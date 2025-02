Kate Middleton, lo strano hobby nel bosco che adora fare coi figli

Kate Middleton non ha mai nascosto di amare le attività all’aria aperta, ma nessuno si sarebbe aspettato che una Principessa amasse sporcarsi di terra nel bosco e per di più coinvolgere anche i propri figli in questo inusuale hobby per una testa coronata.

Kate Middleton, lo strano hobby della Principessa del Galles

Kate Middleton si è recata a Pontypridd, nel Galles meridionale, con William lo scorso 26 febbraio. I Principi hanno visitato il mercato, vero fulcro della vita locale, e si sono anche sfidati in una gara di cucina, preparando dei tipici dolci gallesi in vista di San Davide, dove ovviamente ha trionfato sul marito.

I due sono arrivati con un’ora di ritardo a causa di un disguido ferroviario, ma sono stati accolti con entusiasmo dalla popolazione. Will e Kate hanno avuto la possibilità di parlare con la gente del posto, di conoscere il modo in cui lavorano e quanto sono legati al territorio che l’anno scorso è stato flagellato da due tempeste.

Parlando con le persone, Lady Middleton si è lasciata andare a una confessione circa il suo hobby che riguarda le passeggiate in mezzo alla natura che fa spesso coi bambini.

Non è la prima volta che Kate si lascia andare a confessioni di questo genere, specialmente quando riguardano le sue passioni sportive. Ad esempio aveva rivelato che lei e William sono molto competitivi, tanto che non riescono a terminare una partita di tennis perché sono troppo coinvolti e finiscono per litigare.

Aveva anche svelato di amare fare il bagno nell’acqua gelata, l’unica attività in cui il marito non la segue. Per lui è troppo estrema, anche se adora fare snorkeling con lei nelle acque calde dei Caraibi.

Kate Middleton va in cerca di funghi e bacche

A all’elenco di tutte queste attività ne va aggiunta un’altra. Recentemente infatti Kate trova molto piacevole passeggiare tra i boschi e raccogliere tutto quello che c’è di commestibile. Lady Middleton è diventata una sorta di segugio per funghi, bacche ovviamente non velenose, frutti di bosco. Probabilmente, se ci fossero i tartufi, imparerebbe a scovare anche quelli.

In questa salubre attività ha coinvolto anche i suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, che si divertono tantissimo a seguire la mamma in queste avventure bucoliche e a sfidarsi tra loro a chi raccoglie più cose.

Kate dunque non si fa problemi a sporcarsi di terra le mani e le scarpe di fango, ma d’altro canto la campagna è il suo habitat naturale. Non a caso, appena hanno potuto, lei e Will sono fuggiti da Londra e la dimensione naturale è diventata ancora più importante dopo la diagnosi di cancro. Nella natura ha trovato la calma per affrontare le cure e nella natura ha scelto di girare i video in cui ha dato aggiornamenti lo scorso anno sul suo stato di salute.

Già nel 2020 aveva dichiarato: “Amo passeggiare in campagna con la mia famiglia, adoro quando siamo sporchi di fango“. E poi ha raccontato di quanto i suoi figli si divertano all’aria aperta, a scovare cose, vedere come lavorano le api e fanno il miele. Specialmente George: “se non è all’aperto è come un animale in gabbia. Ha bisogno di uscire”.