Kate Middleton e William arrivano con un’ora di ritardo. Ma lei si fa perdonare col cappotto da 4229 euro

Kate Middleton e William arrivano in ritardo per colpa del treno. Ma la Principessa è incantevole col cappotto di Alexander Mc Queen e la gonna di Gucci

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono stati impegnati in un breve viaggio in Galles, il primo appuntamento dopo le vacanze di metà inverno. Ma non tutto è andato come avrebbero voluto. Infatti, sono arrivati con un’ora di ritardo a Cardiff, a causa di un disguido con i treni. Ma la Principessa si è fatta perdonare sfoggiando il suo magnifico cappotto rosso di Alexander McQueen, da 3.500 sterline (circa 4.229 euro). Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton e William si fanno attendere un’ora

Dopo le vacanze ai Caraibi, William e Kate Middleton hanno ripreso la loro agenda di lavoro. Il primo impegno li ha portati a Pontypridd, nel Galles meridionale, in vista della festa di San Davide del 1° marzo. Il viaggio era già stato annunciato dal Palazzo che aveva pubblicato il programma della giornata per i Principi del Galles. Ma non si poteva certo prevedere che William e Kate avrebbero accumulato un’ora di ritardo sulla tabella di marcia.

Lady Middleton e consorte però non hanno colpe. Infatti, il ritardo non è dipeso da loro, ma dalle ferrovie britanniche. Così, l’augusta coppia è giunta alla stazione di Cardiff dopo un’ora rispetto il previsto, stupendo molti dei pendolari che certo non pensavano di incontrare le Loro Altezze Reali sulla banchina.

La coppia ha voluto condividere nelle Storie del loro profilo Instagram ufficiale un video che li ritrae appena scesi dal treno, mentre escono velocemente dalla stazione, proprio perché sono in ritardo. Camminano a passo spedito l’uno accanto all’altra. Kate tiene per i manici la borsa, William regge col braccio una cartelletta, contenente documenti vari.

I due sono stati prelevati da un’auto che li ha portati al mercato di Pontypridd, cuore della comunità fin dal 1805, dove si sono cimentati nella preparazione di un’infornata di dolci tradizionali gallesi, dove ovviamente Kate si è distinta nella sfida contro William che per altro odia cucinare. Successivamente hanno incontrato la popolazione colpita dalle tempeste Bert e Darragh, alla fine del 2024.

Kate Middleton, il cappotto rosso di Alexander McQueen

Lady Middleton ha saputo farsi perdonare con un look strepitoso, per quanto riciclato. Questo è il primo outfit sfoggiato dopo la polemica che si è scatenata sul fatto che non sarebbero più stati rivelati i marchi degli abiti indossati da Kate. Kensington Palace è dovuto intervenire per chiarire che non era stata cambiata la strategia di comunicazione, ma che, come stabilito in precedenza, si sarebbe dato maggiore rilievo all’impegno della Principessa del Galles più che alle sue mise.

Fonte: Getty Images

Comunque, per la trasferta a Pontypridd, Kate ha deciso di riciclare uno dei suoi look natalizi. Ha infatti sfoggiato uno dei suoi magnifici cappotti, quello rosso a doppiopetto, coi bottoni neri, firmato Alexander McQueen, che costa 3.500 sterline (circa 4.229 euro). Al bavero ha appuntato un narciso bianco, il fiore del Galles, simbolo di San Davide.

Kate Middleton, la gonna di Gucci

Sotto al cappotto, Kate ha indossato un dolcevita marrone e una gonna lunga a quadri firmata Gucci, che ha abbinato a degli stivali in suede alti.

Fonte: Getty Images

Lei e William sono apparsi di ottimo umore, rilassati dopo la vacanza e pronti a sfidarsi l’uno contro l’altra anche ai fornelli.