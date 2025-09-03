Kate Middleton torna in pubblico dopo due mesi di assenza: il primo look

Kate Middleton torna al lavoro dopo due mesi di pausa. Il suo primo impegno è al Museo di Storia Naturale con William e potrebbe vestirsi così

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton torna al lavoro. La prima uscita pubblica della Principessa di Galles dopo due mesi di assenza è in un luogo a lei molto caro: il Museo di Storia Naturale di Londra.

Kate Middleton sistema i figli e torna al lavoro

La scuola è iniziata anche per George, Charlotte e Louis. I tre figli di William e Kate Middleton sono tornati alla Lambrook School dove la prima campanella è suonata la mattina del 3 settembre.

Si tratta di un inizio anno molto speciale per Kate e i suoi figli. Infatti, questo è l’ultimo anno che tutti e tre frequenteranno la stessa scuola. Il prossimo settembre infatti George, 12 anni, dovrebbe andare a Eton. E poi è l’ultima volta che a scuola ci arrivano dall’Adelaide Cottage. Infatti, entro il 2025 la famiglia si trasferisce al poco distante Forest Lodge.

Sistemati i figli a scuola, è tempo anche per Kate di tornare al lavoro. La Principessa di Galles si è presa una pausa estiva lunga 2 mesi. Ma non c’è niente di insolito in ciò. Abitualmente Kate si ritira dalla scena pubblica con la finale di Wimbledon che quest’anno si è tenuta il 13 luglio. Poi si dedica ai bambini, trascorrendo con loro del tempo in campagna, nel Norfolk, e parte del mese di agosto in Scozia, a Balmoral.

Inoltre, Will e Kate si ritagliano del tempo anche per qualche viaggio all’estero, ovviamente accompagnati da George, Charlotte e Louis. Quest’estate sono andati in Grecia, una vacanza che ha avuto anche uno strascico polemico.

Riposata e rilassata e avviato l’anno scolastico, adesso Lady Middleton deve proprio tornare ai doveri di Corte. Il Palazzo ha confermato che il suo primo impegno pubblico si svolgerà giovedì 4 settembre.

Kate Middleton al Museo di Storia Naturale: il programma della visita

Non si tratta di un appuntamento in solitaria. La Principessa sarà infatti accompagnata da suo marito William. I due sono attesi al Museo di Storia Naturale di Londra, di cui Kate è patrona. Il programma della giornata prevede una visita ai giardini, recentemente trasformati, e l’incontro coi bambini e i ragazzi che partecipano a programmi apprendimento che li avvicinano alla natura e promuovono la biodiversità nelle aree urbane.

Durante il tour al Museo, a William e Kate verranno illustrate le tecnologie all’avanguardia che vengono utilizzate nel giardino per supportare i progetti di conservazione e ricerca sulla biodiversità del Museo. Si uniranno anche agli studenti di Lewisham che prenderanno parte a una sessione di immersione in uno stagno, prima di incontrare gli studenti di Manchester che hanno creato nuovi habitat nel cortile della loro scuola attraverso il programma National Education Nature Park.

Per i Principi del Galles sarà un impegno poco gravoso, per diversi motivi. Kate ha sempre amato quel Museo ed è orgogliosa di esserne patrona. Spesso ci ha portato in visita anche i suoi figli. Inoltre, la Principessa si sta occupando della serie Madre natura, che sottolinea gli effetti benefici dell’ambiente. William invece da anni porta avanti la causa della salvaguardia del pianeta ed è il promotore dell’Earthshot Prize.

Kate Middleton, il primo look dopo due mesi

Per l’appuntamento al Museo, è probabile che Kate indossi i pantaloni. Potrebbe optare per uno dei suoi tailleur di Alexander McQueen, scegliendo un colore autunnale. È anche probabile che non rinuncerà ai tacchi, malgrado la visita ai giardini. Ma potrebbe stupirci con sneaker e jeans come fece nel 2021.

In ogni caso, quasi certamente sarà un look casual, però con un tocco formale dato da un blazer o una camicia.