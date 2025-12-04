"Un sussurro di tranquillità e pace in un mondo rumoroso", è così che Pantone definisce il Cloud Dancer: come sfruttare al meglio il colore cardine del 2026, tutta l'ispirazione dalla moda all'arredamento

Quel momento dell’anno è arrivato: dopo una fremente attesa il Pantone 2026 è stato finalmente svelato, e con esso il fil rouge che ricorrerà in ogni ambito, dalla moda al design di interni, da qui ai prossimi 365 giorni.

Proponendosi come un inno di pace in un mondo rumoroso, si chiama Cloud Dancer il colore di riferimento del capitolo alle porte: una controtendenza, in realtà, non solo per la dissonanza del (nobilissimo) concetto che porta avanti ma soprattutto perché si tratta di una tonalità che tecnicamente non sarebbe un vero colore, bensì la sintesi perfetta di tutte le altre.

Parliamo di un bianco pulito ed etereo, che vuole simboleggiare un’influenza rasserenante in una società che sta pian piano riscoprendo il valore della quiete e della riflessione; un bianco vaporoso e intriso di serenità, che infonde totali relax e concentrazione, concedendo alla mente di viaggiare ed alla creatività di fuoriuscire per fare spazio all’innovazione.

Il Cloud Dancer è il colore Pantone del 2026: addio caos, benvenuta serenità

Una scelta, questa, che appare vagamente azzardata in un periodo in cui si sta rivalutando il fascino delle nuances accese e vibranti per l’inverno 2025/26, ma che nasconde in verità una sua logica spiegazione: se in passerella a dominare sono stati il rosso, fuoco e ciliegia, il rosa, il viola ed il blu oltremare, il Pantone del 2026 è il nuovo neutro che resta e stimola a creare inediti abbinamenti e combo colore.

Il Cloud Dancer è un bianco non troppo freddo ma nemmeno troppo caldo (e che proprio per questo dona potenzialmente a chiunque) da concepire come giornaliera dose di equilibrio e pacatezza, dall’immediato effetto calmante e rassicurante, nel caos che d’abitudine regna.

Non a caso nel suo video di lancio vediamo una ragazza che danza leggiadra sui tetti, la quale sospesa a mezz’aria sembra stia per abbracciare le nuvole. “Un sussurro di tranquillità e pace in un mondo rumoroso”, si legge sul sito ufficiale.

Come indossare il Cloud Dancer: le fashion inspo dalle celebrities

Ma tutto questo è davvero una sorpresa? Forse non così tanto. Quasi come se lo avvertissero nell’aria, le celebrities, attualmente impegnatissime nella stagione delle premiazioni cinematografiche, stavano recentemente mostrando una particolare — nonché sospetta —predisposizione per il total white.

Solo qualche giorno fa ai Fashion Awards 2025 Sienna Miller si è presentata di bianco vestita, e con pancione a sorpresa: se la regina del boho-chic si era vista poco, recentemente, c’era evidentemente un motivo. Eccola perciò sul red carpet dell’evento svelarci il perché avvolta in un lungo abito candido, interamente trasparente, a lasciare gran poco spazio all’immaginazione. Si trattava di un modello babydoll di Givenchy by Sarah Burton, perfettamente in linea con il suo iconico stile, tratto dalla collezione primavera/estate 2026 del brand, con bra a mezza luna e tanto, tanto tulle.

Gwyneth Paltrow, dalla sua, al Women in Entertainment Gala dell’Hollywood Reporter, a Beverly Hills, ha indossato il Cloud Dancer su di un abito firmato Goop. Ci riferiamo al Freya, per essere precisi, in tweed e a maniche lunghe, dotato di sensuale ma rigorosa scollatura a barca e gonna dritta con spacco centrale.

Ed ecco, puntualissima, la fashion inspo che si attendeva su come abbinarlo alla vista delle décolleté rosse fiammanti dell’attrice. Un connubio sempre giusto, non c’è dubbio, ma che siamo certi per Natale darà ancora una volta grandi soddisfazioni.

Come utilizzare il Cloud Dancer nell’arredamento: le ispirazioni

Come sappiamo il Pantone dell’anno è sempre destinato a colorare ogni cosa, tutt’attorno, dagli abiti all’arredamento. Preferire il bianco per ambienti e pareti potrebbe sembrare una scelta semplice, scontata a tratti, ma in realtà necessita di cura, una certa coerenza stilistica e soprattutto un equilibrio ben studiato.

Senza contare che i bianchi non sono mai davvero tutti uguali: dal neve all’avorio sino al crema, parliamo di tonalità immortali proprio per la loro insita capacità di comunicare pace e silenzio visivo, dilatando inoltre otticamente lo spazio.

Tra gli accostamenti cromatici da prediligere per accendere la propria oasi di serenità vi sono poi azzurri lattiginosi, legni, sabbia, bronzo e tutti i toni pastello, nessuno escluso, dal pesca al salvia. Per un contrasto meno netto, che mantenga quell’idea di lusso sussurrato, invece, fare protagoniste diverse gradazioni di neutro potrebbe essere la via da percorrere.

