Fonte: IPA Gucci, Runway Fall/Winter 2025

Cosa ci attende con l’avvento del futuro, vicinissimo anno ce lo ha esaustivamente anticipato l’infallibile sfera di cristallo impugnata da Pinterest Predicts. Il report annuale della celebre piattaforma, come da tradizione, offre a coloro che non stanno più nella pelle una preziosa anteprima in merito a ciò che farà presto tendenza. Trattasi di un’attenta analisi basata sulle ricerche degli utenti, a raccogliere mode emergenti e con un’ampia prospettiva di crescita. Seppur quando vi sono di mezzo le probabilità non si possa certo parlare di scienza esatta, pare che almeno per questa volta ci si possa assolutamente fidare: quasi l’80% delle tendenze predette da Pinterest hanno effettivamente spopolato nella realtà dei fatti, fornendo un riscontro favorevole. Motivo per il quale non resta che affidarci e fidarci di lui qualora si voglia sapere di che colore sarà il nuovo anno in apertura.

Ad unire i trend moda del 2025 sarà un fil rouge, e nessuna parola qui – vi assicuriamo – è lasciata al caso: quando diciamo rouge lo intendiamo letteralmente. Ebbene è tutto vero: il colore della passione promette di dipingere da cima a fondo ogni cosa, panorama fashion compreso. Troppo generico? L’emblematica parola emersa dalle statistiche è Ciligiacromia. Stando a quanto il curioso vocabolo anticipa, la nuance cardine del periodo prossimo, ed in totale accordo alla recente ascesa del bordeaux come sua evoluzione ultima, ricadrà sul ciliegia. Una liquorosa gradazione di rosso, quella in oggetto, senza dubbio associata ai concetti di forza, seduzione, audacia ed intensità. Parliamo di una tonalità particolarmente profonda, in grado di comunicare istantaneamente potenza in ogni sua accezione data l’insita energia che racchiude.

In principio fu il Rosso Ancora di Gucci, il resto è storia. Una storia fatta di sussurrato lusso e meraviglia, che merita assolutamente di essere approfondita.

Il 2025 sarà color ciliegia: focus sulla nuance che promette di rubarci il cuore

Nelle vesti di degno successore del rosa Barbie, sino ad oggi ma ancora almeno fino a domani, il bordeaux – sottinteso in ogni sua declinazione puramente verbale con burgundy, vinaccia, dark cherry e via dicendo – ha svettato sulle tendenze colori approdando su passerelle e red carpet in sofisticatissimi ensemble monocolore oppure visto accanto al grigio fumo.

Profonda, vellutata e densa di fascino, oltre a rappresentare un gusto prettamente estetico, tale nuance incarna per filo e per segno un’idea: quella della coesistenza di un’eleganza senza tempo e grande ardimento, che pur riferendosi alla tradizione osa riscriverne le regole. A darne prova sono state le più recenti settimane della moda, nelle quali si è vista l’intensa tonalità vestire i panni della protagonista assoluta sulle pedane delle grandi maison.

Ad aprire le danze ci ha pensato Gucci con il Rosso Ancora, come detto, arrivato in passerella con la complicità del debutto alla direzione creativa di Sabato De Sarno: rubando il nome agli interni dell’ascensore dello storico Savoy Hotel in cui Guccio Gucci lavorava in qualità di ascensorista, potremmo per l’appunto descriverlo come una tonalità ciliegia. Per lungo tempo il topico color Ancora ha ricoperto strade, cartelloni e persino tram nella città di Milano, nell’intento di mettere a punto un’efficace operazione di rebranding del marchio che, ancor prima di Pinterest, ha saputo anticipare l’odierna tendenza. Missione compiuta, non resta che dichiarare, data l’altissima risonanza che ha avuto.

Sui capi lo si è visto dapprima sulla declinazione dell’iconica borsa Jackie in pelle verniciata e solo poi su trench di pelle, abiti lunghi e corti, slingback dalla finitura vinilica e completi sartoriali dal taglio maschile.

A confermarlo, poi, è stato Hermès selezionando il bordeaux come colore simbolo di una sensualità spiccatamente sofisticata ed immortale: in quel caso la tinta è stata sfruttata per caratterizzare giacche in pelle, cappotti in pelle scamosciata, gonne midi e a pieghe, anfibi e borse dalle silhouette essenziali.

Outfit color ciliegia: come si indossa il rosso scuro secondo le tendenze (e secondo le star)

Ora, complice anche l’aria di significativo cambiamento a predire il 2025 e con la rinnovata attenzione verso toni scuri che si avrà, la popolarità del color ciliegia era praticamente già scritta. Lussuoso, seducente e ribelle si potrebbe tradurre per convenzione in un burgundy intenso e scuro, estremamente versatile ed inaspettatamente facile da maneggiare contro ogni aspettativa.

