i cani l’ha sicuramente eredita da sua madre, ma tradizionalmente la Famiglia Reale ha dimostrato una predilezione per loro rispetto ai felini.

La Regina Vittoria ricevette in regalo per il suo diciassettesimo compleanno un ritratto del suo amato Cavalier King Charles Spaniel, Dash, da sua madre, la duchessa di Kent. Re Giorgio V, invece, ebbe cinque cani durante il suo regno e re Giorgio VI nutriva una particolare predilezione per i Labrador.