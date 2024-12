Annalisa cambia tutto, Elettra Lamborghini veste trasparente e Giorgia stupisce: i look più belli all’Equal Gala

Si sa, fortunatamente c’è sempre una prima volta e questo è stato per l’evento tutto al femminile organizzato nientemeno che da Spotify: in Italia non era mai successo, eppure ogni più influente donna dell’odierno panorama musicale è stata convocata a riunirsi presso la Triennale di Milano per una serata di beneficienza intitolata Equal Gala. Il comune obiettivo a renderla realtà? Raccogliere fondi in nome dell’associazione Equaly al fine di promuovere la carriera delle donne nell’industria della musica. All’appello non mancava proprio nessuno: i talenti della nuova scena, tra cui Rose Villain, Gaia, Clara, Sarah Toscano, Shari e Big Mama, erano affiancati a tutte coloro che invece hanno alle spalle una carriera oramai consolidata. Un bellissimo messaggio di forza e progresso, che ci auguriamo sia solo l’inizio di un nuovo capitolo. In quanto ai look? Fortissimi anche quelli. È stata davvero una serata "a tutto volume", come da copione.