Particolarmente apprezzato, infatti, è il total look: è così che i primi cenni di color ciliegia sono stati proposti dall’haute couture. A farlo sono stati, oltre ad Hermès come menzionato, Roberto Cavalli, Valentino e Philosophy i quali hanno affidato a ricercate mise ton-sur-ton il compito di disegnare la silhouette enfatizzandone la carica sensuale con grande classe.

Svariate sono state poi le gonne a ruota ed a portafoglio, ma anche i maglioni e le polo come nel caso di quelle oversize di Conner Ives. Altri, invece, hanno limitato la presenza della nuance agli accessori sfoderando pumps e borse di tendenza lucide e lucidissime.

Quale destino avrà il rosso ciliegia nel 2025 possiamo ancora solo immaginarlo, eppure si prospetta un futuro roseo per lui. Ad impazzire per la cupa tonalità sono state anche le celebrities, seriamente impegnate nell’amplificarne ancor di più il successo tramite look riuscitissimi. Quali? Non resta che proseguire nella lettura delle prossime righe per scoprirlo.

Ella Purnell

Scultoree maniche a sbuffo, gonna a pieghe e lucida pelle color amarena: i requisiti utili a fare di questo completo Dior sfoggiato da Ella Purnell “Il completo”, perlomeno stando a quanto dichiarano le tendenze in voga per l’inverno in corso, ci sono tutti.

A quanto pare il dolce volto di Sweetpea sa anche esattamente come si doma un trend, e lo ha ampiamente dimostrato.

Hailey Bieber

In veste di incontrastata trendsetter, Hailey Bieber ha ben pensato – e per tempo – di sfruttare il futuro colore dell’anno nuovo per mettere a punto il perfetto look per entrarci, nell’anno nuovo.

Nello scatto si può ammirare la fondatrice di Rhode Skin fasciata in un lungo abito burgundy in velluto, dotato di bustier sagomato sul seno, che ben si sposa tanto all’idea di outfit natalizio quanto a quello per Capodanno. La puntuale prova, insomma, di come il rosso ciliegia trasudi lusso e raffinatezza sfrenati.

Veronica Ferraro

Oramai sembra più che chiaro: tale sfumatura ricoprirà l’intero scenario moda nel 2025, capi ed accessori compresi. Come i collant colorati siano recentemente tornati a sfavillare sotto le luci della ribalta lo sapevamo già, va da sé che quelli ciliegia non faranno certo eccezione. Tutto merito del nostalgico gusto anni Sessanta di nuovo nell’aria, riemerso da qualche stagione a questa parte e che promette di darci ancora grandi soddisfazioni, il quale ha causato il tempestivo ritirarsi degli orli di abiti e gonne in favore di gambe quasi costantemente in primo piano.

Adesso che i tempi sono maturi e le temperature con loro, i collant dai colori vivaci si stanno pian piano conquistando il ruolo di veri protagonisti sui tanti look invernali. I grandi stilisti hanno dato i loro preziosi suggerimenti sfoderandoli in moltissime sfumature e versioni, le quali esplorano i toni vividi così come quelli più cupi.

Veronica Ferraro ne ha abbinato un paio rosso scuro a cardigan con cerniera selezionato nella medesima nuance, gonna in pelle nera, décolleté laccate (scorrere sino alla terza foto del carosello per apprezzarle in tutto il loro splendore) e persino unghie in pendant.

Elettra Lamborghini

Seppur Pinterest abbia dimenticato di dirlo, noi tutti già sappiamo che la sfacciata tendenza see-through seguiterà a mietere vittime anche durante i prossimi mesi. Molti sono i riferimenti al mondo della lingerie, ora resi manifesti da trasparenze, ora da slip dress.

Per prendere parte alla prima edizione dell’Equal Gala organizzato da Spotify, Elettra Lamborghini si è servita sia di questo che dell’altro grandissimo trend: la sua scelta per l’importante occasione è ricaduta su di un lungo abito bordeaux semitrasparente – ovviamente accessoriato del giusto intimo coordinato a mantenere lontana la volgarità – con loghi all over, con al di sotto delle pumps nere e lucide dalla punta affilata.

Shay Mitchell

Come visto, una delle modalità predilette per indossare il rosso ciliegia nel 2025 sarà farlo in total look, e sono state le stesse passerelle a stabilirlo, in perfetta armonia da capo a piedi sulle modelle. Le combo possibili sono davvero infinite, tanto che largo spazio è quello concesso alla fantasia.

Shay Mitchell pare essere un’attenta osservatrice oltre che un’ottima fashionista, perciò eccola in un coordinato in vinile lucidissimo composto da gonna a campana e giacca sagomata interamente nella nuance regina del vicino futuro, completandolo con degli alti stivali (anch’essi lucidi) ovviamente ton sur ton. Il solo elemento a contrasto? La borsetta con stampa pitonata.