Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Etro fashion show Spring/Summer 2026

Impossibile — e vietato — non accorgersene: da qualche tempo a questa parte c’è una rivoluzione in atto nel guardaroba contemporaneo, ed ha il sapore infinitamente dolce della comodità. In mezzo a gonne scenografiche e abiti ariosi, questa primavera sembra starci invitando a rivedere il concetto di sartorialità attraverso una selezione di pezzi che scardinano le regole classiche per abbracciare un dinamismo tutto nuovo.

Non si tratta più solo di vestirsi ma di abitare il capo con una ritrovata disinvoltura e, tra clamorosi ritorni dal passato e intuizioni d’avanguardia capaci di valorizzare ogni silhouette, nemmeno i pantaloni sono riusciti a restarne fuori. L’attuale direzione delle tendenze parla chiaro: la vera eleganza non costringe mai, piuttosto fluttua con leggerezza.

Dimentichiamo la rassicurante sensazione di comfort che sino ad oggi solo i modelli basici hanno saputo regalarci e prepariamoci ad una sferzata di energia pura, perché i trend del momento sono pronti a traghettare le nostre mise quotidiane direttamente nell’Olimpo dello stile più sofisticato e frizzante.

Harem pants, da Agrabah con furore verso la conquista delle tendenze

Da Agrabah, ovviamente in sella ad un tappeto volante di ultima generazione, alle passerelle dell’alta moda fino alle strade delle nostre città: i pantaloni di Aladino o, per meglio dire, harem pants sono approdati tra le più calde tendenze della primavera/estate 2026 per sopperire a quello smodato bisogno di extra volume che stiamo vedendo plasmare ogni grande must-have di stagione.

Parliamo di quel singolare modello a palloncino, che nasconde la gamba e si stringe in prossimità della caviglia, il quale nel celebre film Disney costituisce la tenuta tipo di ciascuno dei personaggi. Facendo riferimento ad una dimensione un po’ più reale, invece, quello storicamente diffuso in diverse aree del Medio Oriente, dell’Asia centrale e dell’Impero Ottomano, morbido, ampio e dall’iconico cavallo sceso.

Collocandosi a metà strada esatta tra sartorialità classica ed estetica scultorea couture, il nuovo pantalone alla turca ha trovato la sua riconsacrazione nelle collezioni dedicate alla bella stagione: da Altuzarra ad Etro, da Carven a Emporio Armani passando per Michael Kors, Coperni e Balmain, è stato tutto un andirivieni di design a palloncino e cavalli più o meno bassi, dall’estetica ora gitana, ora futurista, ma sempre sofisticatissima.

Patrizia Pepe

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Capri pants, il fashion cult che divide le opinioni

Se tra i pantaloni della primavera/estate 2026 c’è un modello capace di spaccare in due l’opinione pubblica, questi sono senza ombra di dubbio i cosiddetti Capri pants: il ritorno sulle scene dei temutissimi “pinocchietti”, così li chiamavamo quando ancora erano avvolti — e a ragione — da un’aura di puro disprezzo, è forse il fenomeno più controverso della stagione. Un vero e proprio odi et amo, che non ammette mezze misure. Nemmeno la loro.

Se da un lato i detrattori ne condannano l’ostica lunghezza alla caviglia o a metà polpaccio, accusandoli di tagliare otticamente la figura e di essere difficili da indossare senza cadere in quell’effetto casual un filo troppo datato, dall’altro designer e trendsetter ne celebrano il fascino nostalgico e l’intrinseca eleganza alla Audrey Hepburn, reinterpretandoli in chiave ultra contemporanea.

Il segreto per apprezzarli, oggi? Risiede nello styling: da vestire in chiave minimal, come visto in pedana, da Carolina Herrera e Jean Paul Gaultier erano rigorosamente abbinati a scarpe con tacco scultura, slingback affilate e maxi o micro blazer che ne riequilibravano le proporzioni con un tocco di sofisticata audacia urbana.

Zara

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Pantaloni a fantasia, per aggiungere un tocco funny all’outfit

All’alba di questo sorprendente 2026 abbiamo appreso come a dominare la moda in vigore fossero colori vivaci e stampe, da sfoggiare rigorosamente in combo di due o tre: ebbene, questa primavera ad esaudire il bisogno collettivo di creatività a colpi di printmaxxing sono (anche) i pantaloni a fantasia. Sono passerelle del calibro di Versace e Acne Studios a testimoniarlo, conviene fidarsi.

Parliamo di motivi intramontabili quali quadretti, pois, fiori e righe, pronti a colorare il guardaroba con la loro connaturale audacia. I modelli da prendere in considerazione? Quelli dai tagli sartoriali, con tanto di passanti e tasche a filo o simil jeans, gli skinny ma anche le moderne soluzioni in stile pigiama, relaxed fit e con laccio in vita.

Patrizia Pepe

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Pantaloni con spacco (più o meno scenografico)

A palazzo o sartoriali, in versione denim oppure stretch, i pantaloni con spacco sono attualmente tra i preferiti delle fashioniste: parliamo di un modello che, con la sua ricercata semplicità, è in grado di svoltare persino la più basic — e fresca — delle tenute estive.

Ad attirare l’attenzione è il loro caratteristico dettaglio sul fondo, che può essere frontale e scenografico o appena laterale, più discreto, il quale affusola la gamba mettendo contemporaneamente in primo piano caviglia e scarpe à la page.

Indiscussi protagonisti sulle sfilate dedicate alla moda del prossimo autunno/inverno, questi assoluti evergreen del guardaroba promettono di iniziare ad essere i nostri primi alleati di stile anche e soprattutto con il solleone: Acne Studios ne ha proposto un modello nero a sigaretta, accessoriato di piccola apertura sul fondo a permettere di dare risalto a delle strepitose slingback blu elettrico, Dior ha controbattuto con una variante più morbida ma dalla lavorazione minuziosa, mentre Coperni ce ne ha suggerito la perfetta evoluzione estiva, in denim oppure in bianco o nero, con maxi apertura sul davanti. Sarà quasi come non avere nulla addosso.

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Denim blu scuro, che sono i nuovi pantaloni eleganti

Nella nuova era di gloria della difficile equazione denim + denim, i jeans dal lavaggio blu scuro sono di sicuro i prediletti del momento: eleganti ma sfacciatamente effortless al tempo stesso, nella primavera/estate 2026 li stiamo vedendo elevarsi a valida alternativa dei pantaloni classici.

Come ampiamente dimostrato da Khaite e Chloè, il merito è tutto della versatilità del loro colore, potenzialmente paragonabile soltanto al nero, a permettere di dar vita a look distinti e raffinati ad ogni ora del giorno e della notte, e per qualsivoglia occasione.

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