Nella primavera 2026 i fiori sono sbocciati ancor prima sulle passerelle, e così non li avevamo mai visti: tutte le nuove rigogliose interpretazioni della stampa floreale

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chanel Spring/Summer 2026 show

Qualcuno una volta ha detto: “Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura”. Ebbene, quel qualcuno era l’algida Miranda Priestly ed oggi, con la possibilità di nuove massime all’orizzonte, il panorama moda deve averla presa alla lettera. Insomma, se è vero che la comparsa dei motivi botanici sulle passerelle primaverili è una tappa fissa e invitabile ogni anno, il che sancisce l’inizio ufficiale della bella stagione ben prima dell’equinozio, fiori così non si erano mai visti.

La primavera 2026 sembra voler davvero segnare una svolta rispetto alla tradizione: qualche mese fa le sfilate dedicate al periodo si sono presentate come un tripudio di interpretazioni fiorite, al loro debutto da sole oppure in combo ad altre fantasie di tendenza, ben lontano dai soliti decori soltanto superficiali. Più artistica e astratta oppure di chiara ispirazione vintage, ognuna di esse aveva una propria distinta personalità e promette oggi di regalarne una a chiunque decida di indossarla. Scopriamole insieme una alla volta.

La stampa floreale 2.0 della primavera 2026, che prende vita e ruba la scena

Varcare la soglia di casa, in primavera, coperte di indumenti a fiori non è più soltanto prerogativa degli animi romantici superstiti ma anche di ogni fashion addicted degna di tale titolo, adesso. Sì, perché la stampa floreale è tornata con grande puntualità anche quest’anno ma scrollandosi la polvere di dosso e preparandosi a prendersi la scena. Tutta. Sono state le passerelle dell’haute couture a dimostrarcelo, ed ora il testimone è nelle nostre mani.

In pedana Matthieu Blazy per Chanel aveva incarnato al meglio l’approccio futuristico alla flora che caratterizza la calda stagione 2026: si sa, d’altronde il neo-direttore creativo della maison è un mago della manipolazione tessile, perciò non ha affatto stupito vederlo mettere in mostra le sue impareggiabili abilità reinterpretando i motivi iconici della Casa di Moda francese, le camelie, facendo sfilare le modelle con addosso scenografiche gonne a balze ricoperte di fiori, piumati e variopinti, abiti sheer impreziositi da fiori ricamati con perline e spille a forma di rosa appuntate sulle camicie.

Ma non è certo finita qui: da Dior Jonathan Anderson ha presentato minigonne in maglia stropicciata dalla delicata trama botanica rosa, Dries Van Noten ha trasposto giardini neri e preziosi su giacche corte, Altuzarra ha cucito centinaia di dalie sopra ad un meraviglioso abito fluido e Balenciaga ha messo i petali ai tacchi.

Insomma, mostrando grande estro creativo e amore per l’artigianalità, prendendo le distanze dai pattern kitsch — ma non troppo dai grembiuli della nonna, come visto da Prada — le collezioni della primavera 2026 ci hanno ricordato con piacere perché la moda trae tutt’oggi ispirazione dalla natura.

Applicazioni floreali 3d, come simbolo di scenografico romanticismo

È proprio il caso di dirlo: attualmente la moda è in piena fioritura. I fiori, però, non sono più quelli di sempre. Abbiamo visto le classiche stampe superficiali farsi 3d, sbocciando su abiti e accessori con un effetto tanto elegante quanto sorprendente.

Dai ricami in chiffon e tulle alle applicazioni luminose con micro-paillettes, da Alexander McQueen in versione colorata mentre da Givenchy neutra, i soggetti floreali hanno preso le sembianze di vere e proprie sculture, con tanto di petali che si sollevano visibilmente dalla stoffa per trasformare ogni capo primaverile in una piccola opera d’arte da poter indossare ogni giorno.

Rose, orchidee, peonie, gigli e dalie prendono adesso vita sotto ai nostri occhi, e non solo sui vestiti ma anche su gioielli, scarpe, borse e cappelli. In poche parole: più volume, più romanticismo, più personalità.

Pizzo e trame jacquard (meglio se bianchi)

Mentre alcuni stilisti hanno trasformato le passerelle della primavera 2026 in giardini rigogliosi, pieni zeppi di colore e allegria, altri hanno scelto un’unica nuance per i loro capolavori floreali: il bianco, in ogni sua sfumatura. Dopo aver dominato l’inverno, il colore Pantone dell’anno è stato riletto per l’occasione attraverso la lente del pizzo e del tessuto jacquard, dal tocco decisamente barocco.

Dai leggerissimi mini abiti semitrasparenti di Dior e Givenchy fino agli impermeabili contrassegnati da fitti viticci dipinti di Simone Rocha, tailleur damascati di Proenza Schouler compresi, il messaggio è molto chiaro, cristallino: il tempo del minimalismo è finito, ma siamo ancora un popolo di romanticoni.

Fiori, piume e frange adesso possono essere indossati contemporaneamente

Fiori o frange? Ma perché scegliere quando si possono avere entrambi? In pedana da Alexander McQueen un abito floreale nero e rosso è stato ridotto a strisce, letteralmente, trasformando la trama in una sorta di illusione ottica.

Allo stesso modo, su quella di Givenchy, per mano di Sarah Burton uno splendido soprabito color menta dalla silhouette a portafoglio, ovviamente con motivo botanico, aveva svelato un orlo sfrangiato che ipnotizzava oscillando ad ogni passo. Va da sé come anche per noi modelle non professioniste capi a metà tra le due tendenze di stagione potrebbero funzionare altrettanto bene.

Fiori delicati, per gli animi nostalgici

È vero: avevamo detto che non è questa l’era del minimalismo, ma tra chi si è preso la briga di reiventare la stampa floreale qualcuno ha preferito preservare una certa sobrietà. Da Victoria Beckham a Louis Vuitton, sono state diverse le visioni a fare protagonista la bassa saturazione ed i decori tono su tono.

Accanto a petali in rilievo e tinte forti, un abito a fiori dai toni neutri o una gonna in organza tempestata di micro roselline potrebbero dopotutto ancora rappresentare soluzioni particolarmente apprezzate da coloro che non amano dare nell’occhio ad ogni ora del giorno.

Fiori neri, che svelano una primavera gotica

Frapponendosi tra cromie vibranti e tonalità sorbetto, svelando a sorpresa il lato oscuro di questa primavera 2026, si sono visti in passerella e si stanno ora notando per le strade motivi floreali neri come l’inchiostro.

Parliamo di declinazioni senza dubbio più malinconiche — e decisamente anche più d’effetto — rispetto a quelle rosa baby o lavanda che stanno spopolando, ma non con meno carisma. Tutt’altro: a guidare la controtendenza erano state mesi addietro Mugler e Balenciaga, e da lì in poi nulla è stato più lo stesso.