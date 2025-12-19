Pancioni vip del 2026, da Diletta Leotta a Federica Pellegrini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Diletta Leotta

Cicogne in arrivo ovunque nel 2026: da Hollywood a casa nostra, il mondo dello spettacolo si prepara a un’ondata di nuovi nati. Sarà un anno magico per tantissime celebrità che diventeranno genitori: per ora non ci resta che ammirare i pancioni più glamour del momento, immortalati nei post su Instagram e sui red carpet più importanti.

Da Diletta Leotta a Federica Pellegrini, i pancioni vip del 2026

Sarà un 2026 speciale per Diletta Leotta, che ha annunciato con un tenero post su Instagram l’arrivo di un nuovo bebè in famiglia. La conduttrice sportiva e il marito Loris Karius sono pronti a diventare di nuovo genitori: “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, ha scritto a corredo di uno scatto che mostra la famiglia al gran completo (cagnolino compreso).

Anche Federica Pellegrini è pronta a diventare mamma bis: “Piovono Polpette”, ha scritto l’ex campionessa di nuoto, svelando di essere in attesa di un’altra femminuccia. “Inaspettata, come le sorprese più belle”, ha aggiunto nel dolce annuncio che mostra le sue mani, quelle del marito Matteo Giunta e della piccola Matilde, venuta alla luce il 3 gennaio del 2024.

Terza gravidanza per Sienna Miller, che dopo essere diventata mamma nel 2024 di una bambina, si è mostrata con un bellissimo pancione alla cerimonia dei Fashion Awards 2025 alla Royal Albert Hall di Londra. Si tratta del secondo figlio frutto dell’amore con il suo attuale compagno, Oli Green, ma l’attrice ha già un’altra figlia, Marlowe, di 13 anni, avuta dal suo ex compagno Tom Sturridge.

Dopo anni di attese e speranze infrante Delia Duran e Alex Belli sono in attesa del loro primo figlio. “Ci provavamo da cinque anni e stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli. Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta. Napoli ha fatto il miracolo”, ha raccontato l’attore. La coppia aspetta un maschietto e il parto è previsto per fine marzo.

Le influencer in dolce attesa

Giulia Valentina ha annunciato di essere di nuovo incinta a distanza di un anno dalla nascita del suo primo bambino: l’influencer ha ricreato lo stesso video di un anno e mezzo fa per dare la bella notizia ai suoi follower, cogliendoli ancora una volta di sorpresa. Anche questa volta ha mantenuto il riserbo sul sesso del bambino, ma non dovremo attendere troppo: il parto è previsto per l’inizio dell’anno.

Seconda gravidanza anche per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha annunciato con un simpatico video pubblicato su Instagram l’arrivo del loro secondo bambino. I due sono già genitori di Ginevra, nata a luglio del 2023, e sono pronti per la loro nuova avventura in quattro.

Mercedesz Henger ha scelto Instagram per condividere con i suoi follower la sua dolce attesa: per lei si tratta del primo figlio dal fidanzato Alessio Salata. A Verissimo l’influencer ha svelato che la bambina – perché si tratta di una femminuccia – nascerà a febbraio: “Si chiamerà Aurora. Rispetto al mio nome che è Mercedesz, o a quello di mia sorella che è Jennifer, è un nome italianissimo. È anche legato ad principessa della Disney, e sono contenta che sia piaciuto sia a me che al mio compagno” aveva racontato nel salotto di Silvia Toffanin.

