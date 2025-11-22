Charlene di Monaco si ispira a Kate Middleton e ricicla il cappotto verde british

Dopo Kate Middleton, anche Charlene di Monaco ha ceduto al fascino del cappotto verde per un importante impegno di Palazzo

Anche stavolta è riuscita a rubare la scena a suo marito Alberto: in occasione della visita a Palazzo del Presidente portoghese, Charlene di Monaco è apparsa impeccabile, avvolta in un elegante cappotto verde. Il modello, dal taglio british, ha ricordato a molti un capo simile indossato da un’altra famosa Principessa, Kate Middleton.

Il cappotto verde di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco continua a sorprendere con i suoi look autunnali. Dopo l’originale outfit sfoggiato al Salone della Gioielleria di Montecarlo, la Principessa ha concesso il bis in occasione della visita a Palazzo del Presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Proprio per rendere omaggio alla bandiera lusitana, la Regina ha scelto un cappotto/abito di un brillante verde scuro firmato dalla stilista Emilia Wickstead, che ha ricordato i modelli indossati spesso dalla Principessa Kate Middleton.

Si tratta di un soprabito sartoriale lungo fino al ginocchio caratterizzato da linea pulita, rever pronunciato e spalle strutturate, e impreziosito da cinturino tono su tono in vita. Dello stesso colore del cappotto anche il copricapo inclinato su un lato sfoggiato dalla Principessa. Un dettaglio sicuramente discreto, ma allo stesso tempo estremamente chic.

Le calzature? Un paio di décolleté color beige chiaro, dal design classico, perfette per armonizzare la figura e giocare un singolare contrasto cromatico con l‘ensemble. All’insegna della sobrietà, infine, anche il beauty look: Charlene sceglie di raccogliere i capelli in modo ordinato e di puntare su un make up sobrio ma luminoso, ideale per un impegno formale.

Oltre che nella scelta dell’outfit, Charlene si è dimostrata impeccabile anche nel suo ruolo di Principessa consorte accanto ad Alberto di Monaco: dopo la sequenza protocollare nel cortile d’onore, la coppia sovrana ha accolto il Presidente Rebelo de Sousa nel Salon de Famille per un’udienza bilaterale. Infine, nel Salon des Glaces, il principe Alberto II ha insignito il presidente portoghese della dignità di Gran Croce dell’Ordine di San Carlo, suggellando un traguardo storico nell’agenda delle relazioni tra Monaco e il Portogallo.

Kate Middleton e Charlene di Monaco, la passione per il verde

Prima di Charlene di Monaco anche Kate Middleton aveva dimostrato in diverse occasioni la sua predilezione per i cappotti di colore verde. La Principessa del Galles ne aveva indossato lo scorso mese uno firmato da Alexander McQueen in occasione di un incontro con i vigili del fuoco di Cookstown, in Irlanda del Nord.

Come da tradizione, la consorte del Principe William ha puntato sullo stesso colore in occasione della parata di San Patrizio, evento a cui prende parte ogni anno: dal verde bosco alle tonalità militari, Kate ha sorpreso fotografi e pubblico sfoggiando diverse sfumature di green sin dal suo ingresso nella Royal Family.

Etichette e tradizioni permettendo, c’è da dire che la nuance si sposa particolarmente bene con i colori della Principessa, creando un singolare contrasto con la chioma castana e gli occhi chiari. Non sorprende, quindi, che la Middleton continui a puntare sul verde, soprattutto nella stagione invernale: che le altre Reali del Vecchio Continente abbiano deciso di seguire il suo esempio?

