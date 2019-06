editato in: da

Gli anfibi son un capo unisex, che spesso divide le folle. C’è chi li ama alla follia e non potrebbe vivere senza e chi invece li usa con parsimonia, o non li usa proprio perchè non li sopporta. Io mi colloco nel mezzo, nel senso che trovo che siano un bell’accessorio, ma che va saputo portare, perchè non sempre valorizza chi le indossa. Detto questo, vediamo quattro look a cui ispirarci.

Come indossare gli anfibi, 4 consigli di stile: con la gonna plissè

Un classico che non delude mai: la gonna plissè, soprattutto se abbinata al chiodo in pelle, con gli anfibi perde il suo proverbiale romanticismo e diventa super rock! Personalmente, è il mio abbinamento preferito, sia in versione rosa, che in altri colori.

Come indossare gli anfibi, 4 consigli di stile: con la gonna di tulle

Super femminile, ma anche rock, a seconda degli altri capi con cui li abbinate. Se la gonna è lunga e morbida, è ideale se non avete caviglie e polpacci sottilissimi. Abbinatela con un chiodo in pelle nero e sarà subito più grintosa.

Come indossare gli anfibi, 4 consigli di stile: con il jeans skinny

Un classico, dedicato soprattutto a chi ha gambe lunghe, con polpacci e caviglie sottili. In caso vi piaccia l’idea di indossarli così, ma il pezzo di gamba dal ginocchio in giù non sia il vostro forte, non stringete troppo i lacci e fate in modo che il gambale sia largo e morbido, così non vi fascerà e la gamba risulterà otticamente più sottile.

Come indossare gli anfibi, 4 consigli di stile: in versione grunge

Mi piace molto, è un abbinamento alla fine molto casual, che si presta un po’ a tutte. L’unica accortezza è quella di adattare l’anfibio alla dimensione del polpaccio, come vi spiegavo sopra. Poi potete mettere un parka, sia nero che verde militare, e un pull sui toni del grigio o del nero, che cada morbido sotto ai fianchi.