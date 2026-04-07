È ufficialmente primavera e (anche) le It Bags di tendenza si stanno risvegliando dal letargo per firmare i nostri look quotidiani: tutti i modelli su cui mettere gli occhi per la bella stagione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Moschino show Spring/Summer 2026

Primavera: mentre il layering lascia spazio ad un solo strato sottile o poco più, le stampe fioriscono sugli indumenti ed il sole rende necessario sfoderare l’ultimo paio di occhiali fiammanti, le It Bag di stagione escono da letargo intenzionate a prendersi lo spazio che spetta loro di diritto.

È uno schema naturale, dopotutto, che si ripete ogni anno allo stesso modo (anche) per sopperire a quell’improvvisa essenzialità a cui i look di ogni giorno iniziano a tendere, con le temperature in costante crescita. Proprio in questo idilliaco quadretto le borse si impongano dunque come assolute protagoniste, ma offrendo a chi le sceglie un’ampia varietà di forme, materiali e nuances in accordo con le tendenze vigenti.

Dalle silhouette più strutturate a quelle più malleabili, in formato micro o nettamente più capienti — in certi casi persino XXL — ciò che accomuna i modelli attualmente più sospirati è un approccio maggiormente libero e personale allo stile. Lo stesso di cui Pinterest Predicts 2026, lo scorso dicembre, ci raccontava e che non ha tardato nemmeno un attimo a farsi strada fino a noi.

Pensando alle proposte viste a tempo debito in passerella ricordiamo tonalità neutre o più luminose, in grado di adattarsi a contesti diversi, finiture materiche e anche varianti più decise, concepite al solo scopo di aggiungere un pizzico di carattere alla tenuta modaiola senza per questo risultare eccessive. Ma rinfreschiamoci insieme la memoria, mettendo a fuoco ogni nostro più imminente oggetto del desiderio.

La borsa bassotto è la vera regina di stagione

È bislunga, tubolare addirittura, decisamente insolita ed ha lunghi manici ad arco, molto spesso esagerati: stiamo parlando della cosiddetta borsa bassotto, da qualche tempo ambizione prima di ogni fashion addicted sul globo. C’è chi a questa voce pensa alla famosa quanto buffa razza canina tedesca, nota per il suo corpicino allungato, gli arti a paragone un filo troppo corti e l’andatura simpatica, e chi invece mette immediatamente a fuoco l’It Bag regina della primavera 2026.

Le due cose, in ogni caso, non sono poi così disconnesse: basti pensare che a dare in via alle danze era stata la leggendaria Teckel di Alaïa, lanciata dal direttore creativo del brand, Pieter Mulier, nell’estate 2023 proprio in omaggio alla passione per gli amatissimi cani di Azzedine Alaïa, founder della Maison francese. Una storia tenera quanto divertente, che nessuno immaginava potesse originare una vera e propria ossessione.

Se è stata lei la capostipite, eternamente scolpita nel cuore e nella memoria di noi tutti, l’estro creativo dei designer non si è certo limitato ad osservare: manici corti e lunghi — talvolta lunghissimi — ma anche tracolle che abbracciano con gentilezza il corpo, le varianti in circolazione sono pressoché infinite e diverse tra loro, eppure compaiono insieme nella nutrita lista di borse di tendenza.

Quella della borsa bassotto è una categoria tanto vasta quanto sorprendente, con il solo minimo comun denominatore, come suggerisce il nome stesso d’altronde, della silhouette allungata. A rendere ogni modello unico e speciale sono i dettagli, a volte sobri, altre decisamente meno: sono tanti i fiocchi, i bag charms, i lucchetti, le fibbie, i tocchi di animalier, tutti intenti a popolare il mondo di alternative più accessibili della Cannolo di Jil Sander o della Kye di Khaite.

Per le strade basta guardarsi attorno per veder trionfare proposte super colorate, tinteggiate in tonalità vibranti, oppure neutre, nei classici nero o marrone, dal cammello al cioccolato, fino al Cloud Dancer.

Tra finiture metalliche, texture scamosciate e altri supplementi di sorta, sono state numerosissime le Case di Moda ad aver aderito al trend: Balenciaga ha lanciato il modello Carrie, in camoscio e con maxi manici, Ferragamo ha fatto lo stesso con la Wanda, dal design rigido e pulito, Miu Miu ha risposto con la Arcadie mentre Bottega Veneta ha detto la propria restando fedele a certi codici distintivi, e cioè rileggendo la Cassette e i suoi iconici tasselli intrecciati sull’impronta della bassotto. Letteralmente.

