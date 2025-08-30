Kate Middleton, l’eredità inestimabile che ha ricevuto dalla sua prozia

Kate Middleton ha ereditato dalla sorella della sua bisnonna il più prezioso dei lasciti che ha saputo far fruttare nel migliore dei modi

Kate Middleton ha ricevuto da una sua antenata un’eredità preziosissima che non si riduce a una cifra. Infatti, non si tratta beni concreti, immobili o mobili, ma di un lascito spirituale, quasi una sorta di vocazione che l’ha portata a proteggere e amare i bambini piccoli. Procediamo con ordine.

Kate Middleton, l’attività benefica per la prima infanzia

Kate Middleton, in qualità di Principessa del Galles e futura Regina britannica, svolge numerose attività caritatevoli. Da solo o con suo marito William, si occupa di diversi progetti, ha fondato o è patrona di diverse associazioni che si occupano di supporto e assistenza in diversi ambiti sociali.

C’è però una tematica che le sta particolarmente a cuore, quella della prima infanzia. Kate si è fatta promotrice di diverse iniziative a tutela dei bambini piccoli, della loro salute mentale e fisica. Attraverso la sua campagna “Shaping Us” e la Royal Foundation for Early Childhood, da lei fondata nel 2021, Lady Middleton si sta occupando di diversi progetti volti a costruire al meglio i primi cinque anni di vita di un bambino, considerati fondamentali per la sua crescita e la sua esistenza da adulto.

Anche sua sorella Pippa è molto attenta all’infanzia, tanto che recentemente ha annunciato di voler aprire un asilo all’interno della sua tenuta nel Berkshire.

Kate Middleton, il lascito della sua antenata

Ma questa attenzione per l’infanzia non è frutto solamente della buona volontà di Kate. Potremmo infatti dire che è un’eredità di famiglia. Infatti, la Principessa del Galles ha un’antenata, una bisnonna o meglio la sorella della sua bisnonna, che per prima ha speso la sua esistenza per il bene dei bambini.

L’antenata di Kate si chiamava Anne Lupton, sorella della bisnonna Olive Middleton, e fu una pioniera nel campo dell’assistenza sociale per famiglie e bambini piccoli. Nel 1935 fondò il London Housing Centre. In una dichiarazione rilasciata nel 1935 al Yorkshire Post, la Lupton disse: “Se allevate i vostri figli in un asilo nido dai due ai cinque anni e insegnate loro a prendersi cura di fiori, piante e cose belle invece di distruggerle, allora le vostre proprietà saranno molto più attraenti che se li lasciaste crescere come dei furfanti”.

Il suo centro attirò all’epoca numerosi visitatori, soprattutto dopo che Re Giorgio V, la Regina Maria, Edoardo VIII e persino la Regina Madre lo visitarono, attratti da questo progetto incentrato sul benessere dei bambini.

Chi era Anne Lupton

Figlia di Francis Martineau Lupton, un filantropo aristocratico di Leeds, e di sua moglie Harriet, Anne Lupton nacque nel 1888. Perse la madre il 9 gennaio 1892, 90 anni prima della nascita di Kate, e fu mandata in collegio nel Surrey. In seguito si trasferì a Cambridge per proseguire gli studi superiori.

I suoi tre fratelli, Fran, Maurice e Lionel, morirono tragicamente durante la Prima Guerra Mondiale. Anne divenne segretaria del comitato del Leeds General Hospital e alla fine fu insignita dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE) per il suo impegno caritatevole. Fu solo in seguito che fondò questo asilo per bambini.

Non è noto se Kate fosse a conoscenza della storia di questa sua parente, prima di occuparsi di prima infanzia.