Borse maxi per un maxi stile: le borse più cool dell'autunno 2025 sono XXL, e promettono di accompagnarci in un viaggio fashion dalle prime ore del mattino fino a sera. I modelli di tendenza da non perdere secondo le sfilate di stagione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chanel Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show

Se alcune tendenze sono destinate a ritagliarsi il proprio posto sulla trafficata scena della moda in punta di piedi, altre sanno decisamente come farsi spazio e rendersi indimenticabili: è il caso delle maxi bag che, con la loro attitude “comodamente sfarzosa”, dalla pedana sino all’esterno delle sfilate, hanno saputo affermarsi come accessorio cardine dei look dell’autunno 2025.

Non necessariamente straripanti, da esibire a spalla per puro vezzo o con l’intenzione di affrontare la più interminabile delle giornate lontano da casa, le borse oversize sono una scelta di stile, prima ancora che una necessità. Non solo per mamme disperate, viaggiatrici incasinate o pendolari allo sbando, ma soprattutto per veraci fashion addicted. Per questo motivo, e per la loro impagabile praticità, secondo noi vale assolutamente la pena approfondire l’argomento.

Borse grandi per un autunno 2025 nel segno della moda: le maxi bag da sfoggiare da mattina a sera

Per quanto le mini bag risultino da un punto di vista prettamente stilistico irresistibili, dei veri e propri piccoli-grandi capolavori di pelletteria formato tascabile, le borse tote avranno sempre il cuore di una donna. La colpa è certo da imputare alla loro impareggiabile capienza, la stessa che le rende pratiche e insostituibili, permettendo all’avambraccio di turno di reggere e portare con sé qualsiasi cosa si necessiti, dai documenti all’agenda, dalla borraccia al computer portatile, senza dimenticare trousse e pranzo al sacco. Ma niente paura: è la moda di stagione a renderle anche esteriormente iconiche.

È la legge: ora che le maxi bag sono tornate ufficialmente di gran tendenza, ogni fashionista sulla piazza è severamente obbligata ad avere nel proprio armadio almeno una shopper, una doctor bag, un bauletto o una slouchy. Ma anche ognuna di queste andrà benissimo.

Oltre qualsiasi antiquato pregiudizio legato alla loro funzione, ci hanno pensato dapprima le passerelle e poi il panorama streetwear attuale a scardinare i preconcetti ed affermare la borsa oversize come un cult, sempre accattivante, mai noiosa: le tote nere e strutturate di Balenciaga scorse in pedana erano colme di documenti cartacei, quelle di Chanel somigliavano tanto a delle cartelle trapuntate in misura oversize. Fendi e Acne Studios, ancora, hanno presentato proposte simili ​​a enormi portadocumenti versione chic, mentre Burberry e Mulberry delle graziose valigette.

Funzionali, capienti e adesso anche super interessanti, le maxi bag dell’autunno 2025 sanno magnetizzare ogni sguardo senza lasciarlo andare: perché prima di traboccare di oggetti, i modelli attualmente in auge sono pieni zeppi di personalità.

E, se è vero che la praticità resta sempre e comunque al primo posto, è bene evitare di esagerare per non ribaltare la situazione: le borse grandi saranno anche il posto perfetto dove custodire tutto il necessario — e spesso anche molto di più, tocca ammetterlo — ma quelle che sfilano per le strade insegnano come queste debbano essere concepite adesso come parte integrante e fondamentale del look, pronte a trasformarsi e plasmarsi adagiate sul corpo, a volte quasi fino a perdere forma e funzione principale. Insomma, da ora in avanti bigger is better, ma solo se less is more.

Tra i materiali su cui mettere le mani anche in fatto di accessori è il suede a farla da padrone, e questo grazie alla sua matericità morbida e malleabile. Di gran voga anche le mille declinazioni in pelle, che si portano anche a mano, quasi come fossero clutch XXL, senza problemi di sorta derivati dalle loro dimensioni. In quali colori? In quelli allegri e vibranti di stagione, vicino a nuance più classiche quali il beige, il marrone, il testa di moro, il burgundy ed il grigio.

Quali sono, dunque, le maxi bag su cui puntare? Te le spieghiamo subito, una per una.

La maxi bag in camoscio, tra praticità e tendenza

Con l’autunno ufficialmente avviato la profezia più antica di sempre ha nuovamente fatto il suo corso: le sfilate di stagione hanno confermato come aggiornata, ultimissima, moda il buon vecchio suede. Il vellutato tessuto dall’animo senza tempo è ancora una volta tra noi, come ennesima materializzazione di quell’estetica boho-chic anni Settanta tanto ricercata, e tra gonne e capispalla di tendenza sono proprio le maxi borse in camoscio a spiccare. In ogni loro forma.

A sacco secondo la visione futuristica di The Attico, iconica quella di Miu Miu: insieme al tessuto scamosciato è tornata anche l’Aventure, ispirata all’indimenticabile modello del 2009, con il suo fascino essenziale e l’aura casual rimasti intatti nonostante i fantasiosi bag charms.

La maxi bag slouchy, capiente e super glamour

È una dolce riconferma quella regalataci dalla maxi bag slouchy: un nome che tradotto letteralmente dall’inglese corrisponde a “morbido, rilassato”, e che se trasposto nel panorama tendenze dell’autunno 2025 equivale senza alcun dubbio ad “enorme must-have”. Simbolo di un’eleganza disinvolta, contemporanea e disordinata ad arte, le borse XXL abbondanti e ripiegate su sé stesse hanno il nostro cuore già dallo scorso inverno e non lo lasceranno certo adesso.

Tra moderne rivisitazioni ed epiche novità, sono tutti d’accordo in merito al loro ruolo — centrale — Loewe, Bottega Veneta, Maison Margiela e Saint Laurent. E, con loro, anche noi.

La maxi bag in pelliccia, una coccola a portata di mano

Tutto quello che ci vuole per affrontare la fredda e a tratti gelida stagione, a volte, è solo un abbraccio caldo e rassicurante, possibilmente da portare sempre con sé. Un’utopia adesso realtà grazie alle maxi bag in pelliccia: lo sappiamo, i capi e gli accessori furry sono stati l’ossessione fashion delle It girl tutte già lo scorso anno, ma promettono di esserlo ancora a partire da adesso. Calde e morbidissime, queste sono perfette per dare un tocco alternativo e giocoso persino ai look cozy più essenziali.

Da Ferragamo, Maison Margiela, Moncler fino a Twinset, Karl Lagerfeld e Liu Jo ogni maison sembra adorare e, perciò, voler celebrare questa soffice voga.

La maxi clutch, la scelta classy h24

Ultima ma non per importanza, la maxi clutch è senza esitare da inserire nella lunga, lunghissima lista di trend di questa (mezza) stagione. Parliamo di una versione ingigantita della più tradizionale pochette da sera, in passerella avvistata in proposte delle linee pulite e del design elegante, in tutta una serie in tonalità neutre ma anche — e forse soprattutto — nelle vivaci nuance di tendenza.

Gucci, Chanel e Saint Laurent comandano la si porti da ora in avanti dal mattino a tarda notte, e a noi inguaribili fashion addicted non resta che obbedire.