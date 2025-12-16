Lady Diana, i 5 look di Natale che rivelano che era un passo avanti

La Principessa Diana ha anticipato la moda con eleganza, carisma e uno stile sofisticato ma accessibile: i suoi 5 look di Natale sono ancora oggi di tendenza

Lady Diana non si è mai limitata a seguire la moda: l’ha anticipata, ridefinita, resa personale. Dai tailleur a quadri alle gonne a pieghe, passando per cappotti d’ispirazione britannica e tartan iconici, lo stile della Principessa del Popolo resta una fonte inesauribile di ispirazione.

Elegante ma mai rigida, sofisticata e al tempo stesso accessibile, ha saputo trasformare capi classici in simboli senza tempo. Perfetti anche per il periodo natalizio, i suoi look raccontano una donna sempre un passo avanti, capace di dettare tendenze con naturalezza e carisma.

I look della Principessa Diana che dimostrano che era avanti ai suoi tempi

1. La pelliccia

La pelliccia è tornata di gran moda negli ultimi anni (per fortuna in versione ecologica). Le passerelle hanno riportato in auge i suoi volumi morbidi, le texture vaporose e le silhouette oversize, reinterpretandola anche in chiave ironica, a volte colorata, pensata per essere versatile ed essere indossata sia in maniera classica su abiti da sera, che per elevare look casual e giornalieri.

Anche se Lady Diana indossava quelle vere, come era di prassi negli anni Ottanta e Novanta, dimostra come questo capo possa apparire incredibilmente elegante e raffinato attraverso design semplici, tagli puliti e toni neutri, come il bianco.

2. Il marrone

È il colore dell’anno, capace di prendere il posto del nero come nuova tonalità passe-partout. Eppure, ancora una volta, Lady Diana dimostra che non c’è nulla di davvero inedito: lo aveva già indossato prima di tutti.

In una delle sue apparizioni natalizie, l’ex moglie di Re Carlo scelse un raffinato look monocromatico color cioccolato, costruito attorno a un cappotto lungo impreziosito da dettagli in pelliccia su colletto e maniche.

A completare l’insieme, un cappello a secchiello coordinato, stivaletti con tacco, collant e guanti rigorosamente nelle stesse sfumature di marrone. Un outfit essenziale e sofisticato, che esalta la forza del monocromo e il dialogo elegante tra materiali e texture.

3. La giacca Barbour

La giacca Barbour è un’icona senza tempo: evoca il fascino della campagna inglese e l’eleganza regale che non passa mai di moda. Un tempo simbolo della vita rurale, è stata Diana a trasformarla in un must del guardaroba cittadino, conferendole un’allure sofisticata e contemporanea. Oggi, con il suo taglio classico, la finitura cerata e il design discreto, resta un capo imprescindibile per affrontare con stile le giornate più fredde.

Il cappotto rosso

Simbolo per eccellenza delle feste, il rosso trova nella combinazione con il nero un equilibrio perfetto: un esempio memorabile è il look sfoggiato da Diana a Natale 1993. Il cappotto, in un rosso intenso, leggermente oversize, con spalline marcate, doppiopetto e senza cintura, porta un’aura leggermente maschile. Indossato sopra un outfit total black – collant, scarpe, borsa, guanti, camicetta e cappello – diventa un’esplosione di colore, audace e raffinata al tempo stesso.

Tartan scozzese

Diana è sempre stata una grande sostenitrice del tartan come stampa per i suoi look invernali. La Principessa del Galles lo ha indossato in diverse occasioni, a volte con una giacca dalle spalle molto pronunciate, leggermente oversize per la sua figura, con dettagli in velluto su polsini e tasche; oppure con una gonna midi nera, collant e scarpe, sempre dello stesso colore.

Una passione che ha ereditato sua nuora Kate Middleton, che lo sfoggia spesso durante le festività natalizie, come la gonna da quasi duemila euro che ha acceso il dibattito.

