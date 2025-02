Kate Middleton, senza pietà contro William: mai vista così agguerrita

Fonte: PA Media William e Kate Middleton pasticceri

Kate Middleton e William sono andati in visita a Pontypridd, nel Galles meridionale, in occasione di San Davide, che ricorre il primo marzo. I Principi hanno indossato i grembiuli e si sono sfidati in un insolita gara di dolcetti tipici locali. E a vincere la sfida non poteva che essere lei.

Kate Middleton e William rilassati nel Galles

Dopo il meritato riposo ai Caraibi, William e Kate Middleton sono tornati al lavoro. La giornata è iniziata con un’ora di ritardo a causa di un disguido ferroviario. Ma la coppia ha cercato di rimediare correndo fuori dalla stazione di Cardiff sotto gli occhi stupiti dei pendolari.

William e Kate erano particolarmente in forma e rilassati. Forse è la prima volta da quando alla Principessa è stato diagnosticato il cancro che sono così di buon umore. Saranno anche i giorni trascorsi al caldo ai Caraibi. Era da un anno che non si prendevano una vacanza così.

Malgrado il ritardo accumulato, non per colpa loro, la coppia è stata accolta da una folla festante al loro arrivo al mercato di Pontypridd, centro della comunità locale. Ed è qui che è iniziata la sfida.

Kate Middleton e William, la sfida ai fornelli

Kate ha tolto il suo cappotto rosso d Alexander McQueen e ha indossato un grembiule sopra il dolcevita e la gonna di Gucci. Altrettanto ha fatto William, davvero grazioso nella sua tenuta da chef.

Infatti, l’augusta coppia è stata invitata a dare una mano al personale del The Welsh Cake Shop che è impegnato a preparare una quantità inverosimile di biscotti in occasione della festa di San Davide.

Dunque, Kate e Will si sono dovuti letteralmente rimboccare le maniche per preparare questi dolcetti. Una sfida a colpi di zucchero, farina e mattarello che naturalmente non poteva che vincere Lady Middleton.

La coppia si è impegnata a stendere la pasta precedentemente preparata. William era piuttosto in ansia, tanto da rivolgersi alla proprietaria del locale chiedendole se era corretto il modo in cui stava facendo e se era abbastanza spessa.

La coppia ha cucinato le torte su una piastra calda, tenendole d’occhio e girandole dopo cinque minuti; Madison Conner, figlia del proprietario del negozio, ha dato loro il suo sigillo di approvazione. Ha detto: “Sono perfetti, sono fantastici, sono fantastici”.

Decretando una vittoria alla pari, anche se William non ha mai nascosto la sua avversione per i fornelli, quando è stato costretto a un’altra sfida culinaria con la moglie qualche anno fa.

La proprietaria del negozio si è detta comunque molto soddisfatta del lavoro dei Principi del Galles. “Ho chiesto loro se avessero mai fatto torte gallesi e mi hanno detto che in realtà non le avevano mai fatte prima. Erano sorprendentemente buone. Per noi è stato un onore incontrarli in occasione della festa di San Davide”.