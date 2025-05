Il lockdown ha spinto Kate Middleton ad aumentare il numero di animali in casa: ecco tutte le creature che corrono libere in giardino e non solo

Fonte: IPA Kate Middleton ha una profonda passione per gli animali: ecco tutti quelli domestici (e non solo) che ha

La passione per gli animali non è una novità nella Famiglia Reale. Basti pensare ai corgi della compianta Regina Elisabetta II. Nel caso di Kate Middleton, però, il discorso si amplia. Lo sguardo non è rivolto soltanto agli animali ma alla natura in generale. Attratta dal verde e da tante piccole o grandi creature. Ecco quelle che le riempiono le giornate di sorrisi.

Gli animali di Kate Middleton

La casa di William e Kate si è trasformata nel corso del tempo. Difficile pensare che possa essere silenziosa con tre bambini in giro e tanti animali. Il vero cambio di passo in tal senso è avvenuto durante il lockdown.

La pandemia ha colpito duramente tutti, anche chi ha a disposizione grandi spazi e non è stato costretto a vivere in un monolocale per mesi, senza quasi poter uscire. In quella fase tanto delicata, Kate ha accolto tanti animali. È stata proprio lei a dirlo nel corso della visita reale in Irlanda del Nord. Ma quali animali? A quanto pare la coppia si è circondata principalmente di tante galline.

Le api di Kate

Non solo le galline per Kate Middleton, anche numerose api. Abbiamo infatti scoperto che la futura Regina è divenuta un’apicultrice. È stata proprio lei a parlarne, ormai anni fa, per la prima volta. Nel corso di una visita al Natural History Museum di Londra aveva perfino portato in dono a dei bambini dei vasetti contenenti il proprio miele. Il tutto prodotto dal suo alveare, che custodisce nella sua tenuta di campagna di Anmer Hall.

Abbiamo anche potuto ammirare Kate in tenuta da apicoltrice, a dimostrazione di come sia effettivamente lei a prendersi cura delle sue api (non da sola, ovviamente). In campagna, come detto, c’è un alveare ma non è il solo. Ben quattro sono presenti nel giardino principale di Buckingham Palace, così come altri due in quello di Clarence House.

Chi è Orla, la cagnolina di Kate

Il grande amore di Kate Middleton, tra i vari animali domestici e non solo, è però certamente Orla. È questo il nome della cocker spaniel, mascotte della casa. Un regalo giunto da parte del fratello James, che ha fatto felici ovviamente anche George, Charlotte e Louis.

Proprio Orla ha fatto parlare di sé in questi giorni, considerando come ieri, 25 maggio, sia divenuta mamma. Ha dato alla luce ben quattro cuccioli. Fonti di corte hanno spiegato come stiano tutti bene, mamma e piccoli. Non è però stata svelata l’identità del padre.

Di colpo, dunque, Kate e William si ritrovano a fare i conti con altri quattro cuccioli, oltre ai tre di 12, 10 e 7 anni che scorrazzano per casa. Neanche a dirlo, i principini si sono subito affezionati e vorrebbero tenere i quattro figlioletti di Orla. Avrebbero anche già sistemato delle comode cucce di fianco alla cucina della residenza, dimostrando spirito d’iniziativa e, forse, indicando il fatto d’essere pronti a prendersene cura. Attendiamo foto e annunci ufficiali in merito.