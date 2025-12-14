Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Kate Middleton e Charlene di Monaco

Kate Middleton si conferma un’icona di stile. Non solo per sudditi e appassionati di moda ma anche per le altre royal d’Europa. Da tempo Mary di Danimarca si ispira alla Principessa del Galles per le sue uscite pubbliche e nell’ultimo periodo anche Charlene di Monaco sembra seguire la stessa scia.

L’ex nuotatrice è tornata sotto i riflettori internazionali in occasione del tradizionale Ballo di Natale del Principato, uno degli eventi di beneficenza più importanti del calendario monegasco.

Il galà, tenutosi venerdì 12 dicembre, nella maestosa Sala da Ballo Impero dell’Hôtel de Paris, ha riunito numerosi ospiti per celebrare la ventesima edizione di questo evento benefico, che, ancora una volta, ha avuto Charlene come protagonista.

Accompagnata dal Principe Alberto, la bionda Principessa ha fatto da padrona di casa a una serata all’insegna dell’eleganza, della filantropia e di una scelta stilistica d’impatto: un etereo abito bianco che si ispira chiaramente alla moglie di William e a uno dei suoi look più belli.

Charlene di Monaco copia Kate Middleton con l’abito a mantello

Per uno dei gala più importanti dell’anno a Monaco, Charlene ha optato per un abito bianco della stilista inglese Jenny Packham della collezione Primavera/Estate 2026, non ancora disponibile in commercio. Questo look inedito conferma la sua affinità con le grandi case di moda internazionali e la sua capacità di anticipare le tendenze.

Il modello si distingue per la sua silhouette lunga e fluida, impreziosita da un delicato mantello plissettato che parte dalle spalle e scende giù con grazia, avvolgendo la figura con un’aria quasi cerimoniale.

A completare un’ampia cintura gioiello nei toni dell’oro, che stringe la vita e aggiunge raffinatezza e drammaticità all’insieme.

IPA

Il bianco scelto, con sottilissime sfumature blu pastello, evoca un’estetica luminosa e raffinata, perfetta sia per lo spirito natalizio che per l’ispirazione nuziale che Charlene ha abbracciato in diverse delle sue recenti apparizioni pubbliche. Una scelta che si rivela anche di grande tendenza, visto che il Cloud Dancer, ovvero il bianco nobile, neutro e luminoso, è stato eletto color Pantone del prossimo anno.

IPA

Il confronto tra Kate Middleton e Charlene di Monaco sull’abito Jenny Packham

L’aspetto più chiacchierato dell’ultimo look di Charlene di Monaco non è stato solo la sua raffinatezza ma anche l’inevitabile paragone con Kate Middleton. Ai più attenti non è infatti sfuggito che l’abito di Charlene condivide una silhouette quasi identica con il famoso modello che la Principessa del Galles ha indossato alla première di No Time To Die di James Bond nel 2021.

IPA

Anche quel vestito, tra l’altro, portava la firma di Jenny Packham. Dorato con mantello, scollo profondo e silhouette fluida, è diventato uno dei look più iconici di Kate e ha segnato una svolta nella sua immagine glamour.

Charlene ha reinterpretato la stessa struttura ma con un approccio più etereo e minimalista, optando per il bianco con un sottile tocco di azzurro pastello.

La scollatura a V , il leggero mantello drappeggiato sulle spalle e la cintura gioiello rafforzano la sensazione che la Principessa di Monaco segua da vicino i codici estetici della Principessa del Galles, adattandoli al proprio stile.

IPA

Tra l’altro non si tratta di un caso isolato: solo poche settimane fa, Charlene ha sorpreso tutti con un cappotto verde di un marchio britannico spesso presente nel guardaroba della futura regina britannica, confermando un’evoluzione verso uno stile più classico, senza tempo e decisamente regale.

E così l’effetto Kate Middleton ha colpito pure Charlene di Monaco. Del resto non è un caso se la nuora di Re Carlo è stata recentemente definita una vera e propria influencer da British Vogue. Una delle donne più influenti in fatto di stile e classe. Così forte da conquistare spudoratamente anche le altre Principesse.

