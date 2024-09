Fonte: IPA Capi e accessori tartan per l'autunno - inverno come Taylor Swift

E tartan mania sia: è questa una delle fantasie e dei tessuti da avere per l’autunno inverno 24/25. Avvolgente, caldo, ma anche incredibilmente alla moda, è stato anche la scelta di stile che ha caratterizzato il look di Taylor Swift ai VMAs 2024.

La pop star ha fatto incetta di premi e ha sfilato sul red carpet dell’evento indossando un completo favoloso composto da corpetto con cerniera, lunga gonna che si apre sul davanti lasciando in bella vista un paio di short neri e collarino della medesima fantasia in tartan giallo. A completare il tutto l’effetto ottico a contrasto con gli accessori neri: guanti e stivali.

E se magari noi difficilmente abbiamo l’occasione per poter sfoggiare un look tanto audace, possiamo però trarre ispirazione e comprare alcuni must have di stagione per poter sfoggiare uno stile alla moda e composto da alcuni dettagli che catturano subito l’attenzione.

Tartan mania, le gonne che devi avere anche tu

Quando si pensa al tartan uno dei capi che salta subito alla mente è la gonna. Sarà che richiama subito atmosfere scozzesi, ma anche che è quel tipo di abbigliamento che va bene in ogni situazione, ma è difficile resistere al suo richiamo.

I modelli sono i più disparati e, per non eccedere, si possono abbinare con capi più linerai così da creare look perfettamente adeguati a ogni contesto.

Se si sceglie una gonna corta, ad esempio, si può ricreare un preppy style con tanto di camicia e maglioncino. Ai piedi in quel caso sono perfetti dei mocassini.

Il tartan rosso è un grande classico e lo si può abbinare anche con capi diversi come una giacca da biker e degli stivali o degli anfibi.

Braw Clans Tartan propone una gonna rossa con laccetti in pelle sul fianco, in lana acrilica che evita la sensazione di prurito.

Braw Clans Tartan Gonna in tartan rossa corta

Più sbarazzina la gonna di Exchic, svasata e corta, in tartan nero e verde. Anche questo capo si adatta alla perfezione a ogni occasione e può essere abbinato con ciò che si desidera per otenere look più eleganti o casual.

Minigonna di Exchic Gonna corta verde e nera, dal taglio svasato

È lunga fino a circa metà polpaccio la gonna midi svasata proposta da Idealsanxun: a quadrettoni, la si può trovare in colori diversi ed è davvero favolosa per la sera magari abbinata a una camicetta in stile bon ton oppure, per osare come Taylor Swift, con un bustino. Dotata di elastico in vita e cerniera, ha la tasca laterale e il tessuto è spesso e confortevole.

Gonna midi Idealsanxun Tanti colori per una gonna adatta anche alla sera

Urban GoCo, infine, propone una gonna leggera in poliestere e cotone, morbida e dotata di un elastico in vita, sotto al tessuto in fantasia tartan plissettato, ha una sottoveste nera.

Urban GoCo gonna plissettata Leggera, morbida e adatta a ogni look

Giacche: quali scegliere per la tartan mania

Abbinate a pantaloni neri, ma anche a jeans o gonne: le giacche in fantasia tartan regalano uno stile unico e sofisticato a ogni look, risultando perfette anche per l’ufficio.

Allegra K propone un blazer lungo che abbraccia le forme del corpo con risvolto dentellato, tasche, chiusura a doppiopetto e spalle imbottite. Si possono scegliere colori diversi: da quello più tendente al rosso, fino al giallo o un neutro crema.

Blazer doppiopetto Giacca che abbraccia le forme del corpo, doppiopetto con tasche

Per restare su toni neutri che si abbinano praticamente con tutto, allora la giacca tartan grigia e molto formale venduta da The Drop è la scelta che fa al caso nostro. Dal rever classico, ha un taglio lungo e si chiude con un solo bottone. È in tessuto stretch e questo permette di aderire meglio al corpo.

Blazer classico con taglio lungo In tessuto stretch, lungo, ha un solo bottone a fungere da chiusura

Aperto nella parte davanti, senza bottoni e con il risvolto dentellato: è l’altro blazer proposto da Allegra K, in fantasia tartan gialla per un look acceso e che è impossibile che passi inosservato. Il capo da indossare in ufficio ma anche per una giornata di shopping.

Gli accessori tartan must have

Un grande classico degli accessori in tartan sono le sciarpe: avvolgenti, calde, sono il capo che si deve avere per affrontare l’inverno senza temere le basse temperature e per farlo con un tocco estremamente fashion e di tendenza.

Heekpek mette in vendita sciarpe con frange in differenti colorazioni: in tessuto morbido che non infastidisce la pelle, sono perfette per ogni occasione e sfoggiando ogni tipologia di look.

Sciarpa in fantasia tartan Morbida, calda e avvolgente si trova in diverse colorazioni

Per un outfit che colpisce al primo sguardo, l’accessorio da avere è il portafoglio di Glen Appin. Si può usare anche come mini bag, se si portano con sé solo soldi e carte, e fa davvero la differenza in un outfit.

Portafoglio Glen Appin In diversi colori, fantasia tartan e carattere per un accessorio immancabile

È di Brawn Clans Tartan la borsa da donna con chiusura magnetica e due zip ai bordi esterni, cinghie in pelle per essere portata a mano e tracolla per indossarla sul corpo. Anche questa si trova in fantasie tartan di diversi colori e le dimensioni sono piccole, infatti, misura 20 cm x 30 cm x 11 cm.

Borsa di Brawn Clans Tartan Di piccole dimensioni, per uno stile inconfondibile

Tra gli accessori che si devono avere non può mancare un cerchietto: è quell’elemento che può fare la differenza in un look. Non bisogna eccedere, certo, ma abbinato con un abito nero (o rosso) o camicia e pantaloni regala a ogni outfit un tocco di carattere.

Cerchietto Mytoptrendz Cerchietto con imbottitura leggera

