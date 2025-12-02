Sienna Miller incinta per la terza volta a 43 anni: la prima foto col pancione sul red carpet

IPA Sienna Miller

Sienna Miller è incinta per la terza volta, pochi mesi dopo la nascita della figlia con il compagno Oli Green: l’attrice ha anche un’altra figlia, Marlowe, di 13 anni. Nessun annuncio sui social o “paparazzate”: a svelare la gravidanza è stata la stessa Miller, senza dire nulla, mostrandosi con il pancione sul red carpet dei Fashion Awards 2025.

Sienna Miller è incinta: la foto con il pancione ai Fashion Awards 2025

Dal 2021, Sienna Miller sta frequentando il suo attuale compagno, Oli Green. La loro storia d’amore li ha portati a coronare un sogno: l’arrivo di una bambina nel 2024, di cui però non è mai stato rivelato il nome. Insieme al fidanzato, hanno annunciato la gravidanza alla cerimonia dei Fashion Awards 2025 alla Royal Albert Hall di Londra. Negli ultimi mesi, l’attrice ha mantenuto in effetti un “basso profilo“, e sul red carpet è stato svelato il motivo: è pronta ad accogliere il terzo figlio, il secondo dal compagno Oli.

Il look è semplicemente perfetto, tenendo conto che è molto in linea con uno dei suoi stili preferiti, il boho-chic. La Miller ha così annunciato la dolce attesa con le trasparenze strategiche, un abito etereo che fa parte della collezione Primavera 2026 di Sarah Burton per Givenchy. Volto luminoso e capelli con onde spettinate e arricciate, una scelta di look promossa: al fianco dell’attrice, il compagno Oli, che ha scelto un tailleur grigio scuro con camicia color crema.

La storia d’amore con Oli Green

Da diversi anni ormai la Miller sta vivendo il suo sogno con Oli Green. conosciuto a una festa di Halloween di un amico in comune: c’è una differenza d’età di 15 anni tra i due. L’attrice desiderava da tempo di allargare la famiglia, soprattutto dopo aver compiuto i 40 anni. Già nel 2022 aveva annunciato di aver congelato alcuni ovuli. “La pressione sui figli è davvero forte. La biologia è incredibilmente crudele con le donne in quel decennio. Poi ho compiuto 40 anni e ho congelato alcuni ovuli. Essendo stata molto concentrata sulla necessità di avere un altro bambino, ho pensato: se succede, succede. Quel tipo di minaccia esistenziale si è dissipata”.

La Miller conduce una vita riservata, tanto da essere stata avvistata poche volte insieme alla sua bambina, di cui non è mai stato svelato il nome. Ha anche dovuto combattere contro il pregiudizio, sia per la sua relazione con Green quanto per essere rimasta incinta a 41 anni, condannando i doppi standard che ormai da tempo colpiscono la società.

“Le persone si sentono a proprio agio con uno stile di vita che esiste da molti anni, molto misogino e patriarcale. Essere la donna più grande in una relazione con una persona più giovane o essere incinta a più di 40 anni genera giudizi come ‘irresponsabile’ e ‘povera bambina’. Ci sono due doppi standard ma credo che le persone non si pongano neanche il problema. È tutto molto triste”. Dal loro primo incontro ad oggi, di tempo ne è passato: “Oli ha dovuto lavorare duro per convincermi ad uscire a bere qualcosa con lui”. E ora hanno coronato il loro sogno di allargare ancora la famiglia.

