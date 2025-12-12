Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Schiaparelli Spring/Summer 2026 runway details

Un nuovo capitolo è lì lì per cominciare, e sta a noi attribuirvi o meno un significato simbolico: nella più poetica delle concezioni abbiamo tra le mani la scusa decisiva per lasciarci alle spalle ciò che grava sull’anima, mettere doverosi punti a situazioni ormai stagnanti, dare finalmente il via a quel progetto in bozza da sin troppo tempo. Nella più modaiola, invece, un mare di inedite tendenze ancora da navigare.

Come da rito, a soddisfare la nostra inesauribile sete di curiosità è Pinterest Predicts™: ebbene sì, con una puntualità del tutto invidiabile anche quest’anno la profezia è stata pronunciata. L’oracolo ha parlato, e c’è da fidarsi: non soltanto vista l’infallibilità delle previsioni del periodo sul finire, ma soprattutto in quanto prima fonte d’ispirazione di ognuno di noi. Non mentiamo.

Pinterest Predicts™, svelate le tendenze moda che ci faranno capitolare nel 2026

Nel 2026 alle porte, secondo l’inappuntabile giudizio Pinterest Predicts™ — fidatissimo report dalla cadenza annuale che ci apre gli occhi in merito alle principali mode che ci ruberanno il cuore nei dodici mesi a venire — saremo tutti alla ricerca di comfort, autenticità ed ottimismo. Il trio vincente, insomma, per mettere a tacere il rumore costante del mondo fisico e digitale che abitiamo.

Le tendenze starebbero crescendo ben 4,4 volte più velocemente rispetto a sette anni fa, stando ai dati emersi. Il focus? L’esplorazione personale. Stavolta ad essere diverso sarà prima di tutto l’approccio: non si seguirà pedissequamente la direzione della moda, ma si renderà unica ogni estetica condendola con la propria visione ed un tocco di autenticità.

Nell’ambito della moda, anche se non solo, negli ultimi anni più che mai si è assistito ad una crescente aura di nostalgia attorno ai trend emergenti. Parliamo di voghe che conducono la mente all’infanzia, e affatto casualmente: si sa, del resto guardare al passato offre sconfinati comfort e sicurezza.

Si sente ovunque il bisogno di vivere tempi più semplici: così, tra il rewatch di una serie TV e quello di un grande cult del cinema, il tutto possibilmente gustando un piatto tradizionale, che faccia sentire a casa, il modo più rapido per fondere passato e presente — riuscendo così ad affrontare un futuro incerto, recuperando ciò fa stare bene — è indossarli.

Glamour al massimo

È arrivato il momento di fare le cose in grande, come se finora avesse regnato il quiet luxury, poi: gli abiti sartoriali saranno ancora quelli classici, sì, ma si porteranno di ben tre taglie (e oltre) in più. Lo scollo ad imbuto, possibilmente scultoreo e teatrale, sarà il segno distintivo di capispalla di stagione e maglioni cool. E i gioielli? Non resta che indovinare. Massici, d’oro, audaci.

A suggerire tutto questo è l’aumento vertiginoso delle ricerche di: “lusso anni 80” (+225%), “completo baggy” (+90%), “cintura chunky” (+65%), “giacca a collo alto” (+60%) e “bracciale dorato” (+50%). In poche parole: lo stile guida ad unire Gen Z e Millennials sarà tra il decadente ed il massimalista.

Stile d’autore

“La poesia è ovunque”, disse qualcuno che la sapeva lunga, e nel 2026 quella descritta diverrà una realtà tangibilissima. Saremo tutti poeti dentro, ma anche fuori: giovani e meno giovani racconteranno di sé non solo scrivendo, ma anche indossando look d’autore, fatti di dolcevita XXL, cravatte, mantelle, blazer rigorosamente vintage e borse a tracolla.

Tutto, com’è ovvio, autografato con il tratto d’altri tempi di una stilografica. La corona d’alloro è assicurata.

Stile safari

Saremo tutti a capo di una nuova spedizione nell’anno nuovo, una nel mondo della moda: il dress code? Bermuda khaki, sahariane, capi utility, fresche quanto immortali camicie di lino e gilet accessoriati di tasche su tasche saranno gli indumenti a renderci degli esploratori couture.

Persino in assenza dune, a quanto pare, si tratta di un guardaroba sempre vincente.

Cimeli di famiglia

Pulsa un cuore dopotutto sentimentale al centro della moda maschile del 2026: anche gli uomini si sentiranno chiamati a dare un accento vintage alle proprie tenute attraverso antichi cimeli acquisiti, imponenti fermacravatte di cristallo e vistose spille di famiglia.

Un vero e proprio omaggio alla tradizione, pronta a reinterpretare e stravolgere i look di oggi, ma anche una dolce riconferma che i nonni hanno tanto da insegnare, persino in fatto di stile.

Meraviglie di pizzo

Pizzi, trine e merletti nel 2026 fioriranno — ancor più spesso — qua e là sui capi preferiti di Gen Z e Millennials, senza distinzione alcuna, a partire dai tanti colletti in sangallo, ad impreziosire giacche e camicie, sino ai ricami traforati sulle bandane.

Oltre agli accessori, addirittura le custodie del telefono sembreranno come lavorate all’uncinetto. L’effetto? Di certo inaspettato, a sorpresa elegantemente romantico.

Freddo glaciale

Il 2026 porterà il gelo nello stile, e non semplicemente perché avrà inizio con l’inverno: resisteremo alle rigide temperature della stagione facendoci un tutt’uno con i suoi colori, svelando un’inatteso animo camaleontico, prontissimi ad andare sottozero ma non senza una certa allure.

Dai cappotti agli abiti fino agli accessori, il tutto impugnando invitantissimi cocktail “frozen”, ogni cosa che indosseremo sarà tinta dalle ghiacciate sfumature dell’azzurro e dal Cloud Dancer, come ricoperta di brina. Che poi ha molto in comune con i glitter, volendola osservare meglio.

Magico selvatico

Tigrato, zebrato o leopardato? Non serve scegliere, purché lo si sfoggi in chiave soft. Nel 2026 permarrà la supremazia delle fantasie animalier ma il loro approccio sarà decisamente più delicato, meno grintoso del solito, con un non so che di magico.

Ci spieghiamo meglio: il maculato diventerà un motivo punteggiato, ad effetto lentiggini, le nuances si addolciranno. Dall’outfit alla nail art, il regno animale dominante sarà quello gentile dei daini, delle volpi e delle leggiadre farfalle.

Estetica all’Opera

Tendaggi scenografici, rose rosse e pure un quartetto d’archi — che suoni musica da Dark Cabaret, se possibile — costituiranno la cornice delle nostre sontuose mise nel 2026: non da esibire su di un palcoscenico, questa volta, ma ad un party, il più sfarzoso mai concepito.

C’è solo un modo (giusto) per partecipare ad eventi di gusto teatrale, dove ogni dettaglio è estremamente curato, ovvero in grande stile. Ricerche quali “ballo in maschera mezzanotte” (+95%) e “outfit opera” (+55%) ci sembrano delle valide anticipazioni di quel che ci attende. Guanti da opera alla mano, o forse dovremmo dire all’avambraccio, e che si alzi il sipario.

