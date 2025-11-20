Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chanel Fashion Show Fall-Winter 2025/26

Il più antico — e infallibile — fashion escamotage per personalizzare in men che non si dica una mise, accuratamente studiata o minimal che sia? Puntare tutto sulla borsa che, più che i diamanti, e ci permettiamo di dirlo da irriducibili modaiole, sono davvero le migliori amiche di una donna.

Ebbene, le borse che promettono di farci capitolare nell’autunno-inverno 2025/2026 hanno un non so che di rassicurante, sono comode e perfette per accompagnarci a zonzo per la città nel corso delle ventiquattro ore, oppure intendono prendersi tutta la scena. Alcune di loro traggono chiara ispirazione dal passato, altre guardano decise al futuro facendo vacillare ogni tradizionale certezza. Fra ritorni attesissimi, rigorosamente rivisitati, materiali inediti e forme originali, abbiamo davvero molto di cui sorprenderci.

Borse kiss lock

A colmare il dilagante bisogno di sentirci nostalgiche questo autunno/inverno sono gli anni Sessanta, tornati di moda più affascinanti che mai: puntuale, a farsi incarnazione perfetta di questo revival è la iconica borsa kiss-lock.

Trattasi di un modello impregnato di quello stesso fascino rétro, che riprende per filo e per segno la forma e la chiusura metallica del classico borsellino saldamente ancorato al braccio della signora con foulard sul capo, pantaloni capri o gonne a stampa gingham.

Jacquemus ne ha proposte in passerella di rettangolari, bianche e a pois black and white dallo scheletro dorato, rifacendosi ai codici dello stile bon ton.

Coach, invece, ne ha fatto la propria nuova It-bag — lo ha confermato Sarah Jessica Parker in persona indossandola sul set di And Just Like That, dunque non è un fatto contestabile — rispettandone la forma storica con soffietto e design a borsellino, ma regalandole adesso dimensioni mini e maxi, inedite texture e inaspettati disegni, coloratissime applicazioni 3d e scritte a mano.

Maxi bag

Se alcune borse di tendenza sono destinate a ritagliarsi il proprio posto sulla trafficata scena della moda in punta di piedi, altre sanno esattamente come farsi spazio e rendersi indispensabili: è il caso delle amatissime maxi bag che, con la loro attitude “comodamente sfarzosa”, dalla pedana sino alle strade delle grandi capitali della moda, hanno saputo affermarsi come accessorio cardine dei look dell’autunno-inverno 2025/26.

Non necessariamente straripanti, da esibire per puro vezzo o con l’intenzione di sopravvivere alla più interminabile delle giornate lontano da casa, le borse oversize sono una scelta di stile, prima ancora che una necessità. Parliamo di un modello rilassato, con poca o proprio nessuna forma, funzionale, alla Mary Poppins. Non solo per mamme disperate, viaggiatrici incasinate o pendolari allo sbando, ma soprattutto per veraci fashion addicted. Per questo motivo, e per la loro impagabile praticità si intende, conviene senza dubbio investire su di loro.

Moda comanda che qualsiasi fashionista sulla piazza sia severamente obbligata ad avere nel proprio armadio almeno una shopper, una doctor bag, un bauletto o una slouchy. Ma anche ognuna di queste andrà benissimo.

Ultra capienti, morbidissime, rassicuranti quanto un sospirato abbraccio: l’attenzione al momento è tutta per le cosiddette soft bag, che si portano rigorosamente sotto al braccio, qualunque sia la loro grandezza, o comodamente a spalla.

Oltre qualsiasi stereotipo legato alla loro funzione, ci hanno pensato dapprima le passerelle e poi il panorama streetwear attuale a cambiare le carte in tavola ed affermare le suddette come un cult, sempre accattivanti, mai noiose: le tote nere e strutturate di Balenciaga scorse in pedana erano colme di scartoffie, quelle di Chanel somigliavano tanto a delle cartelle trapuntate in misura XXL. Fendi e Acne Studios, ancora, hanno presentato proposte simili ​​a enormi portadocumenti versione chic, mentre Burberry e Mulberry delle graziose valigette.

Furry e soft touch bags

Si sa: quando l’inverno si avvicina e la neve inizia a farsi sentire nell’aria tagliente, nelle vetrine — forse anche un po’ prima — prendono a spuntare accessori di tendenza realizzati in materiali sfiziosi, texture avvolgenti e silhouette audaci. Tra le voghe più calde, e letteralmente, abbiamo ancora una volta le borse pelose, simbolo assoluto della stagione che celebra il lusso tattile con un pizzico di ironia e tenta di soddisfare il desiderio di comfort.