La maxi pochette, per un maxi glamour

Lo abbiamo visto all’alba della scorsa fredda stagione, e ad oggi le cose stanno per cambiare ancora: di qui in avanti le borse di tendenza saranno ancora più grandi, a volte più e a volte meno strutturate, esaudendo quell’improbabile bisogno di avere tutto il necessario costantemente a portata di mano, e proponendosi quindi come le più fide alleate di una donna. Leitmotiv di ogni modello attualmente popolare è proprio la capienza, rigorosamente XXL, che sposa un solo ed unico modo di essere sfoggiato: sotto al braccio.

In un intervallo che va da Bottega Veneta a Stella McCartney, si sono viste in passerella innumerevoli maxi pochette morbide e ripiegate su se stesse. Secondo la visione di Ferragamo è proprio dalle super dimensioni la It Bag di punta: stiamo parlando della Hug, per l’occasione portata al livello successivo.

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La vanity bag, che non è più solo un nécessaire

Le maxi bag avranno dalla loro ben più di un vantaggio, ma diciamocelo: una borsa traboccante non è certo una gioia per gli occhi, figurarsi per collo e spalle. Se modelli come questi sono più o meno recentemente tornati sotto i riflettori, il modo giusto di portarli a spasso per la città è possibilmente semivuoti ed accartocciati sotto al braccio.

Consapevoli di questo, il resto delle It Bags si è compattato in soluzioni furbe, sfiziose e pronte all’uso: a capo di questo contromovimento vi sono le iconiche Vanity Bag le quali, grandi quanto un astuccio o al massimo un romanzo rilegato, sanno perfettamente fare il loro lavoro dal basso della loro piccola statura. Non abbandonate in ogni dove, ma agganciate con grazia all’avambraccio, queste sono prontissime ad elevare i look della primavera 2026.

La silhouette della tipica valigetta per i cosmetici si sta proponendo adesso come alternativa compatta, ben organizzata, date le chiusure ed i compartimenti che le caratterizzano, e alla moda per affrontare ogni contesto. Dalle prime ore del mattino sino a tarda notte. In chiave più o meno colorata, ogni più prestigiosa firma dell’alta moda — da Chanel a Saint Laurent — ha detto la propria in merito.

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La borsa con le frange, meglio se extra long, per un tocco boho-chic

C’è un accessorio, sulla scena della moda di stagione, capace di fare incontrare mondi apparentemente opposti e farli persino funzionare; combinare insieme romanticismo e ribellione, condire di un pizzico di glamour anni Venti il tipico gusto boho-chic anni Settanta, e stiamo parlando della mitica borsa con le frange.

Ancora una volta protagoniste indiscusse delle passerelle, leggere e sinuose, tali bordature oscillanti dallo spirito wild promettono di conquistare anche la primavera 2026 con il loro ingombrante carico di personalità: in vellutato camoscio o in pelle, lisce oppure lavorate, preziose o minimal, sottili o larghe, corte o extra lunghe, appese alle It-bags del momento donano opportuno movimento alla tenuta quotidiana, ed anche un filo di carisma supplementare, cambiando in un attimo la sua sorte.

Se quelle anche note come fringe bags sono diventate rilevanti già da qualche tempo, d’ora in poi quei loro caratteristici fili si faranno ancor più lunghi, folti dal grande impatto visivo: lo hanno confermato Alexander McQueen e Coperni, e c’è da fidarsi.

La borsa colorata, per indossare la primavera 2026

Per chiudere la nostra rassegna di borse à la mode per la bella stagione vogliamo chiarire che, ancor prima di pensare a modelli, pellami o silhouette, bisognerebbe concentrarsi sul colore. In passerella le It Bag da amare, in quanto tali, hanno acquisito gli stessi toni vibranti del paesaggio, quelli che poco a poco stanno accendendo il guardaroba, e che sono capaci di trasformare persino il design più essenziale in un pezzo statement.

Se Bottega Veneta ha scelto il rosa confetto, Maison Margiela ha puntato tutto sul giallo. E tu, quale allegra nuance sceglierai per la tua borsa del cuore?