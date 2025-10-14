Kate Middleton tra i vigili del fuoco, cappotto spiegazzato e pacche sulle spalle

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton e William hanno fatto un viaggio a sorpresa in Irlanda del Nord. La coppia si è fermata solo un giorno, per incontrare le comunità locali. Due tappe e due look per la Principessa del Galles. La prima a Cookstown tra i pompieri dove si è presentata con uno dei suoi cappotti iconici, firmato Alexander McQueen. La seconda alla Mallon Farm dove ha sfoggiato un look country con un pesante cardigan in lana. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton sul camion dei pompieri col cappotto sgualcito

In attesa di vederla nuovamente con la tiara, Kate Middleton ha dato sfoggio del suo lato più pratico. Insieme a William la Principessa del Galles ha visitato il nuovo Learning and Development College del Northern Ireland Fire & Rescue Service (NIFRS) a Cookstown. William e Kate hanno incontrato il Capo dei Vigili del Fuoco e del Soccorso, Aidan Jennings, e hanno scoperto come il college fornisca ai tirocinanti le competenze necessarie per spegnere incendi e prestare soccorso nelle situazioni più pericolose.

Come accade spesso in questo tipo di visite, il Principe e la Principessa hanno partecipato personalmente ad alcune sessioni di addestramento. I due hanno provato a lanciare un galleggiante a una “vittima” dal bordo di un simulatore di fiume a corrente rapida. Entrambi però hanno fallito il tentativo, anche se Kate, come sempre, si è avvicinata di più rispetto a suo marito. È noto che Will e Kate siano molto competitivi, anche tra loro, e che difficilmente Lady Middleton si lascia battere dalla sua dolce metà.

Ma durante la visita è stata molto comprensiva col marito, lo ha ascoltato, lo ha un po’ canzonato, a giudicare dalle espressioni buffe che gli ha fatto, e non è nemmeno mancato un buffetto di incoraggiamento sulla spalla, una pacca affettuosa che poteva essere anche una sorta di abbraccio.

La Principessa del Galles è salita anche su un camion dei vigili del fuoco e pare desiderasse che fossero accese le sirene, stando a quanto racconta un testimone. “Mi piacerebbe guidare alla velocità reale e con le sirene accese”, avrebbe dichiarato.

Kate ha indossato per questa particolare visita uno dei suoi preziosi cappotti. Ha scelto quello verde militare strutturato con collo alla coreana e sciancrato in vita, firmato Alexander McQueen, sfoggiato per la prima volta nel 2020. La Principessa lo ha abbinato a degli stivali neri in suede e a un golf di lana marrone e a un paio di orecchini a forma di trifoglio, simbolo dell’Irlanda del Nord.

Di solito impeccabile, Kate si è tradita presentandosi con il soprabito sgualcito, probabilmente a causa del viaggio. Infatti, le pieghe sul retro erano ben visibili ma è talmente affascinante e di classe che a lei questi piccoli difetti si perdonano senza remore.

I vigili del fuoco e gli allievi del college sono stati felicissimi della visita. Uno dei presenti ha raccontato che William e Kate sono “entrambi persone adorabili, fantastiche e con i piedi per terra. È stato fantastico presentare loro il nostro Learning and Development College e ne sono rimasti entusiasti”.

Kate Middleton alla fattoria col look country

La seconda tappa del breve viaggio di William e Kate li ha visti a Mallon Farm nella contea di Tyrone, una fattoria dove si coltivano i semi di lino in modo sostenibile e qui Lady Middleton ha provato a “rompere e stigliare” la fibra con un macchinario specifico.

Durante la visita, la coppia ha raccolto le mele, ha bevuto della birra e ha indossato dei grembiuli per preparare una torta di mele e patate. Ovviamente la lezione si è cimentata in una gara tra il Principe e la Principessa che sembrano essersi molto divertiti.

Per questa seconda parte del tour, Kate si è tolta il cappotto e ha sfoggia un perfetto look country, indossando un cardigan di lana beige sopra un lupetto nero, una maxi gonna marrone con cintura alta e per proteggersi dal freddo ha sfoggiato un giaccone di Burberry.