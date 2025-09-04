Kate Middleton, Mary di Danimarca la copia: coincidenze imbarazzanti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata al lavoro il 4 settembre dopo due mesi di pausa. Il suo primo appuntamento al Museo di Storia Naturale di Londra, ma si è già creata una situazione imbarazzante per una serie di coincidenze che coinvolgono Mary di Danimarca.

Kate Middleton torna al lavoro, primo impegno con la natura

È dallo scorso 13 luglio che Kate Middleton non si mostra più in pubblico. L’ultima apparizione è stata per la finale di Wimbledon, poi è andata in vacanza con William e i tre bambini.

Sappiamo che sono stati in Grecia dove sarebbe stata avvistata su una barca lussuosissima, poi sicuramente avrà trascorso qualche settimana riposante nella sua casa di campagna, Anmer Hall, nel Norfolk, e infine a Balmoral.

Vacanze lunghe ma che sono servite per rigenerarsi, visti i numerosi impegni istituzionali cui dovrà fare fronte fino a Natale, cui si aggiunge il trasloco a Forest Lodge.

Così, avviato l’anno scolastico di George, Charlotte e Louis, Kate è tornata al lavoro. Il primo appuntamento è vicino a casa e piuttosto piacevole. Si tratta di una visita al Museo di Storia Naturale di Londra, di cui è patrona, per scoprire i cambiamenti apportati ai giardini e ne approfitterà per incontrare un gruppo di giovani che stanno creando nuovi habitat naturali negli spazi verdi della loro scuola, attraverso il programma National Education Nature Park.

Ad accompagnare Kate, c’è anche William. I Principi di Galles infatti sono promotori di progetti dedicati alla natura e al benessere del pianeta.

Kate Middleton, l’amore per la natura

In particolare, Lady Middleton ama personalmente la natura. Adora la campagna, stare all’aria aperta e durante l’anno della malattia, ha dichiarato più volte di aver trovato conforto in essa, tanto che sta lavorando a una serie intitolata Madre Terra.

Ma già prima della diagnosi di cancro, Kate ha lavorato a promuovere attività nella natura, specialmente coinvolgendo bambini e ragazzi, tanto che è anche patrona degli Scout in Gran Bretagna. E spesso l’abbiamo vista partecipare coi ragazzi a giochi nel bosco, costruendo capanne, raccogliendo foglie e tostando i marshmallow sul fuoco.

Getty Images

Mary di Danimarca precede e copia Kate Middleton

L’attenzione di Kate per l’infanzia, ereditata da una sua prozia, e l’amore per la natura si sono trasformati in impegno sociale da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale, promuovendo diverse iniziative in tal senso.

Getty Images

Del programma della Principessa di Galles si è appropriata Mary di Danimarca che proprio all’inizio di settembre è stata protagonista di una visita reale in un parco di Copenaghen, per inaugurare la Settimana della Natura.

Proprio allo stesso modo di Kate, Mary ha incontrato gli studenti della Kildevældsskolen e dell’Associazione Danese per la Conservazione della Natura. Si è unita a loro per andare “a caccia di insetti”, per poi esaminarli e liberarli. Insieme ai ragazzi ha anche realizzato un falò e naturalmente si è messa in posa con loro per la foto ufficiale.

La Regina è arrivata al parco con un look in perfetto stile Middleton, ossia ha indossato una camicia di jeans di Polo Ralph Lauren e un paio di pantaloni verdi di Mountain Warehouse.

Getty Images

Insomma, Mary di Danimarca ha giocato d’anticipo su Kate, rubandole la scena nell’imitarla perfettamente. Ancora una volta le due donne, spesso vestite in modo simile, sono state messe a confronto, non senza qualche perplessità e imbarazzo.