Insomma, sì: è già tempo di (ri)abbracciare la propria furry bag come fosse l’amato orsacchiotto d’infanzia e avviarsi a passo deciso a fronteggiare il gelo. Da Balmain a Chloé, da Michael Kors fino a Diesel, sulle passerelle dedicate alla fredda stagione in apertura queste soffici alleate di stile erano praticamente ovunque.

Da amare in ogni modello, da sfoggiare a spalla o sotto il braccio a portata di mano per una fugace carezza, non resta che fare loro spazio nel guardaroba e godersele finché si può. Si tratta di un trend sicuramente audace, ma che se dosato a piccoli tocchi può rendere l’outfit invernale immediatamente più originale, giocoso ma pur sempre elegante.

Vanity bag

Un tempo vivevano nascoste all’interno di altre borse, ben più grandi, o valigie: il loro utilizzo era previsto esclusivamente per il viaggio, contenendo tra i propri scomparti i beauty essentials di ogni donna in trasferta. Oggi, proprio come per la lingerie, tutto si svela e si espone alla luce del sole e allora eccole: stiamo ovviamente parlando delle vanity bag, non più nécessaire ma, quest’autunno/inverno, protagoniste assolute dei look dal mattino fino a sera. Con la loro allure bon ton sono perfette per ogni stile ed ogni occasione, riuscendo sempre ad ingentilire ogni mise.

Quelle del 2025/2026 hanno un doppio volto: se da un lato regna ancora il fascino immortale dei modelli rétro, spiccatamente lavorati e impreziositi da ricami e applicazioni gioiello, come nel caso di Bottega Veneta e Stella McCartney, dall’altro sorgono alternative super essenziali ma dal piglio estremamente contemporaneo. Nelle interpretazioni delle grandi maison si vedono spesso loghi e lavorazioni iconiche, e largo spazio è dato ai pellami più classici, anche lucidissimi, al tweed e all’animalier, come si è visto da Balmain.

Borse animalier

Gran pochi accessori vantano uno charme senza tempo e contemporaneamente grintoso come le borse animalier. A mano, a tracolla, a spalla, a secchiello, sotto forma di pochette e minaudière, le passerelle di stagione hanno ampiamente dimostrato come non vi sia limite alcuno alle nuove linee e sembianze che questi iconici pezzi stampati possono assumere.

Prontissimi a rivoluzionare ed arricchire qualsivoglia outfit i modelli attualmente di tendenza esplorano ogni manto della savana, dalla zebra al leopardo, come testimoniano le passerelle da Jacquemus a Valentino, e si ricoprono di texture rettiliane (secondo Cavalli e Khaite) o di vellutatissimo cavallino, come nelle visioni di Ganni e Jil Sander.

Borse con manici gioiello

Nella norma il focus è sulla borsa in sé, ma nel caso delle proposte avvistate sulle passerelle dell’autunno-inverno 2025/26 la preziosità è gran parte racchiusa nei manici, che diventano vere e proprie sculture da esibire. Blumarine ha optato per un design essenziale, in lucida pelle nera, per poi stravolgerlo grazie ad una rosa argentea sostituita al manico, e lo stesso ha fatto Erdem offrendone una versione in pellame opaco e fiore dorato. Interamente d’oro, addirittura, la proposta di Ganni.

Il controverso modello Sardine — quello con tanto di manico-scultura a forma di pesce — è ormai divenuto un autentico cult tra le borse dell’era di Matthieu Blazy da Bottega Veneta e adesso si vede spopolare con trama intrecciata bordeaux, ma in commercio non mancano certo le controproposte più accessibili. Chiedere a Zara per ulteriori informazioni.

Borse con cintura

Il décor di stagione, infine, onnipresente su stivali quanto su borse e borsette, è senza ombra di dubbio la cintura. E grande, ben visibile, esattamente come quella che si utilizza per stringere o semplicemente ornare i pantaloni: da Balmain era una maxi cinta su di una maxi bag, che ospitava la mano della modella e si faceva portare su e giù sulla pista.

Da Dsquared2, invece, era piuttosto sottile e abbellita da borchie ed pendant con quelle dei biker boots poco più sotto. Rock al punto giusto.

